Ấn Độ - Việt Nam: Song hành cùng phát triển

Năm 2026, hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đây là một hành trình mới của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước với nền tảng vững chắc dựa trên các liên kết văn minh, quan hệ giao lưu nhân dân sâu rộng và sự tin cậy lẫn nhau…

Năm 2025 là một năm đặc biệt với nền kinh tế Ấn Độ khi Thủ tướng Modi gọi năm 2025 là “Năm Cải cách”, tập trung vào đơn giản hóa quản trị, hiện đại hóa các thể chế và củng cố nền tảng cho tăng trưởng bao trùm dài hạn.

Nhờ đó, tăng trưởng GDP đạt 8,2%, đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Bất chấp suy giảm kinh tế toàn cầu, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn rất bền bỉ. Ấn Độ đã chuyển từ những lời hứa sang việc đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu Viksit Bharat 2047 (Ấn Độ Phát triển 2047). Quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng này đã đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

ẤN ĐỘ NĂM 2025 – NĂM CẢI CÁCH

Sự chuyển mình thành một “Ấn Độ mới” không chỉ là tăng trưởng kinh tế. Điều này còn bao hàm quản trị tốt, dịch vụ hiệu quả, sự tham gia và trao quyền cho người dân, đặc biệt thông qua việc ứng dụng công nghệ, cùng một mô hình phát triển bao trùm và bền vững mang lại lợi ích cho tất cả người dân chứ không chỉ một số ít, đồng thời đạt được sự hài hòa giữa tăng trưởng và môi trường.

Các cải cách mà Ấn Độ triển khai mang tính cách mạng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm:

• Thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi

• Cải cách lao động mang tính lịch sử

• Đa dạng hóa và mở rộng thị trường cho sản phẩm Ấn Độ với các thỏa thuận thương mại mới.

• Cải cách hàng hải và kinh tế biển xanh với năm bộ luật hàng hải quan trọng đã được thông qua

• Cải cách thị trường chứng khoán với dự thảo Luật Thị trường Chứng khoán đã được trình Quốc hội.

• Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa với việc mở rộng định nghĩa “doanh nghiệp nhỏ”, bao gồm các công ty có doanh thu lên tới 1 tỷ rupee (khoảng 10.927.000 USD).

• Cho phép 100% FDI tại các công ty bảo hiểm Ấn Độ

• Cải cách Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) với cấu trúc thuế hai bậc rõ ràng ở mức 5% và 18%.

• Ưu đãi chưa từng có cho tầng lớp trung lưu khi những cá nhân có thu nhập lên tới 1.2 triệu rupee (khoảng 13.100 USD) mỗi năm không phải nộp thuế thu nhập.

• Cải cách năng lượng hạt nhân mang tính bước ngoặt với Luật SHANTI 2025.

• Tiến hành cải cách giáo dục với một dự luật đã được trình Quốc hội.

ĐẨY MẠNH ĐỐI NGOẠI

Thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc trong một giai đoạn bất định và nhiều biến động. Ấn Độ đã bắt đầu hành trình của mình thông qua việc tăng cường quan hệ với các quốc gia cùng chí hướng, có quan điểm tương đồng và hội tụ. Ấn Độ tìm cách tối đa hóa quyền tự do lựa chọn và cố gắng duy trì độc lập trong việc ra quyết định.

Ấn Độ vẫn kiên định với chủ nghĩa đa phương. Nhu cầu cấp thiết hiện nay là một hệ thống đa phương khai sáng hơn, phản ứng tốt hơn, cùng một cách tiếp cận mới mang tính bao trùm và phi giao dịch đối với chủ nghĩa đa phương, nói ngắn gọn là chủ nghĩa đa phương được cải cách. Việc cải cách các thể chế đa phương, bao gồm Liên Hợp Quốc và các định chế tài chính toàn cầu, không chỉ là điều mong muốn mà là yêu cầu tất yếu.

Ưu tiên của Ấn Độ bắt đầu từ khu vực láng giềng gần nhất. Được thể hiện qua chính sách “Láng giềng Trước tiên”, điều này tiếp tục được hỗ trợ bằng các chính sách tập trung vào Vùng Vịnh, Đông Nam Á, Trung Á và Ấn Độ Dương. Ấn Độ là Tiếng nói của các nước phương Nam, dựa trên lịch sử đoàn kết truyền thống với các quốc gia đang phát triển và khuếch đại tiếng nói của họ trên trường quốc tế.

