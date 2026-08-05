"Tủ đồ chia sẻ": Hướng đi mới của ngành hàng xa xỉ

Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri tìm về kho lưu trữ của Fendi cho bộ sưu tập Resort đầu tiên của mình. Từ đó, bộ sưu tập nghỉ dưỡng 2027 của hãng đã tái hiện lại những phom dáng cổ điển, đơn giản là không sợ lỗi mốt, xa xỉ một cách bền bỉ…

Ảnh: Vogue

Maria Grazia Chiuri hiểu rõ kho lưu trữ của Fendi một cách sâu sắc. Bắt đầu sự nghiệp tại nhà mốt này ở bộ phận phụ kiện vào cuối những năm 1980, giờ đây khi trở lại Fendi, Maria Grazia Chiuri không lựa chọn một màn tái xuất mang tính phô diễn. Thay vào đó, bà quay trở về với điều từng làm nên sức mạnh của thương hiệu xa xỉ La Mã: quần áo được tạo ra để sống cùng người mặc trong nhiều năm, chứ không chỉ để tạo ấn tượng trong một mùa.

Bộ sưu tập Resort đầu tiên của bà tại đây do đó đã tái hiện lại lịch sử của nhà mốt với sự tường tận mà chỉ người từng góp phần định hình nó từ bên trong mới có thể có được. Ra mắt thông qua một lookbook và một bộ phim ngắn đi kèm, bộ sưu tập đã tái hiện lại những biểu tượng kinh điển của Fendi, bao gồm cả những bộ vest thanh lịch và, tất nhiên, những chiếc túi Baguette đính sequin lấp lánh qua một lăng kính điện ảnh đặc trưng.

Trong phiên bản tái hiện của Chiuri, nhân vật chính, một du khách người Đức tên Suzie, lang thang khắp Rome trong một tủ quần áo pha trộn giữa tưởng tượng và hiện thực, quá khứ và hiện tại củng cố tinh thần hợp tác mà Chiuri đang tạo dấu ấn tại Fendi. Như bà đã phát biểu trong buổi ra mắt hồi tháng Hai: “Ít cái tôi hơn, nhiều cái chúng ta hơn”.

Bộ sưu tập đã tái hiện lại những biểu tượng xa xỉ kinh điển của nhà mốt. Ảnh: Fendi Lookbook

Giống như những tác phẩm của bà tại Dior, Fendi của Chiuri mang tính thực dụng và hướng đến cuộc sống đời thường. Những chiếc áo khoác dáng dài chấm đất, được điểm xuyết bằng lớp lót nổi bật, kết hợp với quần ống loe tiện dụng và hai chiếc túi xách xếp chồng lên nhau. Những chiếc áo sequin lấp lánh được khéo léo giấu bên dưới những bộ vest hai hàng khuy lịch lãm, tạo nên một bộ trang phục dễ dàng chuyển đổi từ ban ngày sang ban đêm.

Những thiết kế dạ hội của Chiuri cũng hấp dẫn không kém. Bên cạnh những thiết kế sắc sảo, bộ sưu tập còn mang hơi hướng quyến rũ nhẹ nhàng: những chiếc váy xẻ sâu, những bộ váy xếp tầng bồng bềnh gợi nhớ đến Gwyneth Paltrow trong phim Great Expectations, và một chiếc váy xuyên thấu tua rua dành cho những người thích phong cách táo bạo hơn.

Ảnh: Fendi Lookbook

Thực tế, ngành hàng xa xỉ đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh quan trọng. Sau nhiều năm tăng trưởng nhờ những chiếc túi "it bag", các sản phẩm gây sốt trên mạng xã hội và vòng đời xu hướng ngày càng ngắn, người tiêu dùng bắt đầu đặt ra một câu hỏi khác: liệu món đồ này có còn giá trị sau năm năm nữa?

