Bất động sản nằm trong nhóm tài sản chiếm 87% danh mục đầu tư

Theo khảo sát của một số đơn vị, bất động sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư của người Việt…

76% ưu tiên đầu tư vào bất động sản hoặc vàng. Ảnh: Hoàng Bách

Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) vừa thực hiện báo cáo Sức khỏe tài chính và niềm tin đầu tư của người Việt năm 2026. Thời gian tiến hành từ ngày 29/5/2026 đến ngày 16/6/2026 trên quy mô 1.000 đáp viên tại 5 thành phố lớn gồm: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đáp viên là những nhà đầu tư sở hữu số tiền tích lũy/tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên.

XU HƯỚNG PHÂN BỔ TÀI SẢN

Theo đó, kết quả khảo sát của TVS tại Việt Nam cho thấy nhà đầu tư đã chủ động tham gia nhiều kênh đầu tư khác nhau, với 55% đang nắm giữ từ 2 - 3 kênh đầu tư; 39% nắm giữ từ 4 - 5 kênh. Tuy nhiên, xét trên tỷ trọng phân bổ thực tế, bất động sản cùng với tiền gửi tiết kiệm, vàng là nhóm chiếm tới 87% tổng danh mục tài sản của các nhà đầu tư cá nhân được khảo sát.

Mức độ tập trung này càng thể hiện rõ hơn ở nhóm có quy mô tài sản lớn. Khi quy mô tích lũy tăng, tỷ trọng bất động sản trong danh mục đã tăng từ 29% ở nhóm 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, lên 46% ở nhóm từ 2 tỷ đồng trở lên. Ngược lại, tổng tỷ trọng của các kênh tài chính hiện đại như: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và ngoại tệ vẫn ở mức thấp, không vượt quá 10% ở bất kỳ nhóm tài sản nào.

Ngoài ra, khảo sát còn cho thấy khoảng cách giữa nhận thức và hành động trong đa dạng hóa danh mục. Có 86% đáp viên đồng tình rằng không nên để phần lớn tài sản vào một kênh duy nhất, nhưng 76% vẫn ưu tiên bất động sản hoặc vàng vì cảm thấy hiểu rõ hơn những kênh khác. Điều này phản ánh nhu cầu đa dạng hóa đã được nhận thức, nhưng hành vi phân bổ thực tế vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ các tài sản quen thuộc.

Theo TVS, câu chuyện sức chống chịu cũng đang được quan tâm rộng hơn trong khu vực. Tại Hồng Kông, báo cáo Financial Resilience Index 2026 của Sun Life chỉ rõ 51% người được hỏi không thể tự duy trì tài chính quá 6 tháng nếu mất thu nhập, hoặc không có nguồn hỗ trợ bên ngoài. Còn tại Việt Nam, khảo sát của TVS ghi nhận 85% nhà đầu tư tin rằng mình có thể xoay xở nhanh khi cần tiền mặt; nhưng gần một nửa số đáp viên chỉ có thể thanh khoản tối đa 40% tài sản trong vòng 30 ngày.

Theo TVS, những số liệu này thể hiện sức chống chịu tài chính không chỉ nằm ở quy mô tài sản, mà còn phụ thuộc vào khả năng thanh khoản, mức độ phân bổ rủi ro, dòng tiền gia đình và khả năng thích ứng trước biến động thị trường.

CHÚ TRỌNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ DÀI HẠN

Không chỉ phản ánh cấu trúc danh mục đầu tư, khảo sát của TVS còn cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu quản lý tài sản của nhà đầu tư Việt Nam, khi yếu tố an toàn, tư vấn chuyên môn và lập kế hoạch tài chính ngày càng được quan tâm.

Theo đó, khảo sát của TVS ghi nhận nhu cầu cần được định hướng trong quản lý tài sản. Song, việc sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính trả phí từ các tổ chức chuyên nghiệp vẫn hạn chế, khi 95% người được hỏi cho biết chưa từng sử dụng dịch vụ này. Rào cản chính không nằm ở chi phí, mà ở nhận thức về giá trị thực tiễn của tư vấn chuyên môn: 55% cho biết họ chưa thấy cần thiết; 41% tự tin có thể tự quản lý tài sản; và 36% không muốn chia sẻ thông tin tài chính cá nhân.

Dù vậy, niềm tin của nhà đầu tư đối với tổ chức tài chính không biến mất, mà đang dịch chuyển sang yêu cầu cao hơn về minh bạch và chất lượng tư vấn. Trong nhóm đã hoặc đang sử dụng tư vấn tài chính trả phí, 75% kỳ vọng chuyên gia tư vấn đóng vai trò đặt câu hỏi làm rõ mục tiêu, giải thích rủi ro và hỗ trợ nhà đầu tư tự ra quyết định; trong khi chỉ 25% muốn được đưa ra một chiến lược đầu tư cụ thể để làm theo.

Ông Trần Vinh Quang, Tổng giám đốc Công ty quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM), nhận định khi nhà đầu tư ngày càng chủ động trong việc quản lý tài sản, vai trò của tổ chức tài chính không chỉ là cung cấp sản phẩm hay khuyến nghị đầu tư, mà là xây dựng một quy trình tư vấn minh bạch, có cơ sở dữ liệu và phù hợp với mục tiêu của từng khách hàng. Niềm tin sẽ được hình thành khi nhà đầu tư thấy rõ giá trị thực tiễn của tư vấn chuyên môn: giúp họ hiểu rủi ro, kiểm chứng quyết định và duy trì kỷ luật tài chính trong dài hạn.

Bên cạnh câu chuyện niềm tin, báo cáo tiếp tục chỉ ra khoảng cách giữa mong muốn tích lũy tài sản và việc chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Cụ thể, khoảng 27% nhà đầu tư tham gia khảo sát cho biết đã có kế hoạch tài chính dài hạn rõ ràng cho bản thân và gia đình; 73% còn lại vẫn chưa bắt đầu, chưa xác định mục tiêu hoặc chưa có lộ trình cụ thể.

Trong đó, các mục tiêu tài chính dài hạn quan trọng nhất gồm: chăm sóc sức khỏe cho bản thân/gia đình và giáo dục con cái/du học là hai mục tiêu đứng đầu, lần lượt ở mức 48% và 47%. Tiếp theo là đầu tư bất động sản (35%), tự do tài chính/không phụ thuộc công việc (33%) và mua/nâng cấp nhà ở (31%).

Theo ông Lê Phạm Minh Đức, Giám đốc cấp cao, Khối ngân hàng đầu tư, TVS, trên thế giới, quản lý tài sản đang dịch chuyển từ câu chuyện tìm kiếm lợi nhuận đơn thuần sang quản trị rủi ro, bảo toàn tài sản và chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn. Nhà đầu tư Việt Nam đang đi theo xu hướng đó, nhưng vẫn có những đặc điểm riêng khi danh mục tập trung nhiều vào các kênh truyền thống.