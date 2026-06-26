Apple tăng giá MacBook và iPad, iPhone “tạm thời an toàn”

Đợt điều chỉnh giá lần này chưa ảnh hưởng đến sản phẩm chủ lực của Apple là iPhone, theo Reuters. Tuy nhiên, bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, cho rằng việc tăng giá iPhone chỉ là vấn đề thời gian.
Những tháng gần đây, các nhà sản xuất bộ nhớ như Micron đã ưu tiên năng lực sản xuất cho các hãng phát triển chip AI, điển hình là Nvidia. Chiến lược này giúp các nhà cung cấp bộ nhớ đạt lợi nhuận kỷ lục, song lại khiến thiếu hụt nguồn cung trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng, qua đó buộc nhiều doanh nghiệp trong ngành phải nâng giá bán sản phẩm.
"Chúng tôi chưa từng chứng kiến giá linh kiện tăng mạnh và nhanh đến như vậy. Cho đến nay, chúng tôi vẫn cố gắng bảo vệ khách hàng khỏi những đợt tăng giá này. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đã đến ngưỡng phải điều chỉnh giá đối với một số sản phẩm”, Apple cho biết trong một tuyên bố.
Theo bảng giá mới trên website của Apple, mẫu MacBook Air trang bị 512 GB bộ nhớ lưu trữ đã tăng từ 16,499 triệu đồng lên 19,499 triệu đồng. Trong khi đó, MacBook Pro với dung lượng lưu trữ 1 TB tăng từ 44,999 triệu đồng USD lên 52,249 triệu đồng.
Ngoài MacBook và iPad, Apple cũng tăng giá cả hai phiên bản loa thông minh HomePod cùng thiết bị giải trí Apple TV. Sau thông báo này, cổ phiếu Apple giảm gần 5%, trong khi cổ phiếu của đối thủ Dell mất hơn 8%.
Một số nhà phân tích nhận định các hãng sản xuất thiết bị khác thậm chí có thể phải tăng giá mạnh hơn Apple. Nhờ mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp trong chuỗi sản xuất, Apple vẫn phần nào giảm bớt được tác động từ làn sóng tăng giá linh kiện.
Ông Ben Bajarin, Giám đốc điều hành công ty tư vấn công nghệ Creative Strategies, nhận định: "Thị trường bộ nhớ đang ở trong giai đoạn rất khó khăn và áp lực nguồn cung sẽ còn tiếp diễn trong tương lai gần”.
Trước đó, vào tháng 4, Apple cho biết lượng hàng tồn kho tích lũy từ trước đã giúp hãng duy trì biên lợi nhuận gộp cao hơn kỳ vọng của giới phân tích Phố Wall.
Ông cũng cảnh báo rằng sau quý 2, áp lực từ chi phí bộ nhớ sẽ ngày càng lớn hơn đối với hoạt động kinh doanh của Apple. Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, công ty cho biết việc tăng giá sản phẩm là quyết định khó khăn.
"Chúng tôi hiểu đây không phải là thông tin mà khách hàng mong muốn được nghe và làm việc không mệt mỏi để tìm kiếm giải pháp", Apple cho biết.
Giới phân tích cho rằng việc tăng giá MacBook và iPad có thể chỉ là bước khởi đầu. Nhiều chuyên gia dự báo Apple sẽ sớm điều chỉnh giá iPhone trong những tháng tới, đồng thời nhận định động thái mới nhất có thể thúc đẩy một bộ phận người tiêu dùng đẩy nhanh quyết định mua sắm trước khi các đợt tăng giá tiếp theo diễn ra.
Bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, nhận định rằng iPhone khó có thể đứng ngoài làn sóng tăng giá hiện nay.
"iPhone sẽ không phải ngoại lệ. Việc tăng giá chỉ còn là vấn đề thời gian", bà Nabila Popal nói.
Theo bà Popal, việc Apple công bố điều chỉnh giá ngay trước mùa ra mắt iPhone mới vào mùa thu là tính toán chiến lược, tránh để thông tin tăng giá lấn át sự kiện ra mắt sản phẩm. Nhờ đó, tâm điểm chú ý của công chúng vẫn có thể tập trung vào các tính năng mới, những nâng cấp công nghệ và giá trị mà thế hệ iPhone tiếp theo mang lại.
Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, giá DRAM, linh kiện được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại, đã tăng tới 98% trong quý 1/2026. Trong quý hiện tại, giá DRAM được dự báo tiếp tục tăng thêm từ 58% đến 63%.
Làn sóng tăng giá này được nhiều chuyên gia trong ngành gọi là "RAMageddon" – cuộc khủng hoảng giá bộ nhớ do sự bùng nổ của thị trường AI gây ra.
Nguyên nhân chính xuất phát từ cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trên phạm vi toàn cầu. Nhiều công ty trong ngành đang ký kết các hợp đồng cung ứng dài hạn với các nhà sản xuất bộ nhớ nhằm đảm bảo nguồn linh kiện cho các hệ thống AI thế hệ mới.
Chẳng hạn như Micron hôm thứ Tư cho biết đã ký được các cam kết mua hàng dài hạn trị giá tới 22 tỷ USD từ các khách hàng muốn đảm bảo nguồn cung bộ nhớ trong tương lai.
Nhìn chung, chi phí linh kiện leo thang được dự báo sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường thiết bị điện tử tiêu dùng trong năm nay. IDC ước tính thị trường điện thoại thông minh toàn cầu có thể ghi nhận mức suy giảm gần 14% trong năm 2026, mức giảm mạnh nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, thị trường máy tính cá nhân (PC) được dự báo giảm 11,3%.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng phạm vi đầu tư khí hậu vượt ra ngoài vốn đầu tư mạo hiểm, tạo ra cơ hội mới trong các lĩnh vực vốn tăng trưởng, mua bán - sáp nhập doanh nghiệp và đầu tư hạ tầng. Theo một báo cáo mới của Boston Consulting Group (BCG) và Temasek, việc ứng dụng AI trong các ngành liên quan đến khí hậu và phát triển bền vững có thể tạo ra tới 600 tỷ USD giá trị kinh tế toàn cầu mỗi năm vào năm 2028…
Việc kết nối các dịch vụ di chuyển, ẩm thực, mua sắm và khám phá văn hóa trên nền tảng số đang góp phần tạo nên hành trình du lịch liền mạch hơn, đồng thời thúc đẩy du lịch địa phương.
Được tuyển chọn từ gần 1.500 hồ sơ của hơn 80 trường đại học, việc hai startup Việt giành cơ hội tăng tốc tại Singapore phản ánh xu hướng các trường đại học ngày càng trở thành nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế…
Trong bối cảnh các ông lớn như TSMC, Samsung Electronics và Intel vẫn đang cạnh tranh quyết liệt để thương mại hóa tiến trình 2 nm, IBM đã giới thiệu một công nghệ xử lý tiên tiến hơn một bậc...
Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu nhóm máy vi tính; sản phẩm điện tử, linh kiện cùng nhóm hàng điện thoại các loại... chiếm lần lượt 26% và 12,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tương đương 38,2% tổng giá trị xuất khẩu...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...