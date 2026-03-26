Thứ Năm, 26/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

ANT bắt tay với “ông lớn” công nghệ Bosch triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp

Minh Huy

26/03/2026, 15:40

Antesco vừa ký kết với “ông lớn” công nghệ Bosch trong triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP-SAP), nhằm chuẩn hóa quản trị và tăng cường minh bạch dữ liệu trong giai đoạn hậu niêm yết...

Ông Nguyễn Hoàng Minh, CEO Antesco (trái) và ông Sawaiker Girish Vineyak, CEO Bosch Việt Nam, ký kết thỏa thuận hợp tác.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, CEO Antesco (trái) và ông Sawaiker Girish Vineyak, CEO Bosch Việt Nam, ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ngày 26/3/2026, Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang (Antesco, HOSE: ANT) và Tập đoàn Bosch ký kết và khởi động dự án về triển khai hệ thống ERP-SAP, đánh dấu bước đi mới trong quá trình chuẩn hóa quản trị và chuyển đổi số. Dự án được xác định  là hệ thống lõi (core enterprise platform) nhằm tích hợp các hoạt động tài chính - kế toán, mua hàng, sản xuất, kho vận và bán hàng trên một hệ thống thống nhất.

Theo kế hoạch, ERP-SAP sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, qua đó tăng khả năng kiểm soát, minh bạch thông tin và rút ngắn thời gian ra quyết định. Việc chuẩn hóa quy trình theo thông lệ quốc tế cũng được kỳ vọng cải thiện hiệu quả vận hành, đặc biệt trong quản trị chi phí, tồn kho và dòng tiền.

Ở góc độ vận hành, việc chuyển sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu có thể giúp doanh nghiệp giảm tình trạng phân mảnh hệ thống, nâng cao khả năng lập kế hoạch và điều phối nguồn lực. Đây cũng là tiền đề để mở rộng quy mô và tích hợp thêm các hệ thống công nghệ trong tương lai, trong bối cảnh ngành chế biến nông sản ngày càng chịu áp lực về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng.

Chia sẻ về việc hợp tác, ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Antesco, cho biết việc lựa chọn  lựa chọn Bosch cho chặng đường này bởi  năng lực triển khai, kinh nghiệm quốc tế và phương pháp tiếp cận bài bản của Tập đoàn trong các dự án chuyển đổi doanh nghiệp. Đây không chỉ là sự khởi đầu của một dự án, mà là khởi đầu của một mối quan hệ hợp tác có thể tạo ra giá trị thực chất và lâu dài cho cả hai bên.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra không lâu sau khi Antesco chính thức niêm yết 24 triệu cổ phiếu ANT trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào ngày 20/1/2026.

Tháng 1/2026, có 6 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa trên 10 tỷ USD

07:29, 10/02/2026

Tháng 1/2026, có 6 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa trên 10 tỷ USD

Cổ phiếu VAF bị hủy niêm yết

07:51, 25/03/2026

Thị giá gần 90.000 đồng, Viettel Post chào bán 51,1 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng

07:51, 26/03/2026

Từ khóa:

chuyển đổi số Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang đầu tư công nghệ doanh nghiệp niêm yết hệ thống ERP-SAP niêm yết cổ phiếu ANT quản trị doanh nghiệp Tập đoàn Bosch

Đọc thêm

BIDV hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn lên hơn 72.800 tỷ đồng

BIDV đăng ký chào bán 263.328.293 cổ phiếu, tuy nhiên BIDV đã phân phối được hơn 258,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 98,24% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán

“Soi” giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng

“Soi” giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng

Với gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân năm 2026, nhóm hưởng lợi trực tiếp Xây dựng hạ tầng nhờ nhận các gói thầu thi công hạ tầng, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ giá trị backlog lớn.

Thị giá gần 90.000 đồng, Viettel Post chào bán 51,1 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng

Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, giá cổ phiếu VTP tăng 5,08% lên 88.600 đồng/cổ phiếu, với mức giá 10.000 đồng, giá phát hành thấp hơn khoảng 88,7% so với thị giá hiện tại.

TMS có 1 năm để theo dõi điều kiện công ty đại chúng

TMS có 1.497 cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ 8,6% số cổ phần có quyền biểu quyết, nhỏ hơn mức tối thiểu 10% theo quy định.

Chứng khoán TPHCM bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo TCM

HSC sẽ bán giải chấp 300.000 cổ phiếu TCM của ông Nguyễn Văn Nghĩa - thành viên HĐQT TCM, từ ngày 25/03-25/04, thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Dân sinh

2

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Dân sinh

3

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Đầu tư

4

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Kinh tế số

5

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

