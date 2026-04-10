ACB thông qua kế hoạch lợi nhuận hơn 22.300 tỷ đồng trong năm 2026

Quý 1/2026, ACB ghi nhận lợi nhuận hợp nhất đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ. Ngân hàng cũng đã đã thông qua mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026 ở mức 22.338 tỷ đồng...

Ngày 9/4/2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để trình cổ đông thông qua các kế hoạch kinh doanh trong năm nay.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB, cho biết năm 2025 là một năm nhiều biến động, khi kinh tế toàn cầu duy trì đà tăng trưởng khiêm tốn, nhu cầu vốn trong nước tiếp tục ở mức cao, tạo áp lực lớn lên thanh khoản và biên lợi nhuận của các tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh đó, ACB đã lựa chọn một hướng đi mang tính chiến lược: Chủ động chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận ngắn hạn để bảo vệ thị phần, hỗ trợ khách hàng và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.

ACB tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng tài sản, với tỷ lệ nợ xấu 0.97%, thuộc nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành. Quy mô tổng tài sản vượt mốc một triệu tỷ đồng, tăng 18.7% và vượt 4.2% kế hoạch; tăng trưởng huy động và phát hành giấy tờ có giá đạt 99% kế hoạch, trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 102% kế hoạch.

Thông tin thêm, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, cho biết kết quả kinh doanh quý 1/2026 tiếp tục bám sát kế hoạch năm. Theo số liệu hợp nhất, lợi nhuận đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng đạt 3.2%, tăng trưởng huy động và phát hành giấy tờ có giá đạt 0.9%, tỷ lệ CASA đạt 22.9%, CIR ở mức 31.8%. Chất lượng tài sản tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ nợ nhóm 3 - 5 ở mức 0.96%, thấp hơn mức 0.97% của năm 2025 và tiếp tục nằm trong nhóm thấp của toàn ngành.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2026 ở mức 22.338 tỷ đồng. Theo đó, ACB tiếp tục theo đuổi định hướng tăng trưởng thận trọng, gắn với chất lượng tài sản, an toàn vốn và hiệu quả hoạt động trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến số.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, ACB dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu vào cuối quý 2/2026. Phần lợi nhuận giữ lại sẽ được ưu tiên để tăng cường vốn tự có, củng cố bộ đệm dự phòng và tạo thêm nguồn lực cho việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Đồng thời, tiếp tục thông qua việc sửa đổi, bổ sung đề án thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, phù hợp với định hướng mở rộng hệ sinh thái và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trong chiến lược dài hạn của ngân hàng.

Theo ông Trần Hùng Huy, năm 2025 không chỉ là năm ACB ứng phó với biến động ngắn hạn, mà còn là năm bản lề khi ngân hàng hoàn tất việc xây dựng và bắt đầu triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030. Từ thực tiễn đó, ACB xác lập rõ hơn định hướng tăng trưởng cho chu kỳ mới đó là củng cố năng lực nội tại trước mắt, đồng thời đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn.