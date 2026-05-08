AI trợ giúp người cao tuổi trước nguy cơ sa sút trí tuệ
Hoài Phương
08/05/2026, 13:44
Trong các xã hội có tốc độ già hóa nhanh của châu Á, AI đang được tận dụng để chăm sóc người cao tuổi. Ngoài tác dụng bầu bạn, các chatbot còn giúp báo động tình trạng sức khỏe và giảm các triệu chứng sa sút trí tuệ…
Cuối năm ngoái, bà Chung Yun-hee, ngoài 70 tuổi, tỉnh dậy
trong cơn đau quặn thắt do thoát vị cấp tính tại căn hộ ngoại ô Seoul (Hàn Quốc).
Bà Chung chỉ kịp thều thào vài lời yếu ớt qua điện thoại khi chatbot AI "Talking Buddy" gọi đến. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, trợ lý ảo
này đã lập tức báo động cho nhân viên xã hội, giúp bà được đưa đi phẫu thuật cấp
cứu kịp thời.
Hàn Quốc đang già hóa với tốc độ
chóng mặt, số người trên 65 tuổi đã tăng gấp đôi chỉ trong 15 năm, chiếm hơn
1/5 dân số. Do thiếu hụt bác sĩ, nhân viên xã hội và người thân để chăm sóc, quốc
gia này đang đặt hy vọng vào AI.
Talking Buddy, dịch vụ gọi điện chăm sóc do Naver Cloud phát
triển, đang đảm nhận việc hỏi thăm hàng chục nghìn người già sống neo đơn. Ứng
dụng này thực hiện các cuộc trò chuyện cá nhân hóa, kéo dài từ 2 đến 5 phút, vào các khung giờ ngẫu nhiên mỗi ngày nhằm
xoa dịu nỗi cô đơn, phát hiện tình huống khẩn cấp và kích thích chức năng nhận
thức để ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ.
Dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và đôi khi mắc lỗi,
AI vẫn được người dùng đón nhận nồng nhiệt. Nhiều người cao tuổi đã tâm sự với
chatbot, đánh đàn cho nó nghe, thậm chí mời nó đến nhà ăn trưa...
Còn
tại Seongnam, bà Min, một người phụ nữ ngoài 70 tuổi mắc chứng suy giảm nhận thức
nhẹ đang học cách sử dụng SuperBrain - chương trình điều trị kỹ thuật số do chính phủ tài trợ. SuperBrain cung cấp các bài tập cá nhân hóa nhằm làm
chậm đà suy giảm trí nhớ.
Bác sĩ Wang Min-jeong cho biết, nỗi sợ hãi về bệnh sa sút
trí tuệ tại Hàn Quốc giờ đây mạnh hơn cả nỗi sợ ung thư. Đây
là thách thức mang tầm quốc gia. Các chuyên gia cảnh báo sa sút trí tuệ tại Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi số ca bệnh lên
hai triệu người vào năm 2044. Trong bối cảnh đó, AI được đánh giá là "người
chăm sóc" ưu việt nhờ trí nhớ siêu phàm và lòng kiên
nhẫn vô hạn.
Tại Trung Quốc, một khảo sát mới đây của Alibaba và một trường
đại học dành cho người cao tuổi chỉ ra rằng, mặc dù tỷ lệ tiếp cận ban đầu thấp
hơn, nhưng một khi đã bắt đầu sử dụng AI, người già có xu hướng trung thành hơn
và tần suất sử dụng cũng cao hơn hẳn.
Để đáp ứng nhu cầu, các doanh nghiệp đã đầu tư bài bản vào
việc tối ưu hóa "điểm chạm" khách hàng. Tencent đã xây dựng một thư
viện văn bản dành riêng cho người cao tuổi, được tổng hợp từ hơn 9.000 cuộc đối
thoại thực tế để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiểu sâu sắc hơn nhu
cầu của họ.
