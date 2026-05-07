Ấn Độ trong nhóm các thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón khoảng 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng gần 50% so với năm trước và gấp hơn 4 lần so với năm 2019. Nhờ đó, Ấn Độ đã lọt vào nhóm 6 thị trường gửi khách lớn nhất…

Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2026. Riêng quý 1, lượng khách từ quốc gia Nam Á này đạt 242.656 lượt, tăng 169,3% so với cùng kỳ. Về mức độ quan tâm điểm đến, Phú Quốc dẫn đầu với lượng tìm kiếm tăng 47%, tiếp đến là Đà Nẵng (42%) và Nha Trang.

Tính chung 4 tháng đầu năm, top 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines. Trong đó, Ấn Độ tiếp tục khẳng định vị trí thị trường chiến lược với mức tăng trưởng cao 59,1%, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

Hiện tại, tình hình biến động địa chính trị, gián đoạn chuyến bay và hạn chế không phận tại Trung Đông đang khiến du khách Ấn Độ chuyển sang lựa chọn điểm đến gần hơn, dễ tiếp cận và được cho là an toàn hơn. Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Ixigo, các điểm đến châu Á ghi nhận mức tăng mạnh về lượng đặt vé máy bay trong tháng này. Trong đó, Việt Nam đứng đầu với mức tăng 130% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là việc mở rộng các đường bay thẳng, hoạt động xúc tiến du lịch được đẩy mạnh và nhu cầu du lịch nước ngoài gia tăng của tầng lớp trung lưu Ấn Độ.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ tháng 5/2025, Vietnam Airlines đã mở rộng mạng bay tới 4 thành phố lớn của Ấn Độ gồm New Delhi, Mumbai, Bengaluru và Hyderabad, với 6 đường bay thẳng đang khai thác. Song song, chính sách e-visa áp dụng cho công dân toàn cầu từ tháng 8/2023, với thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày, cũng góp phần tạo thuận lợi cho du khách.

Giới chuyên môn nhận định, khách Ấn Độ thuộc nhóm có nhu cầu đa dạng, từ du lịch MICE, du lịch cưới đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Trong kế hoạch xúc tiến năm 2026, Việt Nam sẽ tiếp tục dành trọng tâm cho thị trường Ấn Độ tại các hội chợ du lịch lớn như OTM Mumbai và SATTE New Delhi, nơi quy tụ nhiều đối tác lữ hành, hàng không và doanh nghiệp du lịch của nước này.

Ông Anjani Dhanuka, Chủ tịch của Hiệp hội Đại lý du lịch Ấn Độ khu vực miền Đông, cho biết tại Ấn Độ, giới trẻ đi làm, nhóm bạn bè và những người lần đầu du lịch nước ngoài rất thích Việt Nam vì nơi đây hội tụ biển, văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên trong một hành trình với chi phí rất hợp lý.

Một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ chỉ ra rằng, 100% du khách Ấn Độ tham gia khảo sát đánh giá cao sự thân thiện của người Việt Nam. Bên cạnh đó, họ cũng dành sự quan tâm đến thiên nhiên và cảnh quan (56%), hoạt động giải trí (44%) và ẩm thực đặc sắc (33%).

Từ ngày 3/2 đến 12/2/2026, có 3 đám cưới của các gia đình tỉ phú người Ấn Độ tổ chức tại Vinpearl Hạ Long, Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, vài năm trở lại đây, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hàng đầu để tổ chức hôn lễ của giới siêu giàu Ấn Độ. Gần đây có tới 30 công ty tổ chức sự kiện hàng đầu Ấn Độ đến Đà Nẵng khảo sát, tìm kiếm địa điểm cho các lễ cưới hạng sang.

Trong quý 1 năm nay, hàng loạt đám cưới của các cặp đôi Ấn Độ đến Việt Nam tổ chức. Nổi bật là đám cưới của một gia đình tỉ phú Ấn Độ diễn ra ở Hạ Long, với quy mô khoảng 300 - 500 khách. Ở quy mô lớn hơn, năm 2025 tại Phú Quốc, một đám cưới xa hoa khác của giới siêu giàu Ấn Độ được tổ chức liên tục 7 ngày, quy tụ hơn 1.000 - 1.100 khách mời.

Không chỉ là nơi tổ chức đám cưới xa xỉ, Việt Nam cũng từng đón đoàn khoảng 4.500 nhân viên của Tập đoàn dược Sun Pharmaceutical Industries do tỉ phú Dilip Shanghvi tài trợ sang du lịch như một phần thưởng, tham quan các điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Ninh Bình, vịnh Hạ Long.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông của công ty du lịch Vietluxtour, nhận định thị trường Ấn Độ rất đặc thù khi thường kết hợp nhiều mô hình đoàn khách lớn, MICE cũng như nhóm khách gia đình tự túc. Sự gia tăng của thị trường gửi khách này mở ra cơ hội tăng thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu.

"Ấn Độ là một trong những thị trường du lịch outbound tăng trưởng nhanh nhất thế giới với quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh chóng và nhu cầu du lịch quốc tế ngày càng gia tăng. Quốc gia này đang trở thành thị trường ngày càng quan trọng đối với nhiều điểm đến tại châu Á, trong đó có Việt Nam", Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh cũng nhận định.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất đối với du lịch Ấn Độ sau đại dịch Covid-19. Giai đoạn 2019 - 2024, Việt Nam nằm trong nhóm 4 thị trường khách quốc tế đến tăng trưởng nhanh nhất của Ấn Độ. "Sự tăng trưởng hai chiều này cho thấy mối quan hệ hợp tác cân bằng, thực chất và cùng có lợi giữa hai quốc gia", Cục trưởng nhấn mạnh.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/5 được giới chuyên môn nhận định sẽ kiến tạo một xung lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch hai nước trong thời gian tới.

Gắn liền với cột mốc kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2026, sự kiện chính trị này củng cố nền tảng đối thoại và mở ra không gian tháo gỡ các rào cản về chính sách thị thực, kết nối hàng không. Từ đó, quy mô trao đổi khách du lịch giữa hai quốc gia được kỳ vọng bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Tầng lớp trung lưu, lực lượng tiêu dùng trọng tâm của ngành dịch vụ du lịch Ấn Độ, được dự báo tăng từ 33% dân số năm 2022 lên 46% vào năm 2030. Tổng chi tiêu du lịch nước ngoài của người dân quốc gia này dự kiến đạt mức 91 tỷ USD vào năm 2030.

Trong bối cảnh hai nước đẩy mạnh hợp tác hướng tới năm bản lề 2026, du lịch đang trở thành một trong những lĩnh vực mang lại dòng tiền thực tế nhanh nhất. Thực tiễn quá trình phát triển kinh tế thương mại cũng chứng minh các quyết sách ngoại giao cấp cao luôn đóng vai trò bệ phóng cho hoạt động lữ hành.

Dù vậy, thị trường tỷ dân cũng đòi hỏi ngành lữ hành nâng cấp hạ tầng để đón dòng khách cao cấp. Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và khu vực tư nhân trong việc xúc tiến mở rộng mạng lưới đường bay trực tiếp, cũng như tháo gỡ thủ tục hành chính, sẽ là chìa khóa quyết định giúp du lịch Việt Nam nắm bắt trọn vẹn cơ hội từ thị trường Nam Á.