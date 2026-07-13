Nghệ An: Thị trường nhà ở xã hội đón dự án hơn 1.557 tỷ đồng, cung cấp 2.000 căn hộ

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khi chấp thuận đầu tư dự án hơn 1.557 tỷ đồng tại phường Vinh Phú. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động và người có thu nhập thấp.

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UBND tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú.

Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 82.600 m2 (8,26 ha), hướng tới xây dựng khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân có thu nhập thấp, thu nhập trung bình, cán bộ, công chức, viên chức, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Không chỉ phát triển quỹ nhà ở, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng và tiện ích như trường mầm non, nhà văn hóa, khu thể thao, hệ thống cây xanh cùng các công trình phụ trợ, tạo nên khu dân cư hiện đại với đầy đủ dịch vụ thiết yếu. Các căn hộ sẽ được bán và cho thuê theo chính sách phát triển nhà ở xã hội của Nhà nước.

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp khoảng 2.000 căn hộ, trong đó, tối thiểu 12% số căn được dành để cho thuê, góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người lao động trên địa bàn Nghệ An.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.557 tỷ đồng, bao gồm khoảng 311,5 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và gần 1.246 tỷ đồng vốn huy động.

Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng trong quý 1/2027. Khoảng 400 căn hộ đầu tiên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4/2027. Đến quý 4/2028, dự án dự kiến bàn giao thêm khoảng 600 căn hộ trước khi hoàn thành toàn bộ 2.000 căn và đưa vào khai thác trong quý 4/2029.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, cải thiện điều kiện an cư cho người dân và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Nghệ An.