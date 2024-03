Áp lực chốt lời tiếp tục, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng mạnh

Sau phiên “kẹt” lệnh chiều qua, thị trường sáng nay giao dịch chậm hẳn lại, nhưng không quá tệ, thậm chí vẫn có một nhịp tăng khá tốt nửa đầu phiên. Dù vậy sự hưng phấn là không có, trái lại nhà đầu tư vẫn đang “canh me” giá tốt để chốt lời. Cả độ rộng lẫn diễn biến chỉ số đều cho thấy sức ép bắt đầu gia tăng.

VN-Index đạt đỉnh cao nhất lúc 10h38, tăng xấp xỉ 6 điểm trước khi lao dốc trong thời gian còn lại. Kết phiên sáng chỉ số đã giảm 0,96 điểm tương đương -0,08%. Nhóm blue-chips vẫn khá tốt, VN30-Index tăng 0,31% với 16 mã tăng/11 mã giảm, nhưng các trụ thì yếu.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index, chỉ 3 mã tăng nhẹ là VCB tăng 0,63%, VIC tăng 0,33% và VPB tăng 0,52%, còn lại 6 mã giảm và TCB tham chiếu. Các cổ phiếu này đều chịu sức ép đáng kể, chẳng hạn VCB đã trả lại khoảng 1,23% điểm tăng về cuối phiên, VIC cũng tụt xuống 0,87% so với giá đỉnh giữa phiên, VPB giảm khoảng 0,51%. Trong khi đó nhóm cổ phiếu tầm trung khá mạnh và nhiều mã lọt vào nhóm kéo điểm số như BCM tăng 2,11% với vị trí vốn hóa thứ 18, DGC tăng 3,36%, vị trí thứ 28…

Tất cả các cổ phiếu trong rổ VN30 sáng nay đều tụt giá ở mức độ khác nhau trong phiên sáng do không đủ sức duy trì độ cao dưới áp lực bán tăng dần. Thống kê cho thấy tới một nửa rổ (15 mã) bị ép xuống tối thiểu 1% so với mức đỉnh trong ngày. Trong khi đó thanh khoản rổ này giảm 36% so với sáng hôm qua, phản ánh lực cầu có phần chững lại.

Mở rộng ra cả sàn HoSE, trạng thái tụt giá là phổ biến. Độ rộng VN-Index cho thấy ngay cả khi chỉ số này mạnh nhất, chưa lúc nào bên tăng giá có thể áp đảo. Cụ thể, tại đỉnh lúc 10h38, VN-Index cũng chỉ có 220 mã tăng/199 mã giảm. Đến cuối phiên tương quan chỉ còn 157 mã tăng/286 mã giảm.

Dù vậy thị trường cũng không hẳn là tiêu cực vì vẫn có những cổ phiếu/nhóm cổ phiếu mạnh hơn mặt bằng chung, hoặc ít nhất là vẫn đang có dòng tiền vào đỡ đủ “cân” với áp lực bán. Nhóm chứng khoán sáng nay nổi bật khi hầu hết cổ phiếu trong rổ duy trì được sắc xanh, với 32 mã tăng trên 1%. PSI và AGR kịch trần, nhóm mã nhỏ như EVS, APS, VIG, DSC, SBS, HBS, WSS, ABW, BMS tăng từ 4% tới trên 6%.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao trong nhóm chứng khoán dĩ nhiên khó tăng nóng được như các mã nhỏ, nhưng cũng không yếu. SSI dẫn đầu thị trường về thanh khoản với gần 700 tỷ đồng, giá tăng 1,21%; VIX giao dịch 612 tỷ, giá tăng 3,21%; VCI khớp 537 tỷ, giá tăng 3,68%; VND khớp 444 tỷ, giá tăng 0,87%. Trong top 5 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường sáng nay đã tới 4 mã thuộc nhóm chứng khoán.

Ngoài cổ phiếu chứng khoán, trong 157 mã tăng giá sàn HoSE, có 51 mã tăng trên 1% nhưng số thanh khoản nhỏ chiếm đa số, chỉ 22 mã trong nhóm này giao dịch quá 10 tỷ đồng. Ngoài cổ phiếu chứng khoán, có thể kể tới DGC, GMD, BCM, DGW, BFC khớp trên 50 tỷ đồng.

Phía giảm hiện cũng chưa cho thấy áp lực bán tháo rõ ràng, do hầu hết cổ phiếu cũng chỉ mới bị ép xuống từ giữa phiên và phải trải qua vùng giá trên tham chiếu trước khi rơi xuống vùng đỏ. Trong 286 mã giảm, chỉ có 50 mã giảm hơn 1% với vài đại diện thanh khoản lớn như EVF, CTG, STB, HDB, NKG, MWG.

Tính chung hai sàn phiên sáng, thanh khoản đã giảm khoảng 22% so với sáng hôm qua, đạt 13.195 tỷ đồng. Tuy giảm nhưng mức giao dịch này vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình các phiên sáng tuần trước (11.897 tỷ đồng/phiên). Điều này vẫn cho thấy giao dịch đang rất cởi mở và tiền vào, tiền ra đều dồi dào. Trong bối cảnh đó, bên nào tạo được áp lực lên giá mạnh hơn sẽ phản ánh tính chất tích cực hay tiêu cực của thanh khoản.

Khối ngoại sáng nay giao dịch giằng co, mức ròng khoảng -73,7 tỷ đồng trên HoSE. Bên bán ròng có VNM -96 tỷ, FUEVFVND -68,9 tỷ, DIG -64,3 tỷ, VHM -50,9 tỷ, STB -27,1 tỷ, VCB -26,5 tỷ, SAB -21 tỷ. Phía mua có VIX +89,9 tỷ, DGC +78,5 tỷ, HPG +50,1 tỷ, SSI +32,7 tỷ, VCI +28 tỷ.