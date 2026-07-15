Cần huy động 5,4 triệu tỷ đồng qua thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2026 - 2030

Phát biểu tại Hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn" do báo Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sáng ngày 15/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ông Bùi Hoảng Hải cho biết bước sang năm 2026, nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ xung đột tại khu vực Trung Đông.
Cuộc khủng hoảng năng lượng do đứt gẫy chuỗi cung ứng toàn cầu đã gia tăng áp lực lên lạm phát. Cùng với những ảnh hưởng tiêu cực từ bối cảnh bên ngoài, áp lực thanh khoản trong nước làm gia tăng chi phí vốn của nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận.
tính đến 29/5/2026, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10.610,35 nghìn tỷ đồng, tương đương 82,6% GDP ước tính năm 2025.
Số lượng tài khoản nhà đầu tư đã vượt con số 13 triệu, hoàn thành sớm mục tiêu đạt 11 triệu tài khoản đầu tư chứng khoán vào năm 2030 được đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán.
Hoạt động huy động vốn qua thị trường cổ phiếu cũng sôi động hơn hẳn giai đoạn trước. Trong 5 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành cổ phiếu và chào bán lần đầu ra công chúng của các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch đạt khoảng 289.500 tỷ đồng, tăng 86,5% so với năm 2025 và cao gấp 2,5 lần mức trung bình 5 năm gần đây.
Trong khoảng một tháng trở lại đây, thanh khoản có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tính bình quân từ đầu năm đến nay, thanh khoản của toàn thị trường vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định so với năm trước.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phục hồi. Quy mô thị trường trái phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán đến cuối tháng 5/2026 đạt 2.819.000 tỷ đồng, tương đương 21,9% GDP ước tính năm 2025.
Những con số trên một lần nữa khẳng định đóng góp quan trọng của thị trường chứng khoán trong vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng vừa ghi nhận dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển, đó là FTSE Russell xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Quyết định nâng hạng có hiệu lực chính thức từ tháng 9/2026 kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong thu hút vốn ngoại của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Dẫu vậy, để phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu vốn của nền kinh tế là rất lớn. Ước tính, nguồn vốn đầu tư trong cả giai đoạn 2026 - 2030 lên tới 38 triệu tỷ đồng, nhưng nguồn lực từ ngân sách nhà nước chỉ vào khoảng 8,5 triệu tỷ đồng, tức chỉ đáp ứng khoảng 20%; 80% còn lại buộc phải trông đợi vào nguồn vốn tư nhân và vốn quốc tế.
Riêng giai đoạn 2026-2030, cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán. Đây là con số rất lớn, gấp hơn hai lần tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong cả giai đoạn 2020-2025.
Trong bối cảnh nguồn lực tài chính có hạn và nguồn vốn tín dụng đã tiệm cận các ngưỡng an toàn của hệ thống, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn trở nên đặc biệt quan trọng. Vì vậy, thị trường chứng khoán được xác định cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
"Tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh thông điệp: nền kinh tế không thể tiếp tục vận hành dựa trên một nguồn lực đơn nhất, càng không thể đặt toàn bộ gánh nặng phát triển lên vai Nhà nước.
Việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực ngân sách là hữu hạn, vốn tín dụng gần chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống là đòi hỏi cấp thiết được đặt ra. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán được xác định phải phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh dẫn vốn trung dài hạn cho nền kinh tế", Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm Ngày Truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026). Sau ba thập niên hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước trở thành cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, góp phần phân bổ nguồn lực cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
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