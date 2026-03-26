ANT bắt tay với “ông lớn” công nghệ Bosch triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ngày 26/3/2026, Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang (Antesco, HOSE: ANT) và Tập đoàn Bosch ký kết và khởi động dự án về triển khai hệ thống ERP-SAP, đánh dấu bước đi mới trong quá trình chuẩn hóa quản trị và chuyển đổi số. Dự án được xác định là hệ thống lõi (core enterprise platform) nhằm tích hợp các hoạt động tài chính - kế toán, mua hàng, sản xuất, kho vận và bán hàng trên một hệ thống thống nhất.

Theo kế hoạch, ERP-SAP sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, qua đó tăng khả năng kiểm soát, minh bạch thông tin và rút ngắn thời gian ra quyết định. Việc chuẩn hóa quy trình theo thông lệ quốc tế cũng được kỳ vọng cải thiện hiệu quả vận hành, đặc biệt trong quản trị chi phí, tồn kho và dòng tiền.

Ở góc độ vận hành, việc chuyển sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu có thể giúp doanh nghiệp giảm tình trạng phân mảnh hệ thống, nâng cao khả năng lập kế hoạch và điều phối nguồn lực. Đây cũng là tiền đề để mở rộng quy mô và tích hợp thêm các hệ thống công nghệ trong tương lai, trong bối cảnh ngành chế biến nông sản ngày càng chịu áp lực về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng.

Chia sẻ về việc hợp tác, ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Antesco, cho biết việc lựa chọn lựa chọn Bosch cho chặng đường này bởi năng lực triển khai, kinh nghiệm quốc tế và phương pháp tiếp cận bài bản của Tập đoàn trong các dự án chuyển đổi doanh nghiệp. Đây không chỉ là sự khởi đầu của một dự án, mà là khởi đầu của một mối quan hệ hợp tác có thể tạo ra giá trị thực chất và lâu dài cho cả hai bên.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra không lâu sau khi Antesco chính thức niêm yết 24 triệu cổ phiếu ANT trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào ngày 20/1/2026.