Trong bối cảnh đó, Fendi Resort 2027 không chỉ là bộ sưu tập mới của Maria Grazia Chiuri. Đó là một tuyên ngôn về cách các thương hiệu xa xỉ sẽ tạo ra giá trị trong thập kỷ tới.

Khái niệm trung tâm của Resort 2027 là "shared wardrobe" một tủ đồ được chia sẻ giữa nam và nữ, một khái niệm mà bà từng giới thiệu cho mùa Thu - Đông 2026. Nhiều bộ trang phục đi kèm với trang phục nam giới: một chiếc váy xẻ tà họa tiết kẻ caro với quần dài in họa tiết tương ứng, và một bộ tuxedo Canada dành cho cả nam và nữ được làm từ chất liệu vải kim loại.

Ảnh: Fendi Lookbook

Theo Chiuri, đây không phải là một ý tưởng cấp tiến mà đơn giản phản ánh cách con người thực sự sử dụng quần áo ngày nay, khi các thành viên trong gia đình mặc chung áo khoác, sơ mi hay blazer. Từ những chiếc camel coat với cổ áo tương phản, sơ mi denim bạc màu, chân váy da tua rua, tailoring kéo dài cho đến những chiếc trench coat và quần kẻ ô... Nhiều thiết kế được trình bày theo từng cặp trên người mẫu nam và nữ, nhấn mạnh rằng giá trị của thời trang xa xỉ không nằm ở giới tính mà ở tuổi thọ sử dụng.

Quan trọng hơn, Fendi đang thay đổi cách định nghĩa một bộ sưu tập resort. Thay vì xây dựng một vài thiết kế nổi bật có khả năng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, Maria Grazia Chiuri đề xuất một hệ sinh thái trang phục có thể bổ sung cho nhau qua nhiều mùa.

Bà gọi đó là một "wardrobe with longevity" - tủ đồ có tính liên tục, nơi khách hàng không cần loại bỏ trang phục của mùa trước để mua mùa mới, mà có thể kết hợp chúng trong cùng một hệ ngôn ngữ thẩm mỹ. Đây là cách tiếp cận trái ngược với mô hình thúc đẩy tiêu dùng liên tục từng thống trị ngành xa xỉ trong hơn một thập kỷ.

Triết lý ấy được phản ánh rõ trong ngôn ngữ thiết kế. Bảng màu gần như chỉ xoay quanh camel, trắng ngà, espresso, đen và các sắc trung tính. Đường cắt thẳng, tỷ lệ tối giản và những lớp ren, lưới, da, lông thú hay chi tiết đính kết được tiết chế để tạo chiều sâu thay vì phô trương. Phụ kiện vốn là thế mạnh lịch sử của Fendi cũng được xử lý khác. Túi, kính ngoại cỡ và trang sức điêu khắc xuất hiện như phần mở rộng tự nhiên của tủ đồ, thay vì những món đồ phải trở thành tâm điểm.

Fendi giới thiệu một hệ sinh thái trang phục có thể bổ sung cho nhau qua nhiều mùa. Ảnh: Fendi Lookbook

Ở góc độ tiêu dùng, bộ sưu tập Resort 2027 của Fendi phản ánh sự dịch chuyển của toàn ngành xa xỉ. Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, các tập đoàn xa xỉ lớn đang phải đối mặt với người tiêu dùng thận trọng hơn. Trong môi trường đó, khả năng thuyết phục khách hàng đầu tư vào những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng hơn việc tạo ra các xu hướng ngắn hạn.

Đó cũng là lý do nhiều thương hiệu đang quay trở lại với các giá trị cốt lõi. Khi tăng trưởng không còn đến từ việc bán nhiều hơn, giá trị sẽ đến từ việc bán tốt hơn. Và trong kỷ nguyên mà người tiêu dùng ngày càng cân nhắc từng khoản chi, sự sang trọng có lẽ không còn nằm ở số lượng món đồ được mua mỗi mùa, mà ở khả năng khiến một món đồ vẫn đáng mặc sau nhiều năm: ít thay thế hơn, nhiều kế thừa hơn.