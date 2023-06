Áp lực giảm giá đè nặng lên vàng sau phiên điều trần của Chủ tịch Fed

Giá vàng thế giới chạm đáy 3 tháng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (22/6) có nơi giảm, có nơi tăng, tiếp tục duy trì vùng 67 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 10h trưa, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,1 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York, đứng ở mức 1.933,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức giá này tương đương gần 55,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Tư, giá vàng giao ngay giảm 3,9 USD/oz, tương đương giảm 0,2%, còn 1.933,6 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá vàng giảm còn 1.918 USD/oz, thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Tuần này, giá vàng thế giới quy đổi đã giảm 700.000 đồng/lượng, nhưng giá vàng miếng trong nước không có nhiều biến động quanh vùng 67 triệu đồng/lượng.

Ở thời điểm gần 10h, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,42 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,93 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tương ứng 80.000 đồng/lượng và 120.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long có giá 55,81 triệu đồng/lượng và 56,66 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, giảm 70.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,45 triệu đồng/lượng và 67,05 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 11,7-11,8 triệu đồng/lượng. Giá một số sản phẩm vàng 999,9 khác cao hơn khoảng 1,4-1,5 triệu đồng/lượng so với giá quốc tế.

Trong cuộc điều trần mỗi năm 2 lần về chính sách tiền tệ trước Uỷ ban Dịch vụ tài chính thuộc Hạ viện Mỹ vào ngày 21/6, ông Powell nhắc lại rằng Fed giữ vững “mạnh mẽ cam kết giảm lạm phát về mục tiêu 2% của chúng tôi”, và “dự kiến” rằng các đợt tăng lãi suất sẽ còn diễn ra trong tương lai nều nền kinh tế còn đi theo hướng như hiện nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sau phát biểu của ông Powell, gây áp lực giảm giá lên vàng - một tài sản không mang lãi suất. Tuy nhiên, đồng USD sụt giá đã giúp vàng tránh được một phiên giảm giá sâu hơn.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ở mức 102,1 điểm, trượt từ mức 102,6 điểm của phiên trước.

Từ đầu năm đến nay, Dollar Index đã giảm hơn 1,4%.

Theo nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco, không có một nhân tố lớn duy nhất nào gây áp lực lên thị trường vàng ở thời điểm này, mà thay vào đó là sự kết hợp giữa đà tăng của lợi suất và lực bán kỹ thuật. Vị chuyên gia này cũng cho rằng việc ông Powell tỏ ra bi quan hơn một chút về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể là nhân tố đã khiến đồng USD giảm giá.

Trên thị trường phái sinh, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 74,4% Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 7 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của CME. Thị trường cũng cho rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định rằng Fed có thể chỉ nâng lãi suất thêm một lần vào tháng 7 rồi dừng lại cho tới khi cắt giảm lãi suất ở một thời điểm nào đó trong năm 2024. Điều này có nghĩa là Fed sắp hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất, và đó sẽ là cơ hội hồi phục cho giá vàng.

Dù vậy, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,7 tấn vàng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, giảm nắm giữ còn 932,3 tấn vàng.

Báo giá USD tại Vietcombank sáng nay là 23.340 đồng (mua vào) và 23.680 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua, nâng tổng mức giảm trong 2 ngày lên 20 đồng.