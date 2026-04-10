Thứ Sáu, 10/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

ACB thông qua kế hoạch lợi nhuận hơn 22.300 tỷ đồng trong năm 2026

Minh Huy

10/04/2026, 14:10

Quý 1/2026, ACB ghi nhận lợi nhuận hợp nhất đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ. Ngân hàng cũng đã đã thông qua mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026 ở mức 22.338 tỷ đồng...

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB)
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB)

Ngày 9/4/2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để trình cổ đông thông qua các kế hoạch kinh doanh trong năm nay.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB, cho biết năm 2025 là một năm nhiều biến động, khi kinh tế toàn cầu duy trì đà tăng trưởng khiêm tốn, nhu cầu vốn trong nước tiếp tục ở mức cao, tạo áp lực lớn lên thanh khoản và biên lợi nhuận của các tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh đó, ACB đã lựa chọn một hướng đi mang tính chiến lược: Chủ động chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận ngắn hạn để bảo vệ thị phần, hỗ trợ khách hàng và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.

ACB tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng tài sản, với tỷ lệ nợ xấu 0.97%, thuộc nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành. Quy mô tổng tài sản vượt mốc một triệu tỷ đồng, tăng 18.7% và vượt 4.2% kế hoạch; tăng trưởng huy động và phát hành giấy tờ có giá đạt 99% kế hoạch, trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 102% kế hoạch.

Thông tin thêm, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, cho biết kết quả kinh doanh quý 1/2026 tiếp tục bám sát kế hoạch năm. Theo số liệu hợp nhất, lợi nhuận đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng đạt 3.2%, tăng trưởng huy động và phát hành giấy tờ có giá đạt 0.9%, tỷ lệ CASA đạt 22.9%, CIR ở mức 31.8%. Chất lượng tài sản tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ nợ nhóm 3 - 5 ở mức 0.96%, thấp hơn mức 0.97% của năm 2025 và tiếp tục nằm trong nhóm thấp của toàn ngành.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2026 ở mức 22.338 tỷ đồng. Theo đó, ACB tiếp tục theo đuổi định hướng tăng trưởng thận trọng, gắn với chất lượng tài sản, an toàn vốn và hiệu quả hoạt động trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến số.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, ACB dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu vào cuối quý 2/2026. Phần lợi nhuận giữ lại sẽ được ưu tiên để tăng cường vốn tự có, củng cố bộ đệm dự phòng và tạo thêm nguồn lực cho việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Đồng thời, tiếp tục thông qua việc sửa đổi, bổ sung đề án thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, phù hợp với định hướng mở rộng hệ sinh thái và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trong chiến lược dài hạn của ngân hàng.

Theo ông Trần Hùng Huy, năm 2025 không chỉ là năm ACB ứng phó với biến động ngắn hạn, mà còn là năm bản lề khi ngân hàng hoàn tất việc xây dựng và bắt đầu triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030. Từ thực tiễn đó, ACB xác lập rõ hơn định hướng tăng trưởng cho chu kỳ mới đó là củng cố năng lực nội tại trước mắt, đồng thời đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn.

53 cổ phiếu bị cắt margin trên HNX trong quý 2/2026

09:54, 10/04/2026

53 cổ phiếu bị cắt margin trên HNX trong quý 2/2026

Kafi tăng tốc IPO, mục tiêu lợi nhuận 1.050 tỷ đồng, phát hành 125 triệu cổ phiếu năm 2026

13:37, 09/04/2026

Kafi tăng tốc IPO, mục tiêu lợi nhuận 1.050 tỷ đồng, phát hành 125 triệu cổ phiếu năm 2026

VHC mua lại 15 triệu cổ phiếu quỹ

07:56, 10/04/2026

Từ khóa:

ACB chi trả cổ tức ACB Đại hội cổ đông ACB 2026 doanh nghiệp niêm yết lợi nhuận ACB 2026 Ngân hàng TMCP Á Châu

Đọc thêm

VHC mua lại 15 triệu cổ phiếu quỹ

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 20/04 đến 19/05. Mục đích là để giảm vốn điều lệ/hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.

DGC bị cắt margin do chậm công bố báo cáo tài chính

Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Kafi tăng tốc IPO, mục tiêu lợi nhuận 1.050 tỷ đồng, phát hành 125 triệu cổ phiếu năm 2026

Kafi tăng tốc IPO, mục tiêu lợi nhuận 1.050 tỷ đồng, phát hành 125 triệu cổ phiếu năm 2026

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sáng 9/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi công bố kế hoạch năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 129% so với năm 2025…

ACB có thêm cổ đông lớn

Bà Thiên Hương Jenny đã nâng tỷ lệ sở hữu tổng nhóm có liên quan với Âu Lạc lên hơn 257,4 triệu cổ phiếu, chiếm 5,01% vốn tại ACB.

Cổ phiếu APG bị cảnh báo do ý kiến ngoại trừ từ kiểm toán

Tại ngày 31/12/2025, công ty có số dư công nợ phải thu khác đối với các cá nhân với giá trị 319,58 tỷ đồng

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chất lượng trải nghiệm sống: Tiêu chí mới cho bất động sản cao cấp

Bất động sản

2

ADB cảnh báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp lệ thuộc kép vào ngân hàng

Tài chính

3

TP. Hồ Chí Minh triển khai miễn vé xe buýt, khuyến khich người dân sử dụng vận tải công cộng

Đầu tư

4

Sửa đổi Luật Bưu chính trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử

Dân sinh

5

Tranh luận về chiếc túi xách kỳ quặc được gắn mác "hàng hiệu"

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy