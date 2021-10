Ấn Độ đón du khách nước ngoài từ ngày 15/10 sau 18 tháng đóng cửa

Theo CNN, người nước ngoài trên các chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) dành riêng cho du khách của một hãng lữ hành, sẽ được cấp thị thực du lịch khi đến Ấn Độ. Trong khi đó, những chuyến bay khác phải chờ đến sau ngày 15/11. Khách du lịch nước ngoài có thể ghé thăm đền Taj Mahal và Rajasthan lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020.

Đây là động thái nhằm khôi phục ngành du lịch của chính phủ Ấn Độ khi mà nước này được cho là đã đi qua giai đoạn khủng hoảng vì Covid-19. "Tất cả các bên liên quan bao gồm khách du lịch nước ngoài và doanh nghiệp lữ hành phải tuân thủ những quy định về phòng chống dịch Covid-19 ở Ấn Độ," Bộ Nội vụ nước này nhấn mạnh.

Theo các quan chức Ấn Độ, 500.000 khách nước ngoài đầu tiên sẽ được cấp thị thực miễn phí. Biện pháp này sẽ có chi phí ước tính khoảng 1 tỷ rupee (13,5 triệu USD) và được cho là sẽ khuyến khích du khách đến thăm Ấn Độ ngắn ngày. "Đây là điều đáng khích lệ cho ngành du lịch. Chúng tôi hy vọng du lịch trong nước dần quay trở lại ở mức độ nào đó nhằm mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho các bên liên quan," Rajiv Mehra, Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành du lịch Ấn Độ (IATO), hoan nghênh quyết định của Chính phủ Ấn Độ.

Người đứng đầu IATO cũng tiếp tục kêu gọi Chính phủ Ấn Độ nối lại việc khai thác các chuyến bay quốc tế, đồng thời cấp phép cho các hãng hàng không bắt đầu khai thác các chuyến bay của họ theo thỏa thuận song phương có trước tháng 3/2020 để thuận tiện cho khách du lịch nước ngoài.

Tổ chức Du lịch Thế giới cho biết những nước ở châu Âu và châu Mỹ đã đón khoảng 54 triệu lượt khách du lịch vào tháng 7. Con số này đã tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng vẫn giảm 67% so với tháng 7/2019. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, lượng khách quốc tế cũng giảm 80% so với mức được ghi nhận vào năm 2019. Tại châu Á, Indonesia cũng thông báo Bali sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế vào tuần tới, trong khi Thái Lan khẳng định du khách đã tiêm chủng đầy đủ có thể đặt phòng tại thiên đường Phuket.

Trước đại dịch, du lịch là lĩnh vực rất quan trọng với nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á khi đóng góp 10% GDP, theo South China Morning Post. Theo số liệu chính thức, Ấn Độ đã đón 10,6 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2019, một năm trước đại dịch. Năm 2018, thu nhập ngoại hối từ du lịch lên tới 28,6 tỷ USD. Đầu năm nay, nước này trở thành trung tâm của đại dịch toàn cầu Covid-19 với hàng nghìn người thiệt mạng mỗi ngày trong khoảng thời gian cao điểm từ tháng 4 tới tháng 5 khi biến thể Delta bắt đầu xuất hiện.

Theo số liệu mới nhất, Ấn Độ ghi nhận 18.833 ca mới và 278 ca tử vong vào ngày 7/10. Số ca mới đang ở mức thấp nhất và tỷ lệ hồi phục đạt mức cao nhất (97,94 %) kể từ đợt bùng phát vào tháng 3/2020 tại nước này. Tính đến nay, Ấn Độ ghi nhận 33,87 triệu ca mắc, 449.538 ca tử vong và hiện đang còn 246.687 ca dương tính.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng của nước này mới chỉ đạt 18.63% dân số. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ hiện cho rằng công dân Mỹ cần cân nhắc việc đi du lịch đến Ấn Độ và chỉ nên tới đây khi đã tiêm đầy đủ vaccine.