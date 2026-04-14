Áp lực chi phí đang đè nặng lên ngành vận tải

Quý 1/2026 ghi nhận sự mở rộng của hoạt động vận tải theo chu kỳ mùa vụ. Bước sang quý 2/2026, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng và nhu cầu vận chuyển bước vào cao điểm, hệ thống vận tải đang đứng trước yêu cầu điều chỉnh về tổ chức khai thác và kiểm soát chi phí...
Theo số liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính, quý 1/2026 ghi nhận sự mở rộng của hoạt động vận tải với tổng lượng hành khách đạt khoảng 1,65 tỷ lượt, tăng hơn 18%, và luân chuyển đạt 84,5 tỷ lượt khách.km, tăng trên 11%.
Tuy nhiên, sự gia tăng này không đi kèm với thay đổi đáng kể về cấu trúc, khi phần lớn lưu lượng vẫn tập trung vào đường bộ. Vận tải nội địa chiếm gần như toàn bộ tổng lượng vận chuyển, phản ánh sự gia tăng mạnh của nhu cầu di chuyển nội địa.
Ở chiều hàng hóa, khối lượng vận chuyển tăng từ 620,1 triệu tấn năm 2024 lên 810,9 triệu tấn trong quý 1/2026. Tuy nhiên, sự mở rộng này không kéo theo chuyển dịch phương thức vận tải, với đường bộ tiếp tục chi phối. Các phương thức khác như đường thủy nội địa và vận tải biển chưa mở rộng tương xứng, trong khi vận tải đường sắt và hàng không tiếp tục chiếm tỷ trọng nhỏ.
Bước sang quý 2/2026, chi phí nhiên liệu trở thành biến số chi phối hoạt động vận tải. Nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách cho biết chi phí nhiên liệu chiếm tới 40–50% giá thành, khiến mỗi biến động giá xăng dầu đều tác động trực tiếp đến hiệu quả khai thác.
Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, nhiều doanh nghiệp lựa chọn không mở rộng đơn hàng mà siết lại đầu vào, cắt giảm hoặc hạn chế các tuyến dài, đồng thời tối ưu lộ trình để giữ hiệu quả.
Trong hàng không, giá nhiên liệu bay tăng cao kéo theo sự gia tăng chi phí khai thác, buộc các hãng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác. Với khoảng 73% hàng hóa và 90% hành khách được vận chuyển bằng đường bộ, mọi biến động giá đầu vào có xu hướng lan nhanh từ doanh nghiệp đến toàn bộ hệ thống.
Quý 2/2026 không chỉ là giai đoạn cao điểm về nhu cầu mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành của doanh nghiệp vận tải. Khi chi phí nhiên liệu vẫn neo cao và cấu trúc vận tải chưa thay đổi, tăng trưởng sẽ không còn đến từ mở rộng quy mô, mà từ khả năng chọn đúng tuyến, tối ưu đúng chuyến và kiểm soát chi phí trên từng đơn vị vận chuyển...
