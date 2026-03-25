Cổ phiếu VAF bị hủy niêm yết

Hà Anh

25/03/2026, 07:51

Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm của công ty này trong 03 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025).

Sơ đồ giá cổ phiếu VAF trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE).

Cụ thể, cổ phiếu VAF hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 142/QĐ-SGDHCM ngày 13/03/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (2023 và 2024) của công ty, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết. 

Đến ngày 16/3/2026, HOSE cho biết đã nhận được BCTC kiểm toán năm 2025 của công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Theo đó, tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC của công ty.

Như vậy, tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm của công ty trong 03 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025).

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “1. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp”, cổ phiếu VAF đã rơi vào trường hợp bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Được biết, theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/12/2025 (ngày chốt danh sách 28/11/2025). Hiện công ty có 446 cổ đông bao gồm cổ đông là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Cụ thể: cổ đông Nhà nước là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nắm giữ: 25.256.887 cổ phiếu, chiếm 67,06% vốn điều lệ; Cổ đông lớn thứ hai là Công ty TNHH Hoàng Ngân, nắm giữ: 9.215.597 cổ phiếu, chiếm 24,47% vốn điều lệ;

Các cổ đông còn lại là 444 cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài), nắm giữ 3.192.864 cổ phiếu, chiếm 8,47% vốn điều lệ.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, quy định: "Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyển biếu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ ".

Theo quy định trên, VAF hiện không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng, do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 8,47%, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của pháp luật.

