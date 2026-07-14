Đà Nẵng công bố Danh mục cho thuê đất ngắn hạn

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng vừa công bố danh mục 7 khu đất, lô đất cho thuê ngắn hạn trên địa bàn thành phố. Một động thái quan trọng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng đất công và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về mặt bằng kinh doanh và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân.

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng (tòa nhà bên phải).

Danh mục cho thuê đất ngắn hạn lần này bao gồm 7 khu đất, lô đất với mục đích sử dụng là đất công trình giao thông, phục vụ cho việc xây dựng công trình kho bãi, nhà để xe ô tô và bãi đỗ xe. Đây là những hạng mục thiết yếu, góp phần giải quyết vấn đề giao thông đô thị và đáp ứng nhu cầu đỗ xe ngày càng tăng của người dân và du khách.

Thời gian dự kiến tổ chức triển khai cho thuê và lựa chọn người thuê đất sẽ diễn ra trong quý 2/2026.

Điểm đáng chú ý trong danh mục này là nhóm các lô đất tái định cư tập trung tại phường Hòa Khánh, với thời hạn cho thuê là 36 tháng. Đây là khu vực có tiềm năng phát triển lớn, nằm trong Trung tâm đô thị mới Tây Bắc mở rộng của thành phố. Việc cho thuê đất tại đây không chỉ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất mà còn thúc đẩy sự phát triển của khu vực này, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và kinh doanh mới cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng cũng triển khai cho thuê các khu đất lớn tại phường Sơn Trà và phường Hải Châu với thời hạn 24 tháng. Những khu đất này có vị trí đắc địa, gần các trục đường lớn và các cơ sở hạ tầng quan trọng, hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Việc công bố danh mục cho thuê đất ngắn hạn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần vào việc quản lý đô thị hiệu quả, giúp giảm thiểu tình trạng đất bỏ hoang, lãng phí tài nguyên, đồng thời tạo ra nguồn thu ổn định cho ngân sách thành phố. Hơn nữa, việc này còn thể hiện sự minh bạch và công khai trong quản lý đất đai của Đà Nẵng, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và người dân.

Nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (vừa và nhỏ) cùng người dân đều cho rằng việc công bố danh mục cho thuê đất ngắn hạn là một bước đi chiến lược của Đà Nẵng trong việc khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững.