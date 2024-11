Áp lực tăng dần, khối ngoại đảo chiều bán nhẹ

Diễn biến tăng của VN-Index vẫn giữ được trọn phiên sáng nay, nhưng độ cao đang hạ dần. Thanh khoản sàn HoSE xấp xỉ sáng hôm qua và các trụ vẫn khá ổn định.

VN-Index có thêm nhịp tăng nữa ngay khi mở cửa và đạt đỉnh lúc 9h55, tăng 8,5 điểm (+0,68%) so với tham chiếu. Trong toàn thời gian còn lại chỉ số trượt dốc liên tục, kết phiên sáng còn tăng 2,01 điểm (+0,16%). Diễn biến độ rộng thể hiện khá rõ xu hướng ép giá phổ biến: Tại đỉnh chỉ số ghi nhận 258 mã tăng/61 mã giảm. Cuối phiên chỉ còn 182 mã tăng/155 mã giảm. Tới gần 100 cổ phiếu đảo chiều, chưa kể số còn lại hầu hết lùi giá cho thấy sức ép là có.

Nhóm blue-chips vẫn đang giữ giá khá ổn nhưng đây lại là nhóm hạ độ cao rõ nhất. Toàn bộ 30 mã trong rổ VN30 đều đi lùi, bao gồm cả những trụ lớn nhất: VHM đảo chiều từ xanh thành đỏ với biên độ tới 1,42% chỉ trong buổi sáng, kết phiên giảm 0,36%. TCB đảo chiều 1,05% thành giảm 0,21% so với tham chiếu. CTG đảo chiều 1% thành giảm 0,28%. Thống kê cả rổ có 9 cổ phiếu biến động lùi giá trên 1% so với đỉnh. Rổ này kết phiên còn 12 mã tăng/8 mã giảm, chỉ số đại diện tăng nhẹ 0,1%.

Điểm tích cực là trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index vẫn còn 6 mã xanh: VCB tăng 0,43%, FPT tăng 0,14%, HPG tăng 0,95%, GAS tăng 0,29%, VIC tăng 0,37%, VPB tăng 0,52%. 3 mã đỏ duy nhất là CTG, VHM và TCB, đều là những mã có biên độ đảo chiều lớn. Đây cũng là các mã giảm mạnh nhất rổ, cho thấy ảnh hưởng từ phía bán vẫn chưa đủ nhiều và mới chỉ kiểm soát giao dịch vùng giá xanh là chủ đạo.

Nhìn rộng ra toàn sàn HoSE, dù thay đổi rất rõ ở độ rộng cho thấy tình trạng đảo chiều giá khá phổ biến, nhưng biên độ giảm cũng chưa nhiều. Lý do một phần là đầu phiên mức tăng khá tốt nên cần thời gian để hạ độ cao từ từ. Mặt khác thanh khoản không có tín hiệu tăng đột biến tức là giao dịch diễn ra bình thường, chậm chạm tương tự phiên trước.

Thống kê trong 155 mã đỏ của VN-Index hiện có 45 mã giảm trên 1% nhưng hầu hết không có thanh khoản. Hai mã giao dịch nhiều nhất là HDG với 63,4 tỷ đồng, giá giảm 1,03% và VOS với 14,6 tỷ, giá giảm 1,29%. Trong cả nhóm này còn lại duy nhất 7 mã thanh khoản từ 1 tỷ đến 5 tỷ đồng. Tổng giao dịch nhóm này chiếm 2,3% giá trị khớp lệnh cả sàn.

Nhóm tăng giá khá hơn, không chỉ có số lượng nhiều hơn (182 mã ) mà mức tập trung thanh khoản cũng cao hơn. Cụ thể, có 46 mã đang tăng trên 1%, tập trung 14,7% thanh khoản sàn. ORS, FRT, VTP, DBD, CTR, HAG là những cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất.

Như vậy về cơ bản thị trường vẫn trong trạng thái cân bằng: 73% số cổ phiếu trong VN-Index dao động trong biên độ hẹp và tập trung 83% thanh khoản.

Dù vậy nhịp trượt giá nửa sau phiên sáng nay vẫn đáng chú ý. Đây là phiên sáng bị ép giá rõ rệt nhất, dù khởi động ban đầu khá tích cực. Thị trường vẫn đang nằm trong vùng kháng cự kỹ thuật là hoạt động chốt lời ngắn hạn thường trực. Nếu nhà đầu tư muốn chốt lời ở chiều giá tăng thì diễn biến như sáng nay là điều thường thấy.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang thay đổi nhẹ trong giao dịch theo hướng giảm mua. Cụ thể, mức bán ròng đang ghi nhận 63,8 tỷ đồng ở HoSE nhưng không phải là do quy mô bán tăng. Trái lại, mức bán ra đã giảm gần 8% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 574,4 tỷ đồng. Tuy nhiên do phía mua giảm tới 28%, chỉ còn 510,6 tỷ. Khối này vẫn đang mua mạnh FPT với gần 110,4 tỷ đồng và MSN với 36,9 tỷ. Số bán ra cũng có HDB -43,3 tỷ, SSI -40,2 tỷ, VCB -28,7 tỷ, STB -20,1 tỷ. Không nhiều mã bị bán đáng chú ý nhưng khối này xả ở diện rất rộng với nhiều mã.

Thanh khoản đang duy trì mức thấp và lực ép giá chủ yếu ở vùng xanh tới quanh tham chiếu thể hiện cách bán ra khá thận trọng. Hiện dòng tiền vào mua cũng không lớn, cầu chỉ tập trung dày vào vùng giá đỏ phía dưới sâu. Vì vậy có thể nhà đầu tư bán ra phải căn ke giá hơn là xả quyết liệt.