Thứ Ba, 14/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Áp lực chi phí đang đè nặng lên ngành vận tải

Tuấn Khang

14/04/2026, 13:49

Quý 1/2026 ghi nhận sự mở rộng của hoạt động vận tải theo chu kỳ mùa vụ. Bước sang quý 2/2026, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng và nhu cầu vận chuyển bước vào cao điểm, hệ thống vận tải đang đứng trước yêu cầu điều chỉnh về tổ chức khai thác và kiểm soát chi phí...

Theo số liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính, quý 1/2026 ghi nhận sự mở rộng của hoạt động vận tải với tổng lượng hành khách đạt khoảng 1,65 tỷ lượt, tăng hơn 18%, và luân chuyển đạt 84,5 tỷ lượt khách.km, tăng trên 11%.

Tuy nhiên, sự gia tăng này không đi kèm với thay đổi đáng kể về cấu trúc, khi phần lớn lưu lượng vẫn tập trung vào đường bộ. Vận tải nội địa chiếm gần như toàn bộ tổng lượng vận chuyển, phản ánh sự gia tăng mạnh của nhu cầu di chuyển nội địa.

Ở chiều hàng hóa, khối lượng vận chuyển tăng từ 620,1 triệu tấn năm 2024 lên 810,9 triệu tấn trong quý 1/2026. Tuy nhiên, sự mở rộng này không kéo theo chuyển dịch phương thức vận tải, với đường bộ tiếp tục chi phối. Các phương thức khác như đường thủy nội địa và vận tải biển chưa mở rộng tương xứng, trong khi vận tải đường sắt và hàng không tiếp tục chiếm tỷ trọng nhỏ.

Bước sang quý 2/2026, chi phí nhiên liệu trở thành biến số chi phối hoạt động vận tải. Nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách cho biết chi phí nhiên liệu chiếm tới 40–50% giá thành, khiến mỗi biến động giá xăng dầu đều tác động trực tiếp đến hiệu quả khai thác.

Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, nhiều doanh nghiệp lựa chọn không mở rộng đơn hàng mà siết lại đầu vào, cắt giảm hoặc hạn chế các tuyến dài, đồng thời tối ưu lộ trình để giữ hiệu quả.

Trong hàng không, giá nhiên liệu bay tăng cao kéo theo sự gia tăng chi phí khai thác, buộc các hãng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác. Với khoảng 73% hàng hóa và 90% hành khách được vận chuyển bằng đường bộ, mọi biến động giá đầu vào có xu hướng lan nhanh từ doanh nghiệp đến toàn bộ hệ thống.

Quý 2/2026 không chỉ là giai đoạn cao điểm về nhu cầu mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành của doanh nghiệp vận tải. Khi chi phí nhiên liệu vẫn neo cao và cấu trúc vận tải chưa thay đổi, tăng trưởng sẽ không còn đến từ mở rộng quy mô, mà từ khả năng chọn đúng tuyến, tối ưu đúng chuyến và kiểm soát chi phí trên từng đơn vị vận chuyển...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link:  https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-15-2026.html

VnEconomy

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng - giao thông Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 vận tải

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Đọc thêm

Hóa giải nghịch lý để tập đoàn tư nhân dẫn dắt kinh tế tự cường

Hóa giải nghịch lý để tập đoàn tư nhân dẫn dắt kinh tế tự cường

Khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam dù đã lớn mạnh đáng kể, nhưng vẫn đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc: mất cân đối ngành nghề, quy mô nhỏ bé, năng suất thấp, thiếu tích lũy công nghệ, phụ thuộc FDI và thiếu chiến lược quốc tế hóa…

Nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng đạt chuẩn 5 sao Skytrax 3 năm liên tiếp

Nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng đạt chuẩn 5 sao Skytrax 3 năm liên tiếp

Nhà ga quốc tế T2 tại sân bay Đà Nẵng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi ba năm liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax, một trong những tiêu chuẩn đánh giá uy tín nhất trong ngành hàng không…

Việt Nam và Slovakia đề ra những định hướng mới khai thác dư địa phát triển

Việt Nam và Slovakia đề ra những định hướng mới khai thác dư địa phát triển

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico khẳng định hai quốc gia vẫn còn nhiều dư địa phát triển, đồng thời đề ra những định hướng hợp tác mới trong thời gian tới...

Thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đợt 1 kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI với 6,5 ngày làm việc đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng thời, Kỳ họp đã xác lập một trục hành động rõ ràng cho cả nhiệm kỳ: thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Nghệ An: Quý 1/2026 vươn lên nhóm dẫn đầu thu hút FDI cả nước

Nghệ An: Quý 1/2026 vươn lên nhóm dẫn đầu thu hút FDI cả nước

Quý I/2026, Nghệ An ghi nhận bước tăng trưởng đột biến trong thu hút đầu tư nước ngoài, vươn lên xếp thứ 3 toàn quốc. Tuy nhiên, phía sau con số ấn tượng là yêu cầu cấp thiết về nâng cao tính bền vững và năng lực hấp thụ dòng vốn.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy