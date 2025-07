Áp lực đáo hạn trái phiếu bất động sản đạt đỉnh trong tháng 8

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp ở ngành Bất động sản dự kiến đạt đỉnh trong tháng 8/2025 và giảm dần sau đó, theo dữ liệu tổng hợp từ FiinTrade.

Cụ thể, áp lực thanh toán gốc trái phiếu tại nhóm phi ngân hàng trong tháng 8/2025 dự kiến sẽ tăng mạnh so với tháng trước. Trong tháng 8/2025, tổng giá trị gốc trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán của nhóm phi Ngân hàng ước đạt 27,4 nghìn tỷ đồng, tăng 51,7% so với tháng 7, đồng thời là tháng có giá trị đáo hạn cao nhất trong năm 2025.

Bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với khoảng 17,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tháng 8, cao gấp 3,8 lần quy mô đáo hạn trung bình trong 7 tháng đầu năm 2025.

Dòng tiền đáo hạn gốc ở nhóm Phi ngân hàng trong nửa cuối năm 2025 dự kiến khoảng 101,9 nghìn tỷ đồng, hơn gấp đôi quy mô nửa đầu năm cho thấy áp lực hiện hữu. Trong đó, Bất động sản chiếm tỷ trọng khoảng 64% tương đương 65,3 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 8/2025, dòng tiền thanh toán lãi trái phiếu ở nhóm Phi ngân hàng ước khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so với tháng trước. Đáng chú ý Bất động sản tiếp tục là ngành chiếm tỷ trọng cao, khoảng 4,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 63% tổng nghĩa vụ lãi phải trả trong tháng 8 ở nhóm Phi ngân hàng. Tiếp đến là Dịch vụ tài chính (5,2 nghìn tỷ đồng), Du lịch và giải trí (4 nghìn tỷ đồng), Thực phẩm và đồ uống (300 tỷ đồng) và Xây dựng & vật liệu (300 tỷ đồng).

Tính chung 6 tháng cuối năm 2025, nhóm Phi ngân hàng dự kiến cần thanh toán khoảng 34 nghìn tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, cao hơn 14% so với nửa đầu năm (29,7 nghìn tỷ đồng). Trong đó, riêng Bất động sản chiếm hơn 54%.

Tính đến cuối tháng 6/2025, toàn thị trường đã đạt 1,35 triệu tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành, tiếp tục tăng nhẹ 3,7% so với cuối tháng 5/2025.

Giá trị phát hành mới trong tháng 6/2025 đạt 123,7 nghìn tỷ đồng - mức cao nhất kể từ tháng 1/2022, toàn bộ được thực hiện qua kênh riêng lẻ. Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt với tỷ trọng 80%, trong khi Bất động sản duy trì ổn định. Đáng chú ý, một số ngành Phi ngân hàng bắt đầu phát hành trở lại, bao gồm Du lịch & Giải trí, Hóa chất và Xây dựng.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong tháng 6/2025 đạt mức cao kỷ lục hơn 62,9 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 190% so với tháng trước và tăng 139% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ khối Ngân hàng. Lũy kế 6 tháng năm 2025, tổng giá trị mua lại đạt gần 123,3 nghìn tỷ đồng tăng 31% so với cùng kỳ.

Về dòng tiền thanh toán, các tổ chức phát hành đã thanh toán 91,4 nghìn tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm đến nay, tương đương 32% nghĩa vụ thanh toán dự kiến cho cả năm 2025. Dòng tiền phải trả dự kiến là 201,2 nghìn tỷ đồng trong nửa cuối năm bao gồm 48,1 nghìn tỷ đồng trong tháng 8.