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Áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt, 6 tháng đầu năm 2026 rút ròng gần 5.000 tỷ

T Thu Minh

Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.

Áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt, 6 tháng đầu năm 2026 rút ròng gần 5.000 tỷ

Việc Mỹ và Iran đạt được Biên bản ghi nhớ (MOU) trong thời điểm tháng 6 đã góp phần hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đã cải thiện đáng kể khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Nhờ đó, dòng vốn ETF toàn cầu quay trở lại các nhóm tài sản rủi ro trong tháng 6/2026. Trong đó, ETF cổ phiếu tiếp tục là điểm đến chính với giá trị hút ròng gần 190 tỷ USD – mức cao nhất theo tháng kể từ đầu năm và tăng 72,5% so với tháng trước, theo số liệu thống kê từ FiinTrade. 

Ở nhóm tài sản phòng thủ, ETF trái phiếu ghi nhận hút ròng 68,2 tỷ USD, giảm 11,9% so với tháng trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với giai đoạn đầu năm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì tỷ trọng đáng kể đối với các tài sản tạo thu nhập cố định nhằm cân bằng rủi ro trong danh mục, dù khẩu vị đối với tài sản rủi ro đã được cải thiện.

Ngược lại, các nhóm tài sản trú ẩn chứng kiến dòng vốn đảo chiều. ETF tiền tệ bị rút ròng 3,8 tỷ USD, trong khi ETF hàng hóa bị rút ròng 10,9 tỷ USD, trái ngược với mức hút ròng lần lượt 3,4 tỷ USD và 1,5 tỷ USD trong tháng trước. Diễn biến này phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng tiền từ các tài sản phòng thủ sang cổ phiếu khi tâm lý thị trường trở nên tích cực hơn.

Dòng vốn ETF cổ phiếu toàn cầu tiếp tục ghi nhận sự phân hóa trong tháng 6/2026 giữa các thị trường phát triển và thị trường mới nổi.

Cụ thể, ETF cổ phiếu tại các thị trường phát triển duy trì đà hút ròng mạnh với giá trị đạt 135,2 tỷ USD, tăng 31,8% so với tháng trước. Diễn biến này phản ánh khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tiếp tục cải thiện sau khi những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông dần hạ nhiệt, qua đó thúc đẩy dòng tiền quay trở lại các thị trường phát triển.

Ở chiều ngược lại, các ETF cổ phiếu tại thị trường mới nổi vẫn ghi nhận rút ròng khoảng 14,3 tỷ USD trong T6/2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dòng vốn rút mạnh khỏi thị trường Trung Quốc, với giá trị hơn 23,4 tỷ USD, qua đó lấn át xu hướng hút ròng tại nhiều thị trường mới nổi khác.

Trên thực tế, một số thị trường như Đài Loan và Ấn Độ vẫn ghi nhận dòng vốn ETF vào tích cực trong tháng, cho thấy áp lực rút vốn không diễn ra đồng đều trên toàn bộ nhóm thị trường mới nổi.

Chi tiết hơn, ETF cổ phiếu tại Mỹ hút ròng 125,3 tỷ USD, tăng từ mức 106 tỷ USD của tháng trước và là tháng có giá trị hút ròng cao thứ hai kể từ đầu năm. Diễn biến này phản ánh khẩu vị rủi ro được cải thiện, cùng với kỳ vọng tích cực về triển vọng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đài Loan, Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà hút ròng, trong khi Nhật Bản ghi nhận dòng vốn quay trở lại sau một tháng bị rút ròng mạnh.

Ở chiều ngược lại, ETF cổ phiếu Trung Quốc tiếp tục bị rút ròng khoảng 23,4 tỷ USD. Xu hướng này cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì quan điểm thận trọng trước những thách thức của nền kinh tế, bao gồm đà phục hồi nhu cầu trong nước còn chậm, áp lực từ lĩnh vực bất động sản và những bất định liên quan đến môi trường thương mại quốc tế.

Dòng vốn ETF tại Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong T6/2026 với giá trị 395 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là mức rút ròng thấp nhất trong 4 tháng gần đây, phản ánh xu hướng rút vốn đã chậm lại đáng kể sau giai đoạn rút ròng mạnh kéo dài từ năm 2025 đến đầu năm 2026.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.

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