Hà Nội: Dự án cải tạo sông Nhuệ được đề xuất chia thành hai giai đoạn

Lộ trình thực hiện dự án cải tạo sông Nhuệ được đề xuất chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến kéo dài từ khi khởi công đến hết năm 2028, thực hiện đoạn từ cống Liên Mạc đến đường Vành đai 4 với chiều dài 30,5km. Giai đoạn 2 tiếp nối từ năm 2029 đến năm 2030 để hoàn thiện 31km còn lại, kéo dài từ đường Vành đai 4 đến hết địa phận Hà Nội...

Ô nhiễm tại các dòng sông vẫn là thách thức ở nhiều đô thị. Ảnh: Hoàng Bách

Thông tin từ Hà Nội cho biết tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường đã trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án với mục tiêu tu bổ hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại lưu vực sông sông Nhuệ.

Theo đó, sông Nhuệ có vai trò là trục xương sống quan trọng trong hệ thống thủy lợi và cảnh quan của Thủ đô với chiều dài khoảng 61,5km chảy qua địa bàn Hà Nội. Dòng sông bắt đầu từ cống Liên Mạc và đi qua tổng cộng 19 xã, phường. Không chỉ là một đường thủy thuần túy, sông Nhuệ còn là trục kết nối các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố như đường Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6 và đường Vành đai 4.

Tuy nhiên, hiện nay, sông Nhuệ đang trong tình trạng cạn kiệt nguồn nước và ô nhiễm môi trường cực kỳ nghiêm trọng. Dòng sông gần như đã mất đi khả năng cấp nước và không còn bảo đảm chức năng của một nguồn nước mặt thông thường. Các chỉ tiêu về chất lượng nước thường xuyên được ghi nhận ở mức rất xấu, vượt xa các quy chuẩn cho phép. Chính vì vậy, nguyện vọng của chính quyền các địa phương dọc dòng sông cũng như đông đảo người dân khu vực là sớm có một giải pháp tổng thể để xử lý ô nhiễm và kết nối giao thông, tạo không gian sống trong lành hơn.

Để giải quyết bài toán này, Tập đoàn Geleximco đã đề xuất Thành phố triển khai một dự án đa mục tiêu. Dự án không chỉ dừng lại ở việc làm sạch dòng sông mà còn hướng tới hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung để giảm thiểu ô nhiễm bền vững. Bên cạnh đó, dự án còn đảm bảo khả năng chủ động tiêu thoát nước, giúp chống ngập úng cho khu vực nội đô và phía Tây thành phố Hà Nội. Việc cải tạo sông Nhuệ cũng sẽ nâng cao hiệu quả của các công trình thủy lợi trong khu vực, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị và giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Về khía cạnh tài chính và phương thức thực hiện, dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư lên tới 75.115 tỷ đồng. Thành phố dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), cụ thể là loại hình hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án vào khoảng 855ha. Thời gian thực hiện dự án được hoạch định kéo dài trong 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2030.

Để đảm bảo tính khả thi về tài chính, phương thức thanh toán cho nhà đầu tư được xác định sơ bộ từ các quỹ đất đối ứng với giá trị thanh toán khoảng 69.106 tỷ đồng. Các quỹ đất này bao gồm các khu đất dọc hai bên sông và dự kiến sẽ có thêm khoảng 5 khu đất khác tại những vị trí khác nhau để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư khi thực hiện hợp đồng BT.

Dự án cải tạo sông Nhuệ được cấu trúc chặt chẽ với 4 dự án thành phần nhằm giải quyết dứt điểm các khía cạnh khác nhau. Dự án thành phần 1 tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thi công. Dự án thành phần 2 là trung tâm của kỹ thuật với các hoạt động nạo vét, kè bờ và xây dựng tuyến sông dài toàn bộ 61,5km. Dự án thành phần 3 chú trọng vào việc phát triển hạ tầng giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cả các cống thu gom nước thải chạy dọc hai bên bờ sông. Cuối cùng, dự án thành phần 4 sẽ tập trung đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo đúng quy hoạch đã đề ra.

Về lộ trình thực hiện, dự án sẽ được chia làm hai giai đoạn cụ thể. Giai đoạn 1 dự kiến kéo dài từ khi khởi công đến hết năm 2028, thực hiện đoạn từ cống Liên Mạc đến đường Vành đai 4 với chiều dài 30,5km. Giai đoạn 2 sẽ tiếp nối từ năm 2029 đến năm 2030 để hoàn thiện 31km còn lại, kéo dài từ đường Vành đai 4 đến hết địa phận Hà Nội.