Nút thắt lớn nhất đối với người cao tuổi khi tiếp cận công
nghệ là kỹ năng gõ phím và thị lực suy giảm. Doubao, chatbot phổ biến nhất
Trung Quốc của ByteDance, đã giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép người
dùng trò chuyện trực tiếp qua giọng nói thay vì văn bản. Hệ thống AI này không
chỉ hiểu được các loại tiếng địa phương có trọng âm nặng mà còn áp dụng các danh
xưng thân thuộc như "ông", "bà" để tạo sự gắn kết.
Bà Du Thục Mẫn, 78 tuổi, đã tìm thấy sự an ủi khi chatbot
Doubao bày tỏ sự cảm thông với những ký ức tuổi thơ nghèo khó của bà. Đối với một
thế hệ thường cảm thấy bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số, khả năng "lắng
nghe" và "thấu hiểu" của AI là một lợi thế cạnh tranh vô song mà
các ứng dụng truyền thống không thể có được.
Trung Quốc đang bước vào giai đoạn già hóa dân số sâu rộng,
trong khi công nghệ số ngày càng chi phối đời sống xã hội. Việc giúp người cao
tuổi tiếp cận AI không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là bài toán an sinh và
hòa nhập xã hội. Khi được hướng dẫn đúng cách, nhiều người cao tuổi không chỉ học
được kỹ năng mới mà còn tìm thấy sự tự tin, niềm vui và cảm giác không bị bỏ lại
phía sau trong thời đại số.
Tại Việt Nam, chia sẻ bên lề Hội thảo khoa học "Tăng cường
chăm sóc sa sút trí tuệ tại Việt Nam" hồi tháng 3, PGS.TS. Nguyễn
Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, cho biết, số người mắc sa
sút trí tuệ tại nước ta ước tính khoảng 660.000 người vào
năm 2015 và có thể lên tới 1,8 triệu người vào năm 2050.
Dù vậy, thực tế hiện nay cho thấy hệ thống chăm sóc vẫn còn
nhiều khoảng trống. Dữ liệu nghiên cứu về sa sút trí tuệ còn hạn chế, đặc biệt ở
cộng đồng; các mô hình hỗ trợ người chăm sóc chưa được phát triển rộng rãi,
trong khi phần lớn người bệnh đang được chăm sóc tại gia đình.
Theo PGS. Trung Anh, cùng với già hóa dân số, số người mắc
sa sút trí tuệ tăng lên là điều tất yếu. Tuy nhiên, điểm mấu chốt hiện nay là
nhu cầu được chẩn đoán và phát hiện sớm. Kết quả từ các nghiên cứu kéo dài gần
10 năm cho thấy, chẩn đoán sớm giúp người bệnh có cơ hội can thiệp kịp thời, đồng
thời cải thiện chất lượng sống và kéo dài thời gian sống.
Trước đó, bệnh viện Lão khoa Trung ương và Hệ thống Bệnh viện
đa khoa Tâm Anh đã công bố “Chương trình hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phòng
ngừa, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và quản lý sa sút trí tuệ, Alzheimer ở người
cao tuổi”.
Trọng tâm của hợp tác này là triển khai phương pháp xét nghiệm mới với
công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới để dễ dàng chẩn đoán sớm và chính xác bệnh
Alzheimer thông qua xét nghiệm máu, từ đó giúp điều trị hiệu quả và quản lý tiến
trình của bệnh hiệu quả tốt hơn.
Trong khuôn khổ hợp tác, hai đơn vị thống nhất triển khai 3
nội dung trọng tâm: Chẩn đoán và phát hiện sớm: Điều trị, và Chăm sóc và quản lý bệnh. Một nội dung quan trọng của hợp tác chính là
nghiên cứu và ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong chăm sóc sa sút trí tuệ
Nội dung này bao gồm: Ứng dụng di động; hệ thống thiết bị tích hợp internet vạn vật (IoT) hỗ
trợ chăm sóc và quản lý người bệnh cũng như hỗ trợ người chăm bệnh tuân thủ hướng
dẫn điều trị tại cộng đồng; hồ sơ sức khỏe điện tử chuyên biệt cho người bệnh
sa sút trí tuệ... Nếu được triển khai tại cộng đồng, các giải pháp số này sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.
