An Cường tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Trong hành trình gần 30 năm phát triển, An Cường luôn dẫn đầu trong việc đổi mới sáng tạo và áp dụng các giải pháp tiên tiến, giúp định hình tương lai ngành gỗ công nghiệp. Tinh thần tiên phong này không chỉ thể hiện ở việc liên tục cải tiến quy trình sản xuất mà còn ở chiến lược ứng dụng chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi xanh, góp phần phát triển bền vững cho ngành công nghiệp.

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ: ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MỚI

Là một trong những doanh nghiệp gỗ tiên phong chuyển đổi số tại Việt Nam, việc triển khai công nghệ SAP/HANA đã giúp An Cường tối ưu hóa quy trình quản lý, từ sản xuất đến phân phối, mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc theo dõi và phân tích dữ liệu. Hệ thống này không chỉ cải thiện khả năng ra quyết định mà còn giúp công ty nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.

Các hệ thống quản lý và quy trình sản xuất thông minh được áp dụng giúp tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu lãng phí. Nhờ đó, công ty đã thành công trong việc rút ngắn thời gian sản xuất, đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách hiệu quả hơn và mở rộng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

CHUYỂN ĐỔI XANH - CAM KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong bối cảnh toàn cầu chú trọng phát triển bền vững, An Cường đã sớm nhận ra tầm quan trọng của chuyển đổi xanh. Công ty đã đầu tư vào hệ thống pin mặt trời áp mái, giúp giảm thiểu phát thải carbon và sử dụng năng lượng tái tạo trong quá trình sản xuất. Chiến lược này không chỉ giúp An Cường tiết kiệm chi phí sản xuất mà còn góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường, hướng tới mục tiêu NET ZERO.

Chiến lược năng lượng xanh cho hoạt động sản xuất kinh doanh định hướng Net Zero.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, An Cường còn đạt được hàng loạt chứng nhận uy tín về bảo vệ môi trường, khẳng định vai trò tiên phong trong ngành gỗ công nghiệp tại Việt Nam. Công ty tự hào là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ISO 14064 về kiểm kê phát thải khí nhà kính, do Tập đoàn BSI Vương quốc Anh cấp, có giá trị toàn cầu. Đây là minh chứng rõ ràng cho cam kết của An Cường trong việc giảm thiểu tác động môi trường và phát triển bền vững.

An Cường còn dẫn đầu trong việc đảm bảo sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, được minh chứng qua hàng loạt chứng nhận uy tín. Trong đó, chứng nhận “Green Label” do Singapore cấp khẳng định gỗ mà công ty sử dụng không chỉ đạt chất lượng cao, mà còn đáp ứng các tiêu chí xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, chứng nhận “Green Guard” do tổ chức UL trao tặng dành cho các sản phẩm có lượng phát thải hóa chất thấp, đảm bảo an toàn cho chất lượng không khí trong nhà. Những chứng nhận này đảm bảo rằng các sản phẩm của An Cường không gây hại đến sức khỏe người dùng, đồng thời góp phần bảo vệ hệ sinh thái và hạn chế nạn phá rừng.

Chứng nhận Quốc Tế về chất lượng sản phẩm, an toàn sức khoẻ người dùng và bảo vệ môi trường.

Những nỗ lực không ngừng đổi mới và ứng dụng các giải pháp bền vững của An Cường đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng lớn. Đặc biệt, vào năm 2024, công ty đã được Tạp chí Kinh tế Việt Nam vinh danh trong danh sách Doanh nghiệp Đạt Thương hiệu Mạnh Việt Nam, một minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững của An Cường.

Với những danh hiệu và giải thưởng lớn trong năm 2024 và những năm qua, An Cường đã khẳng định được vị thế của mình như một đối tác đáng tin cậy, luôn chú trọng phát triển bền vững. Sự cam kết về chất lượng, sáng tạo, quản lý và sự tận tâm đối với khách hàng đã góp phần cho sự phát triển bền vững của công ty.