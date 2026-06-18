Amata Việt Nam khởi động dự án 185 triệu USD tại Phú Thọ: Cột mốc mới trong quan hệ hợp tác Việt – Thái

Với tổng vốn đầu tư 185 triệu USD, dự án không chỉ đánh dấu bước mở rộng chiến lược của nhà phát triển hạ tầng Thái Lan tại miền Bắc mà còn kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho làn sóng đầu tư xanh, công nghệ cao tại vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

Trong khuôn khổ sự kiện Thai Connect, Công ty Cổ phần Đại chúng Amata Việt Nam đã chính thức thực hiện nghi thức ấn nút triển khai dự án Amata City Phú Thọ (Khu công nghiệp Đoan Hùng).

BƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC TẠI CỬA NGÕ PHÍA BẮC

Buổi lễ ấn nút triển khai dự án diễn ra trang trọng tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Sự kiện có sự tham dự của bà Urawadee Sriphiromaya – Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ông Trần Duy Đông – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành địa phương. Sự hiện diện của các đại biểu cấp cao hai nước là minh chứng rõ nét cho sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai chính phủ đối với tầm nhìn xây dựng các thành phố công nghiệp thông minh và bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút chính thức triển khai Dự án Amata City Phú Thọ. Ảnh: Amata Việt Nam.

Dự án Amata City Phú Thọ đã nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 12 năm 2025. Trên quy mô tổng diện tích 475,67 ha, dự án được phân kỳ xây dựng theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (239,43 ha) triển khai từ năm 2025 đến 2029 và giai đoạn 2 (236,24 ha) tiếp đoạn từ năm 2029 đến 2033.

Được định vị là trung tâm công nghiệp trọng điểm tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Phú Thọ, khu công nghiệp Đoan Hùng sở hữu lợi thế kết nối giao thương vượt trội. Dự án tiếp cận trực tiếp với Quốc lộ 70, cao tốc Phú Thọ – Tuyên Quang và kết nối thuận tiện tới cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Tọa độ vàng này giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu Lào Cai giáp Trung Quốc, sân bay quốc tế Nội Bài và các cảng biển lớn. Đặc biệt, với tuyến đường sắt Lào Cai – Quảng Ninh đang trong quy hoạch, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm logistic mới của toàn vùng.

ĐÓN ĐẦU LÀN SÓNG CÔNG NGHỆ CAO VÀ MỤC TIÊU NET-ZERO

Không dừng lại ở mô hình sản xuất truyền thống, Amata City Phú Thọ được định hướng trở thành trung tâm mới thu hút các ngành công nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và công nghệ sạch.

Ảnh phối cảnh dự án Amata City Phú Thọ.

Kiên định với triết lý doanh nghiệp “All Win” (Tất cả các bên cùng thắng lợi) , Amata Việt Nam cam kết tạo ra giá trị hài hòa cho cả nhà đầu tư, cộng đồng, chính phủ và môi trường. Hướng tới mục tiêu dài hạn đạt mức trung hòa carbon vào năm 2040, công ty đang tập trung thúc đẩy các thành phố công nghiệp thông minh, nền tảng tiện ích tích hợp và hạ tầng xanh. Dự án được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho môi trường đầu tư bền vững, ít phát thải, hỗ trợ đắc lực cho các tập đoàn đa quốc gia và đóng góp thiết thực vào chương trình tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Khi đi vào hoạt động chính thức, dự án không chỉ tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số địa phương mà còn góp phần định vị Phú Thọ trở thành một cửa ngõ thương mại quốc tế sôi động.

Các đại biểu trao đổi văn kiện hợp tác đầu tư. Ảnh: Amata Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện Thai Connect, Amata Việt Nam đã hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái công nghiệp sẵn sàng cho tương lai bằng việc ký kết hàng loạt Biên bản Ghi nhớ (MOU) quan trọng với các đối tác chiến lược quốc tế và địa phương.

Các thỏa thuận hợp tác bao gồm: Amata và Cao đẳng nghề Phú Thọ (đào tạo nguồn nhân lực); Amata - Nippon Koei và Yokohama Urban Solution Alliance (YUSA) (phát triển hạ tầng, đô thị); Amata và Tập đoàn Marubeni Corporation; Amata và Ngân hàng Bangkok Bank (hỗ trợ tài chính); Amata và VinEnergo; Amata và Winner Sky Property (JEIL); Amata và Winner Sky Property – Korean Land & Housing.

Các hợp tác này tập trung sâu vào các sáng kiến phát triển khu công nghiệp thông minh, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số và hạ tầng bền vững, hoàn toàn đồng điệu với chiến lược quốc gia về Công nghiệp 4.0 của Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng tại buổi lễ, ông Trần Duy Đông – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh việc triển khai dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đoan Hùng tại sự kiện ngày hôm nay sẽ là minh chứng sinh động cho hiệu quả thực thi các khâu đột phá phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư của tỉnh theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

“Sự kiện này khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế với môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn, uy tín của tỉnh Phú Thọ trong thu hút các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, đặc biệt là các lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp", Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào năng lực, kinh nghiệm cũng như uy tín toàn cầu của Tập đoàn Amata. Ông khẳng định với sự đồng hành và hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền địa phương, dự án khu công nghiệp Đoan Hùng sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động để trở thành điểm sáng trong thu hút dòng vốn FDI của tỉnh, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế tốt đẹp giữa tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp Thái Lan.