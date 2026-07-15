Dòng tiền lớn thận trọng, giao dịch của tổ chức trong nước và nước ngoài sụt mạnh trong tháng 6

Nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.

Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng chịu áp lực, cùng với những lo ngại về rủi ro địa chính trị và các yếu tố bất định từ bên ngoài, tâm lý nhà đầu tư tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng, khiến thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm trong tháng 6/2026.

Cụ thể, theo thống kê của VnDirect, giá trị và khối lượng khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt lần lượt 13,8 nghìn tỷ đồng/phiên và 513 triệu cổ phiếu/phiên, giảm tương ứng 32,6% và 28,3% so với tháng trước.

Xét theo cơ cấu nhà đầu tư, hoạt động giao dịch đều thu hẹp ở cả khối trong nước và nước ngoài. Đáng chú ý, nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 6/2026, trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu vẫn ưu tiên các thị trường phát triển, trong khi các thị trường mới nổi chưa thu hút trở lại dòng vốn quốc tế.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 15,3 nghìn tỷ đồng trên HoSE. Mặc dù quy mô bán ròng đã thu hẹp so với tháng trước, đây vẫn là một trong những mức bán ròng cao nhất kể từ đầu năm.

Xét theo nhóm nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài tiếp tục bán ròng tháng thứ sáu liên tiếp với giá trị hơn 11,3 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức hơn 12 nghìn tỷ đồng của tháng trước. Trong khi, cá nhân nước ngoài bán ròng tháng thứ năm liên tiếp với giá trị hơn 4 nghìn tỷ đồng, thu hẹp đáng kể so với mức hơn 7,2 nghìn tỷ đồng trong tháng trước.

Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2026 tiếp tục tập trung tại các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó Ngân hàng dẫn đầu với giá trị bán ròng gần 6,8 nghìn tỷ đồng, tiếp theo là Bất động sản (gần 3,2 nghìn tỷ đồng) và Dịch vụ tài chính (gần 1,8 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra, các nhóm Thực phẩm & Đồ uống, Công nghệ thông tin, Hóa chất và Hàng & Dịch vụ công nghiệp cũng ghi nhận giá trị bán ròng nhưng ở quy mô thấp hơn.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán vẫn chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu trụ cột, thay vì lan tỏa trên diện rộng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại duy trì mua ròng nhẹ tại một số nhóm ngành như Bán lẻ, Tiện ích, Du lịch & Giải trí, Bảo hiểm, Y tế và Xây dựng & Vật liệu.

Mặc dù quy mô mua ròng không lớn, diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn đang tái cơ cấu danh mục và có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành, thay vì rút vốn mang tính hệ thống khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò lực cầu chủ đạo, hấp thụ phần lớn lượng cung từ khối ngoại. Trong đó, tổ chức trong nước và cá nhân trong nước mua ròng lần lượt hơn 8,1 nghìn tỷ đồng và 7,1 nghìn tỷ đồng, góp phần duy trì thanh khoản và hạn chế áp lực điều chỉnh của thị trường.

Dòng vốn ETF tại Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 6/2026 với giá trị 395 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là mức rút ròng thấp nhất trong 4 tháng gần đây, phản ánh xu hướng rút vốn đã chậm lại đáng kể sau giai đoạn rút ròng mạnh kéo dài từ năm 2025 đến đầu năm 2026.

Lũy kế 6 tháng 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.