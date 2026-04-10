ACB thông qua kế hoạch lợi nhuận hơn 22.300 tỷ đồng trong năm 2026

Ngày
9/4/2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2026 để trình cổ đông thông qua các kế hoạch kinh doanh trong năm nay.
Phát
biểu tại Đại hội, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB, cho biết
năm 2025 là một năm nhiều biến động, khi kinh tế toàn cầu duy trì đà tăng trưởng
khiêm tốn, nhu cầu vốn trong nước tiếp tục ở mức cao, tạo áp lực lớn lên thanh
khoản và biên lợi nhuận của các tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh đó, ACB đã lựa
chọn một hướng đi mang tính chiến lược: Chủ động chấp nhận hy sinh một phần lợi
nhuận ngắn hạn để bảo vệ thị phần, hỗ trợ khách hàng và củng cố nền tảng phát
triển dài hạn.
ACB
tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng tài sản, với tỷ lệ nợ xấu 0.97%, thuộc nhóm
ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành. Quy mô tổng tài sản vượt mốc một triệu
tỷ đồng, tăng 18.7% và vượt 4.2% kế hoạch; tăng trưởng huy động và phát hành giấy
tờ có giá đạt 99% kế hoạch, trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 102% kế hoạch.
Thông
tin thêm, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, cho biết kết quả kinh doanh quý 1/2026
tiếp tục bám sát kế hoạch năm. Theo số liệu hợp nhất, lợi nhuận đạt gần 5.400 tỷ
đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.
Tăng trưởng tín dụng đạt 3.2%,
tăng trưởng huy động và phát hành giấy tờ có giá đạt 0.9%, tỷ lệ CASA đạt 22.9%,
CIR ở mức 31.8%. Chất lượng tài sản tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ nợ nhóm 3 - 5
ở mức 0.96%, thấp hơn mức 0.97% của năm 2025 và tiếp tục nằm trong nhóm thấp của
toàn ngành.
Đại
hội cũng thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2026 ở mức 22.338 tỷ đồng. Theo đó,
ACB tiếp tục theo đuổi định hướng tăng trưởng thận trọng, gắn với chất lượng
tài sản, an toàn vốn và hiệu quả hoạt động trong bối cảnh môi trường kinh doanh
còn nhiều biến số.
Liên
quan đến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, ACB dự kiến chi trả cổ tức bằng
tiền mặt và cổ phiếu vào cuối quý 2/2026. Phần lợi nhuận giữ lại sẽ được ưu
tiên để tăng cường vốn tự có, củng cố bộ đệm dự phòng và tạo thêm nguồn lực cho
việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới.
Bên
cạnh đó, Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng
cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu
phát hành thêm.
Đồng
thời, tiếp tục thông qua việc sửa đổi, bổ sung đề án thành lập công ty con hoạt
động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, phù hợp với định hướng mở rộng hệ
sinh thái và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trong chiến lược dài hạn của ngân hàng.
Theo
ông Trần Hùng Huy, năm 2025 không chỉ là năm ACB ứng phó với biến động ngắn hạn,
mà còn là năm bản lề khi ngân hàng hoàn tất việc xây dựng và bắt đầu triển khai
chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030. Từ thực tiễn đó, ACB xác lập rõ
hơn định hướng tăng trưởng cho chu kỳ mới đó là củng cố năng lực nội tại trước mắt,
đồng thời đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn.