Giá vàng duy trì đà tăng sau tin tốt từ Vùng Vịnh, SPDR Gold Trust bất ngờ mua ròng mạnh

Giá vàng thế giới giữ xu thế tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (4/8), có lúc vượt qua ngưỡng 4.100 USD/oz, khi giá dầu thô lao dốc xuống dưới 80 USD/thùng nhờ tin eo biển Hormuz có thể sắp mở cửa trở lại...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm cũng là những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng trong phiên này.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 4.077,7 USD/oz, tăng 21,2 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng hơn 0,5% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 59,65 USD/oz, tăng 1,34 USD/oz, tương đương tăng 2,3%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 1,5%, đóng cửa ở mức 4.152,6 USD/oz.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin CNBC, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói Mỹ và Iran có thể đạt một thỏa thuận trong ngày thứ Ba hoặc thứ Tư để mở cửa lại eo biển Hormuz cho tàu bè thương mại tự do đi lại.

“Chúng tôi đang thảo luận với phía Iran. Có khả năng chúng tôi sẽ đạt một thỏa thuận trong ngày hôm nay hoặc ngày mai để mở cửa eo biển và tiến tới một vị thế bình thường hơn trong cuộc xung đột này”, ông Bessent nói. Ông cho biết thêm “sẽ có tự do đi lại” khi được hỏi về việc liệu Iran có thể thu phí đi qua eo biển Hormuz hay không.

Trước đó, giới chức Qatar - quốc gia giữ vai trò trung gian trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cho biết, nỗ lực để đạt một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tranh vẫn đang được đẩy mạnh. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Qatar nói rằng Tiểu vương của Qatar và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về các biện pháp giảm căng thẳng và dung hòa quan điểm của Mỹ với Iran.

Giá dầu thô sụt mạnh xuống mức thấp nhất 3 tuần sau những thông tin trên. Giá dầu thô Brent giao sau tại London trượt hơn 5%, xuống còn hơn 79 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm gần 6%.

Giá dầu giảm làm giảm đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Sự dịch chuyển kỳ vọng lãi suất theo hướng này có lợi cho giá vàng vì vàng là một tài sản không mang lãi suất. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay vượt 4.100 USD/oz, trước khi thu hẹp mức tăng vào cuối phiên.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 57% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức hơn 60% vào đầu tuần này.

Đồng USD giảm giá nhẹ theo kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,9 điểm, từ mức gần 100 điểm của phiên trước. Trong 1 tháng qua, chỉ số này đã giảm 1,1%, góp phần giúp vàng duy trì vững ngưỡng chủ chốt 4.000 USD/oz.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm phiên này, hỗ trợ thêm cho giá vàng. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản, còn 4,619%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 4,198%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 5,182%.

Sau một thời gian nghiêng về bán ròng, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới mua mạnh trong phiên này. Khối lượng nắm giữ của quỹ đạt hơn 1.009 tấn vàng, tăng trên 3 tấn so với phiên ngày hôm trước.

Đầu giờ sáng nay (5/8), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á cùng giảm nhẹ so với mức chốt phiên Mỹ.

Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 0,1%, giao dịch ở mức 4.073 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,1%, còn 59,6 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 0,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.050 đồng (mua vào) và 26.460 đồng (bán ra), giảm 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.