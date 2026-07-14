Đà Nẵng khởi công Dự án nhà ở xã hội gần 700 tỷ đồng

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến do Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, khi hoàn thành, sẽ cung cấp 684 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 2.200 người...

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến - Ảnh: DPG

Ngày 14/7, tại phường Hội An Đông, UBND TP. Đà Nẵng đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An (thành viên của Tập đoàn Đạt Phương) tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến. Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị toàn diện của thành phố.

Dự án gồm 4 khối chung cư cao 7 tầng được triển khai trên khu đất rộng hơn 23.935m2, được quy hoạch theo hướng đồng bộ hạ tầng và tiện ích cơ bản. Dự kiến, việc triển khai xây dựng sẽ được thực hiện từ quý 3/2026 đến quý 4/2028, khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 684 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 2.200 cư dân. Đây là một phần trong định hướng phát triển nhà ở xã hội gắn với chất lượng sống của người dân thành phố, nhằm tạo ra môi trường sống ổn định, văn minh và phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh rằng nhà ở xã hội luôn là trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh của thành phố. Dự án tại Khu đô thị Cồn Tiến là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống người dân. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Về phía chủ đầu tư, ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đạt Phương, khẳng định rằng mỗi dự án của Đạt Phương không chỉ là một công trình xây dựng mà còn là cam kết đồng hành cùng cộng đồng. Dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Cồn Tiến sẽ được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ, góp phần kiến tạo môi trường sống nhân văn và ổn định cho người dân.

Các khách mời thực hiện nghi lễ khởi công Dự án - Ảnh: DPG

Sự kiện khởi công này là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị toàn diện của Đà Nẵng, hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Theo định hướng triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” của Đảng và Nhà nước, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu phát triển gần 29.000 căn hộ trong giai đoạn 2026–2030. Chính quyền thành phố đã tăng tốc mạnh mẽ ngay từ năm 2026 với mục tiêu gần 5.000 căn hộ.

Hiện, Đà Nẵng đang đẩy nhanh việc triển khai đồng bộ các giải pháp: mở rộng quỹ đất dành cho mô hình này trong các khu đô thị mới; hoàn thiện cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” trong thủ tục đầu tư và xã hội hóa nguồn lực nhằm rút ngắn thời gian triển khai; đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, đảm bảo các dự án không chỉ đáp ứng về số lượng mà còn nâng cao tiêu chuẩn sống cho người dân.

Việc khởi công dự án tại Khu đô thị Cồn Tiến không chỉ góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở phù hợp mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc phát triển đô thị theo hướng bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Đây là minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ giữa chính quyền và doanh nghiệp trong việc giải quyết bài toán nhà ở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế Đà Nẵng – “thành phố đáng sống”.