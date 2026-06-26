Apple tăng giá MacBook và iPad, iPhone “tạm thời an toàn”

Hãng công nghệ Apple vừa nâng giá bán một số mẫu iPad và MacBook, đồng thời cho biết không còn đủ khả năng hấp thụ chi phí gia tăng từ bộ nhớ và chip lưu trữ…

Ảnh minh hoạ.

Đợt điều chỉnh giá lần này chưa ảnh hưởng đến sản phẩm chủ lực của Apple là iPhone, theo Reuters. Tuy nhiên, bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, cho rằng việc tăng giá iPhone chỉ là vấn đề thời gian.

"CHÚNG TÔI ĐANG LÀM VIỆC KHÔNG MỆT MỎI ĐỂ TÌM KIẾM GIẢI PHÁP"

Những tháng gần đây, các nhà sản xuất bộ nhớ như Micron đã ưu tiên năng lực sản xuất cho các hãng phát triển chip AI, điển hình là Nvidia. Chiến lược này giúp các nhà cung cấp bộ nhớ đạt lợi nhuận kỷ lục, song lại khiến thiếu hụt nguồn cung trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng, qua đó buộc nhiều doanh nghiệp trong ngành phải nâng giá bán sản phẩm.

"Chúng tôi chưa từng chứng kiến giá linh kiện tăng mạnh và nhanh đến như vậy. Cho đến nay, chúng tôi vẫn cố gắng bảo vệ khách hàng khỏi những đợt tăng giá này. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đã đến ngưỡng phải điều chỉnh giá đối với một số sản phẩm”, Apple cho biết trong một tuyên bố.

Theo bảng giá mới trên website của Apple, mẫu MacBook Air trang bị 512 GB bộ nhớ lưu trữ đã tăng từ 16,499 triệu đồng lên 19,499 triệu đồng. Trong khi đó, MacBook Pro với dung lượng lưu trữ 1 TB tăng từ 44,999 triệu đồng USD lên 52,249 triệu đồng.

Ngoài MacBook và iPad, Apple cũng tăng giá cả hai phiên bản loa thông minh HomePod cùng thiết bị giải trí Apple TV. Sau thông báo này, cổ phiếu Apple giảm gần 5%, trong khi cổ phiếu của đối thủ Dell mất hơn 8%.

Bảng giá điều chỉnh một số sản phẩm của Apple.

Một số nhà phân tích nhận định các hãng sản xuất thiết bị khác thậm chí có thể phải tăng giá mạnh hơn Apple. Nhờ mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp trong chuỗi sản xuất, Apple vẫn phần nào giảm bớt được tác động từ làn sóng tăng giá linh kiện.

Ông Ben Bajarin, Giám đốc điều hành công ty tư vấn công nghệ Creative Strategies, nhận định: "Thị trường bộ nhớ đang ở trong giai đoạn rất khó khăn và áp lực nguồn cung sẽ còn tiếp diễn trong tương lai gần”.

Trước đó, vào tháng 4, Apple cho biết lượng hàng tồn kho tích lũy từ trước đã giúp hãng duy trì biên lợi nhuận gộp cao hơn kỳ vọng của giới phân tích Phố Wall.

Ông cũng cảnh báo rằng sau quý 2, áp lực từ chi phí bộ nhớ sẽ ngày càng lớn hơn đối với hoạt động kinh doanh của Apple. Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, công ty cho biết việc tăng giá sản phẩm là quyết định khó khăn.

"Chúng tôi hiểu đây không phải là thông tin mà khách hàng mong muốn được nghe và làm việc không mệt mỏi để tìm kiếm giải pháp", Apple cho biết.

GIÁ IPHONE CÓ KHẢ NĂNG CŨNG SẼ BỊ ĐIỀU CHỈNH

Giới phân tích cho rằng việc tăng giá MacBook và iPad có thể chỉ là bước khởi đầu. Nhiều chuyên gia dự báo Apple sẽ sớm điều chỉnh giá iPhone trong những tháng tới, đồng thời nhận định động thái mới nhất có thể thúc đẩy một bộ phận người tiêu dùng đẩy nhanh quyết định mua sắm trước khi các đợt tăng giá tiếp theo diễn ra.

Bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, nhận định rằng iPhone khó có thể đứng ngoài làn sóng tăng giá hiện nay.

"iPhone sẽ không phải ngoại lệ. Việc tăng giá chỉ còn là vấn đề thời gian", bà Nabila Popal nói.

Theo bà Popal, việc Apple công bố điều chỉnh giá ngay trước mùa ra mắt iPhone mới vào mùa thu là tính toán chiến lược, tránh để thông tin tăng giá lấn át sự kiện ra mắt sản phẩm. Nhờ đó, tâm điểm chú ý của công chúng vẫn có thể tập trung vào các tính năng mới, những nâng cấp công nghệ và giá trị mà thế hệ iPhone tiếp theo mang lại.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, giá DRAM, linh kiện được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại, đã tăng tới 98% trong quý 1/2026. Trong quý hiện tại, giá DRAM được dự báo tiếp tục tăng thêm từ 58% đến 63%.

Làn sóng tăng giá này được nhiều chuyên gia trong ngành gọi là "RAMageddon" – cuộc khủng hoảng giá bộ nhớ do sự bùng nổ của thị trường AI gây ra.

Nguyên nhân chính xuất phát từ cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trên phạm vi toàn cầu. Nhiều công ty trong ngành đang ký kết các hợp đồng cung ứng dài hạn với các nhà sản xuất bộ nhớ nhằm đảm bảo nguồn linh kiện cho các hệ thống AI thế hệ mới.

Chẳng hạn như Micron hôm thứ Tư cho biết đã ký được các cam kết mua hàng dài hạn trị giá tới 22 tỷ USD từ các khách hàng muốn đảm bảo nguồn cung bộ nhớ trong tương lai.

Nhìn chung, chi phí linh kiện leo thang được dự báo sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường thiết bị điện tử tiêu dùng trong năm nay. IDC ước tính thị trường điện thoại thông minh toàn cầu có thể ghi nhận mức suy giảm gần 14% trong năm 2026, mức giảm mạnh nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, thị trường máy tính cá nhân (PC) được dự báo giảm 11,3%.