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Askonomy

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

H Hồng Quang

Với việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và kiện toàn Tổ công tác tổ chức lập Quy hoạch tổng thể, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và xây dựng một quy hoạch tổng thể đồng bộ, hiện đại…

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác đo đạc, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác đo đạc, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo mới được thành lập với 11 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh làm Trưởng ban. Ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối và đôn đốc việc triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đây là một phần trong nỗ lực của Thành phố nhằm cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu và theo dõi tiến độ thực hiện.

Song song với đó, Tổ công tác tổ chức lập Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh cũng được kiện toàn với 21 thành viên. Tổ công tác này có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND Thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác lập Quy hoạch tổng thể, đảm bảo đúng định hướng, mục tiêu và tiến độ. Việc kiện toàn Tổ công tác nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều phối và bảo đảm tính đồng bộ, tích hợp trong quy hoạch phát triển Thành phố.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo và kiện toàn Tổ công tác không chỉ là bước đi chiến lược trong việc quản lý đất đai mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh. Những nỗ lực này sẽ giúp Thành phố giải quyết các vấn đề về quản lý đất đai, cải thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và người dân.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và áp lực dân số ngày càng tăng, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và lập quy hoạch tổng thể là vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

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