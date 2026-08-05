Mỹ tuyên bố sắp đạt thỏa thuận với Iran để mở cửa eo biển Hormuz

Trong khi đó, giao thông ở tuyến đường biển huyết mạch này vẫn đang ở mức độ nhỏ giọt...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 4/8/2026 - Ảnh chụp màn hình.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này và Iran có thể đạt một thỏa thuận ngay trong ngày 4 hoặc 5/8 để mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, giao thông ở tuyến đường biển huyết mạch này vẫn đang ở mức độ nhỏ giọt.

Trong một cuộc phỏng vấn trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC vào ngày 4/8, ông Bessent cho biết: "Chúng tôi đang đàm phán với Iran. Có khả năng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận trong ngày hôm nay hoặc ngày mai để mở eo biển và tiến tới một vị thế bình thường hơn trong cuộc xung đột này”. Ông cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ không cho phép Iran thu phí qua lại.

Sau tuyên bố này, giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường Mỹ giảm gần 6%, về dưới mức 76 USD/thùng khi đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày.

Ông Bessent dự báo giá dầu sẽ tiếp tục giảm khi hàng trăm tàu mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư có thể thoát ra. "Không chỉ là năng lượng. Đó là phân bón, sản phẩm tinh chế, và các loại khí công nghiệp khác nhau. Chúng ta có thể sẽ thấy giá những mặt hàng này giảm mạnh”, vị Bộ trưởng phát biểu.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đang tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Oman và Iran về cách thức để có thêm nhiều tàu vượt qua được eo biển Hormuz trong ngắn hạn. "Đã có tiến bộ trong các cuộc đàm phán đó nhưng chưa có kết quả cuối cùng. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có kết quả”, ông Rubio nói với báo giới.

Cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy một cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran đã ký một biên bản ghi nhớ vào ngày 17/6 để mở lại eo biển Hormuz. Lưu lượng tàu qua eo biển này đã có một thời gian phục hồi ngắn ngủi trước khi thỏa thuận sụp đổ do bất đồng giữa Washington và Tehran về tuyến đường mà các tàu có thể sử dụng để đi qua eo biển.

Sau khi thỏa thuận đổ vỡ, Iran bắt đầu tấn công các tàu chở dầu đi qua Hormuz dọc theo bờ biển Oman dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ. Tehran muốn các tàu đi qua vùng biển của mình khi sử dụng eo biển. Washington đã tiến hành hơn một chục đợt không kích và tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran để trả đũa.

Trước khi có tín hiệu mới về khả năng mở lại eo biển Hormuz, giao thông qua tuyến đường này vẫn ở mức nhỏ giọt. Các cuộc tấn công tàu và các mối đe dọa từ Iran làm gia tăng lo ngại về an toàn đối với các chủ tàu và thủy thủ đoàn khi cân nhắc đi qua tuyến đường này - hãng tin Bloomberg cho hay.

Hãng tin này dẫn số liệu từ công ty theo dõi vận tải biển Kpler cho biết giao thông qua Hormuz vẫn hạn chế trong ngày 4/8, sau khi có 6 tàu đi qua được tuyến đường này vào ngày trước đó, bao gồm các tàu chở hàng khô rời và tàu chở khí hóa lỏng (LNG).

Cuối tuần vừa rồi, siêu tàu chở dầu Egypt Prosperity do tập đoàn Sinokor của Hàn Quốc kiểm soát đã bỏ ý định rời Vịnh Ba Tư sau khi nhận được các mối đe dọa trực tiếp qua radio và thủy thủ đoàn của tàu nói rằng họ nghe thấy các vụ nổ gần đó. Tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC) này đang chở dầu thô Iraq và đang trên đường đến Trung Quốc. Hiện con tàu đang nằm ngoài khơi Dubai, theo dữ liệu theo dõi tàu.

Tuy nhiên, Bloomberg nói rằng một số lô dầu thô vẫn được đưa ra khỏi Vịnh Ba Tư, chủ yếu trên các tàu chở dầu đã tắt bộ phát tín hiệu để tránh bị theo dõi. Đã có 4 tàu VLCC đi qua Hormuz kể từ cuối tuần và đang chuẩn bị nhận hàng từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Iraq và Qatar - theo dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải biển Vortexa.