Doanh thu SpaceX tăng hơn 90%, giá cổ phiếu vẫn lao dốc

SpaceX vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 vượt xa dự báo, nhưng giá cổ phiếu của công ty vẫn có lúc giảm tới 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ Ba (4/8)…

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Công ty hàng không vũ trụ SpaceX vừa công bố kết quả kinh doanh đầu tiên kể từ khi niêm yết với doanh thu vượt xa kỳ vọng. Trong quý 2, công ty của tỷ phú Elon Musk đạt doanh thu 7,8 tỷ USD, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn đáng kể mức 6,82 tỷ USD mà giới phân tích dự báo.

Dù vậy, kết quả khả quan này vẫn không đủ sức nâng đỡ giá cổ phiếu. Trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ Ba, giá cổ phiếu SpaceX biến động mạnh và có lúc giảm tới 8%, bất chấp doanh thu tăng trưởng ở tất cả các mảng kinh doanh.

Trong quý 2, công ty lỗ ròng khoảng 541 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức lỗ 2,12 tỷ USD mà giới phân tích dự báo.

Doanh thu từ mảng trí tuệ nhân tạo (AI) tăng gấp hơn ba lần, lên 2,56 tỷ USD. Mức tăng chủ yếu đến từ các hợp đồng cho Anthropic, Google và một số công ty AI khác thuê hạ tầng trung tâm dữ liệu cùng sức mạnh tính toán. Các hợp đồng này mang về 1,6 tỷ USD doanh thu trong quý. Tuy nhiên, việc cho thuê một phần lớn hạ tầng điện toán cũng làm giảm nguồn lực mà SpaceX có thể sử dụng để huấn luyện và vận hành các mô hình AI của riêng mình.

Hồi tháng 6, SpaceX huy động mức vốn kỷ lục 86 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Thương vụ thu hút sự quan tâm lớn nhờ SpaceX vừa hưởng lợi từ làn sóng AI, vừa giữ vị thế nổi bật trong ngành công nghiệp không gian đang phát triển.

Tuy nhiên, kể từ khi đạt mức đỉnh 225 USD/cổ phiếu trong tuần đầu tiên sau niêm yết, giá cổ phiếu SpaceX đã giảm gần 50%, khiến hơn 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường của công ty bị xóa sổ.

Áp lực giảm giá cũng gia tăng khi ngày càng nhiều nhà giao dịch đặt cược cổ phiếu SpaceX sẽ tiếp tục đi xuống. Theo công ty cung cấp dữ liệu S3 Partners, số cổ phiếu SpaceX bị bán khống đã tăng lên tương đương 220 triệu, chiếm khoảng 34% lượng cổ phiếu đang được tự do giao dịch trên thị trường.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Deutsche Bank cho rằng cổ phiếu SpaceX đang chịu sức ép trước thời điểm hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu của nhân viên kết thúc vào ngày thứ Năm tuần này (6/8). Khi thời hạn này hết hiệu lực, một lượng cổ phiếu mới có thể được đưa ra thị trường, làm gia tăng nguồn cung.

Ngân hàng Đức cũng chỉ ra rằng lực mua từ các quỹ thụ động mô phỏng chỉ số thấp hơn dự kiến. Yếu tố này tiếp tục ảnh hưởng đến giá cổ phiếu SpaceX, dù công ty đã được đưa vào chỉ số Nasdaq 100 vào tháng trước.

Lần gần nhất một đợt IPO công nghệ đình đám gây thất vọng lớn ngay sau khi niêm yết là Facebook vào năm 2012. Khi đó, cổ phiếu Facebook giảm liên tục trong nhiều tháng và có lúc xuống dưới một nửa mức giá IPO.

Tuy nhiên, mức sụt giảm của SpaceX lớn hơn nhiều. Công ty đã mất hơn 500 tỷ USD vốn hóa kể từ bắt đầu giao dịch cổ phiếu hôm 12/6, gấp 5 lần toàn bộ giá trị thị trường của Facebook sau ngày giao dịch đầu tiên vào năm 2012.

Theo tờ báo Financial Times, việc định giá SpaceX phức tạp hơn nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu khác. Nhà đầu tư mua cổ phiếu chủ yếu vì tin tưởng vào ông Musk và đặt cược vào những kế hoạch dài hạn đầy tham vọng của công ty, như xây dựng trung tâm dữ liệu trong không gian, đưa con người lên sao Hỏa và phát triển các dịch vụ AI cạnh tranh với Google, OpenAI và Anthropic.

Tuy nhiên, kết quả tài chính hiện nay chưa đủ để giải thích cho mức vốn hóa 1,4 nghìn tỷ USD của SpaceX. Cổ phiếu SpaceX đang được định giá cao hơn 70 lần doanh thu trong 12 tháng gần nhất, nghĩa là nhà đầu tư đang trả hơn 70 USD cho mỗi 1 USD doanh thu của công ty. Trong khi đó, SpaceX vẫn tiêu tốn hàng tỷ USD tiền mặt mỗi quý và có tổng nợ gần gấp đôi lượng tiền mặt đang nắm giữ.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, nhà đầu tư còn chú ý đến khả năng ông Musk sáp nhập SpaceX với Tesla. Những đồn đoán này xuất hiện sau khi tỷ phú Mỹ liên tiếp hợp nhất các doanh nghiệp trong đế chế của mình.

Vào tháng 3/2025, công ty AI xAI của ông Musk mua lại mạng xã hội X thông qua một thương vụ hoán đổi cổ phiếu. Đến tháng 2/2026, SpaceX tiếp tục thâu tóm xAI, qua đó đưa cả công ty phát triển chatbot Grok và nền tảng X về chung một hệ thống với mảng tên lửa và internet vệ tinh Starlink.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của Tesla vào tháng trước, ông Musk cho biết hãng xe điện này đang tăng cường hợp tác với SpaceX và xAI. Một trong những dự án chung là Terafab, sáng kiến xây dựng cơ sở sản xuất tích hợp chip xử lý, chip nhớ và công nghệ đóng gói tiên tiến phục vụ AI.

Dù để ngỏ khả năng hợp nhất SpaceX với Tesla, ông Musk nhấn mạnh rằng bất kỳ thương vụ nào cũng phải được thực hiện theo “quy trình phù hợp”.