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Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2026 sẽ chịu tác động từ nhiều yếu tố

T Thanh Xuân

Ba kịch bản được đưa ra cho thị trường bất động sản Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2026, gồm: kịch bản thách thức, kỳ vọng và lý tưởng, tương ứng với những diễn biến khác nhau có thể xảy ra của kinh tế vĩ mô, lãi suất và dòng vốn. Trong đó, kịch bản kỳ vọng được nhận định có xác suất xảy ra cao nhất…

Kịch bản kỳ vọng được đánh giá có xác suất xảy ra cao nhất. Ảnh: Hoàng Bách
Kịch bản kỳ vọng được đánh giá có xác suất xảy ra cao nhất. Ảnh: Hoàng Bách

Tại sự kiện công bố Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm 2026 với chủ đề “Từ phân hóa đến chọn lọc”, Viện Nghiên cứu Kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) dự báo: Thị trường bất động sản nửa cuối năm tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố như diễn biến địa chính trị thế giới, bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách điều hành và những thách thức nội tại của thị trường.

Theo Viện Nghiên cứu, bối cảnh quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các xung đột địa chính trị kéo dài, gây áp lực lên lạm phát, tỷ giá, lãi suất và chuỗi cung ứng. Trong nước, kinh tế tiếp tục duy trì triển vọng tăng trưởng nhờ đầu tư công, dòng vốn FDI và môi trường đầu tư được cải thiện. Cùng với đó, việc hoàn thiện khung pháp lý, kiểm soát tín dụng và tăng cường minh bạch hóa thị trường được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Trong bối cảnh này, lãi suất vay mua bất động sản dự kiến ở mức cao, phổ biến khoảng 12%–14%/năm, khiến tâm lý người mua và nhà đầu tư thận trọng hơn. Thị trường vì vậy sẽ phân hóa rõ nét theo loại hình, phân khúc, địa bàn và chất lượng dự án. Các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng kết nối tốt, giá trị sử dụng thực, khả năng khai thác dòng tiền và chủ đầu tư uy tín sẽ thu hút sự quan tâm. Ngược lại, sản phẩm mang tính đầu cơ, thiếu pháp lý rõ ràng hoặc nằm tại khu vực chưa có động lực tăng trưởng cụ thể sẽ chịu áp lực thanh khoản lớn hơn.

Về diễn biến thị trường bất động sản nhà ở, DXS-FERI nhận định nguồn cung mới trong 6 tháng cuối năm có thể tăng thêm khoảng 33.000 sản phẩm, nâng tổng nguồn cung sơ cấp lên hơn 100.000 sản phẩm. Cầu thị trường ở mức thận trọng với tỷ lệ hấp thụ từ 20-30%, chủ yếu đến từ nhu cầu ở thực và đầu tư trung, dài hạn. Giá bán sơ cấp đi ngang hoặc giảm nhẹ, trong khi giá thuê tiếp tục ổn định và có xu hướng tăng tại khu vực trung tâm.

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