Năm 2026 sẽ là một năm sôi động đối với ngoại giao Ấn Độ. Ấn Độ sẽ đăng cai nhiều sự kiện lớn như Hội nghị Thượng đỉnh Tác động AI, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ – châu Phi và Liên minh Quốc tế Các loài Mèo Lớn, cùng nhiều sự kiện hội nghị thượng đỉnh song phương, các sự kiện đa phương khác Ấn Độ sẽ đăng cai trong năm nay.

Ấn Độ nhận thức rõ vai trò ngày càng lớn của mình trên trường quốc tế và hiểu rằng những lựa chọn nhằm đáp ứng khát vọng phát triển của mình có ý nghĩa to lớn đối với khu vực và thế giới. Ấn Độ được dẫn dắt bởi triết lý Vasudhaiva Kutumbakam - “thế giới là một gia đình”, và học thuyết MAHASAGAR – “Tiến bộ Tương hỗ và Toàn diện vì An ninh và Tăng trưởng trên các Khu vực”, khi đảm nhận trách nhiệm vì lợi ích chung toàn cầu.

HÀNH TRÌNH ẤN ĐỘ -VIỆT NAM

Ấn Độ là một trong những nước đầu tiên mà Việt Nam thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (hai nước thiết lập quan hệ vào năm 2016). Tình hữu nghị và quan hệ gần gũi giữa hai nước có từ năm 1972, khi quan hệ ngoại giao được thiết lập. Việc hai nền văn minh cùng chia sẻ mối liên kết Phật giáo và Chăm, quan hệ giao lưu nhân dân lịch sử, khát vọng đương đại và sự hội tụ chiến lược, có tình hữu nghị ở mức cao nhất là điều hoàn toàn tự nhiên.

Ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.

Việt Nam là đối tác quan trọng trong Chính sách “Hành động Hướng Đông” của Ấn Độ và trong khuôn khổ “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, dựa trên lợi ích chung trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Hai nước cùng ủng hộ sự phát triển chứ không phải chủ nghĩa bành trướng.

Quan hệ đối tác song phương của hai nước bao trùm một phạm vi rộng lớn, từ quan hệ chính trị, hợp tác phát triển, hợp tác quốc phòng, an ninh, thương mại và đầu tư, cho tới các mối quan hệ giao lưu nhân dân sâu rộng. Hai nước cùng tin rằng sự đồng hành này vẫn đang tiếp diễn.

Đổi mới sáng tạo, các công nghệ then chốt và mới nổi, năng lượng tái tạo và y tế, hạ tầng số công, fintech, xe điện, ô tô, dược phẩm và điện tử, là một số lĩnh vực đầy triển vọng. Đổi mới tài chính và thanh toán số cũng là những lĩnh vực hứa hẹn. Việc tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước là một ưu tiên.

Thương mại là lĩnh vực mà tham vọng chung của hai bên chưa được hiện thực hóa đầy đủ. Ấn Độ đang phối hợp với Việt Nam và các nước ASEAN khác để cập nhật và rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Ấn Độ (AITIGA) được ký năm 2009, nhằm phù hợp với bối cảnh mới. Việc rà soát sẽ giúp tăng cường khả năng chống chịu của thương mại và doanh nghiệp trước các biến động thị trường trong một thế giới ngày càng bất định, đồng thời bảo đảm khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Ấn Độ mong đợi sự ủng hộ tích cực của Việt Nam trong quá trình rà soát AITIGA và sẽ nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương.

Ấn Độ và Việt Nam đã vạch ra con đường riêng của mình hướng tới một “Ấn Độ Phát triển @ 2047” (Atmanirbhar Bharat @ 2047), còn đối với Việt Nam là mục tiêu “Việt Nam 2045”. Những tầm nhìn bổ trợ lẫn nhau này đòi hỏi tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực then chốt.

Cam kết chung của chúng ta đối với luật pháp quốc tế, mong muốn cải cách chủ nghĩa đa phương và tầm nhìn bao trùm về cấu trúc khu vực khiến hợp tác Ấn Độ – Việt Nam trở thành nhân tố ổn định của khu vực.

Ấn Độ và Việt Nam là hai nền kinh tế tăng trưởng nhanh, với cơ cấu dân số trẻ và xã hội giàu khát vọng. Hai nước cùng tin tưởng vào phát triển lấy con người làm trung tâm và mang tính bao trùm. Ấn Độ coi Việt Nam là một đối tác kiên định trong hành trình của sự đồng hành, tin cậy lẫn nhau và quan hệ đối tác hướng tới phía trước.