Từ giấc mơ an cư đến chuẩn sống mới: Cơ hội sở hữu ngôi nhà đầu tiên tại trung tâm Lào Cai

Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá neo ở mức cao, thị trường bất động sản Lào Cai đang bước vào giai đoạn phát triển dựa trên giá trị thực. Những dự án đáp ứng nhu cầu an cư với chất lượng sống tốt và mức giá hợp lý đang trở thành "điểm rơi" của thị trường.

Với sự đa dạng của các trụ cột kinh tế, Lào Cai không chỉ đón dòng khách du lịch hay hoạt động giao thương ngắn hạn mà còn thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý, người lao động chất lượng cao và các gia đình trẻ lựa chọn sinh sống lâu dài.

Có thể thấy, tỉnh hiện đang trong giai đoạn dân số vàng với nguồn lao động trẻ dồi dào, thu nhập người dân tăng nhanh, tốc độ đô thị hoá cao, kinh tế tăng trưởng ổn định và được quy hoạch hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Sự cộng hưởng này tạo tiền đề cho bất động sản Lào Cai phát triển sôi động. Trong nhiều năm, thị trường này đã xuất hiện hàng loạt các dự án nhà thấp tầng gắn với hoạt động thương mại biên mậu.

KHOẢNG TRỐNG CỦA THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở LÀO CAI VÀ CƠ HỘI CHO NHỮNG SẢN PHẨM ĐÚNG NHU CẦU

Nhưng khi đô thị ngày càng hiện đại, quỹ đất trung tâm trở nên khan hiếm và nhu cầu sống thay đổi, người dân bắt đầu ưu tiên những dự án căn hộ có vị trí thuận tiện, tiện ích đồng bộ, môi trường sống văn minh và khả năng kết nối nhanh với nơi làm việc, trường học hay các dịch vụ thiết yếu.

Khảo sát tại Lào Cai thời điểm này cho thấy, nhiều dự án thấp tầng từng ghi nhận thanh khoản tốt với kỳ vọng tăng trưởng cao, mặt bằng giá hiện dao động khoảng 53-75 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Tuy nhiên, thực tế, không ít dãy shophouse tại khu vực trung tâm hành chính cũ vẫn trong tình trạng "có phố nhưng chưa có người", thiếu vắng cư dân ở thực cũng như các hoạt động kinh doanh sôi động.

Trong khi đó, nguồn cung căn hộ tại khu vực trung tâm thành phố lại khá khiêm tốn. Các dự án nhà ở thương mại hiện hữu có giá bán ở mức cao, khoảng 35-53 triệu đồng/m2, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân có nhu cầu.

Lào Cai thiếu những căn hộ chất lượng có mức giá hợp lý. Ảnh: Fhome+ Lào Cai.

Mặt khác, nhà ở xã hội tuy có sức hấp thụ tốt nhưng nguồn cung còn hạn chế, nhiều dự án nằm xa khu vực trung tâm và chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống.

Có thể thấy, khoảng trống lớn nhất của thị trường bất động sản Lào Cai hiện nay không nằm ở số lượng sản phẩm, mà ở sự thiếu vắng những căn hộ chất lượng tốt tại khu vực trung tâm với mức giá hợp lý.

Trong bối cảnh đó, thông tin sắp ra mắt dự án Fhome+ Lào Cai với giá bán dự kiến từ 20,1 triệu đồng/m2 được xem là lời giải cho “khoảng trống” của thị trường.

FHOME+ LÀO CAI - NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN KIẾN TẠO TƯƠNG LAI THỊNH VƯỢNG

Tại vùng đất biên mậu đang chuyển mình mạnh mẽ thành cực tăng trưởng toàn diện của khu vực, khát vọng sở hữu ngôi nhà đầu tiên của những người trẻ ngày một thôi thúc và cháy bỏng.

Fhome+ Lào Cai chuẩn bị ra mắt được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội an cư tại trung tâm với chi phí vừa vặn. Dự án được phát triển trên quỹ đất 5.614,5m², nằm ngay mặt tiền đường Điện Biên, phường Cốc Lếu - trung tâm thành phố Lào Cai (cũ).

Chỉ với vài phút di chuyển, cư dân dễ dàng tiếp cận tới trường học các cấp, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Lào Cai, Chợ Gốc Mít, Chợ Cốc Lếu, quảng trường Thành phố, Ga Lào Cai, cửa khẩu quốc tế cùng hàng loạt tiện ích kiến tạo môi trường sống tiện nghi đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của cư dân.

Fhome+ Lào Cai hứa hẹn nâng tầm chất lượng sống tại đô thị Lào Cai. Ảnh: Fhome+ Lào Cai.

Fhome+ Lào Cai cung cấp ra thị trường tổng 164 căn hộ nhà ở xã hội với diện tích hợp lý từ 32,51 - 71,97m2 cơ cấu 1-2 phòng ngủ với pháp lý sở hữu lâu dài và 21 căn thương mại dịch vụ diện tích từ 31,79 - 66,67m2. Đáng chú ý, đây là dự án nhà ở xã hội được phát triển theo tiêu chuẩn nhà ở thương mại. Từ căn hộ thiết kế tối ưu, những ô cửa rộng thoáng đón sáng tự nhiên, vật liệu bàn giao và hạ tầng kỹ thuật đều được đầu tư chỉn chu, mang lại trải nghiệm sống vượt kỳ vọng.

Không dừng lại ở việc tạo dựng một nơi để ở, Fhome+ Lào Cai còn theo đuổi triết lý phát triển "ngôi làng thẳng đứng" - nơi những giá trị gắn kết vốn quen thuộc trong các khu phố cũ được tiếp nối trong một không gian sống hiện đại.

Hệ tiện ích tại Fhome+ Lào Cai đáp ứng nhu cầu sống của đa thế hệ. Ảnh: Fhome+ Lào Cai.

Sảnh cư dân, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em, chuỗi shophouse thương mại sầm uất và những khoảng vườn dạo bộ xanh mát giúp gia tăng sự kết nối, hình thành một cộng đồng cư dân văn minh, nghĩa tình.

Đó cũng là định hướng mà Entiz Group theo đuổi trên hành trình tiên phong kiến tạo không gian sống thế hệ mới từ chiều sâu văn hóa Việt. Hiện, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để dự án sớm được chính thức công khai thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và giá bán.

Có thể thấy, khi thị trường bất động sản Lào Cai bước sang giai đoạn phát triển dựa trên nhu cầu thực, việc sắp ra mắt Fhome+ Lào Cai không chỉ mở ra cơ hội sở hữu căn nhà đầu tiên cho các gia đình trẻ, mà còn là nền tảng để hình thành một cộng đồng sống hiện đại, nhân văn.

* Thông tin dự án Fhome+ Lào Cai:

Tên pháp lý: Nhà ở xã hội đường Điện Biên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai (nay là phường Lào Cai).

Vị trí: Đường Điện Biên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hotline: 0839 88 5858

Website: fhomelaocai.com