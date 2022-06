Ba NFT mới về Karl Lagerfeld được phát hành để ủng hộ dự án trồng cây tại Madagascar

Thương hiệu Karl Lagerfeld quyết định hợp tác lần thứ tư với nghệ sĩ đường phố Endless ở London để chế tác các tác phẩm kỹ thuật số NFT của Lagerfeld. Những người mua NFT sẽ được tham dự bữa tiệc cocktail ngoài đời thực tại trụ sở chính của Lagerfeld ở Paris vào mùa hè này, kết nối thế giới kỹ thuật số với thế giới thực thông qua trải nghiệm độc đáo, riêng biệt. Bên cạnh đó, ngôi nhà thời trang Lagerfeld tại trụ sở St Germain trên đường Saint Guillaume cũng khoác lên “tấm áo mới” với những chữ viết được phun sơn màu hồng, kỷ niệm những bước tiến mới nhất của thương hiệu trong thế giới kỹ thuật số.

Ba NFT có in ảnh chân dung của Karl như công chúng đã quen thuộc, mái tóc bạc buộc theo kiểu đuôi ngựa, áo sơ mi trắng và vest đen in hình trên một đồng xu, được sản xuất bởi Monnaie de Paris. Phiên bản 250 đồng tiền ảo màu hồng sẽ có giá bán 150€ và 35 đồng tiền này màu xanh lam bản thực tế có giá 1.500€. Cùng với đó là một đồng xu vàng độc nhất vô nhị với tác phẩm nghệ thuật gốc do Endless thực hiện trị giá 15.000€. Các nhà đầu tư có thể sở hữu chúng thông qua thị trường thời trang kỹ thuật số Web3, The Dematerialized.

“Tôi rất vui vì giờ đây cộng đồng có thể trải nghiệm thế giới của Karl thông qua hành trình NFT của chúng tôi. Tầm nhìn từ chúng tôi là hợp nhất sự sáng tạo vật lý và kỹ thuật số, việc ra mắt ba chiếc NFT mới về Karl sẽ thúc đẩy chúng tôi tiến xa hơn vào vùng đất này và cho phép chúng tôi kết nối với một cộng đồng các nhà sưu tập mới thông qua trải nghiệm độc nhất vô nhị,” Giám đốc điều hành thương hiệu thời trang Karl Lagerfeld, Pier Paolo Righi cho biết.

Tất cả các thành viên của cộng đồng NFT của Lagerfeld đều được cấp quyền để truy cập vào các cảnh hậu trường độc quyền trong thế giới kỹ thuật số. Hơn nữa, một số NFT “thực ảo song hành” (vừa có phiên bản trực tuyến vừa có phiên bản vật lý) đi kèm với tiền điện tử trên nền tảng Ethereum mang tính sưu tầm cũng sẽ được gửi tặng kèm.

“Tôi thích hình dung về Karl, thông minh, sáng tạo và không ngừng làm việc,” Endless chia sẻ suy nghĩ về huyền thoại thời trang của Đức. “Khi tạo ra những NFT mới này, tôi đã được truyền cảm hứng từ cam kết suốt đời của Karl đối với sự sáng tạo, đổi mới và thúc đẩy ranh giới của những gì có thể”. Endless có trụ sở tại London, đã giới thiệu bức chân dung tự họa của mình với Gilbert & George tại Phòng trưng bày Uffizi. Từ đó, anh trở thành nghệ sĩ đường phố đầu tiên trong lịch sử thêm tác phẩm nghệ thuật của mình vào bộ sưu tập vĩnh viễn trong Bảo tàng Florentine huyền thoại.

Giống như những lần ra mắt bộ sưu tập NFT của thương hiệu trước đây, những người mua Karl Lagerfeld X Endless NFTs mới sẽ có thể tương tác với Karl kỹ thuật số trong môi trường thực tế tăng cường và chia sẻ hình ảnh với hashtag #PoseWithKarl. Tất cả các NFT của Karl đều được lưu trữ trên The Dematerialized, hoạt động trên chuỗi khối Lukso và mạng Proof of Stake. Hơn nữa, với mỗi lần mua NFT, một cây ngập mặn sẽ được trồng ở Madagascar thông qua dự án “Re: Earth”.

Trước đó, hồi tháng 9/2021, hãng thời trang xa xỉ Karl Lagerfeld cũng từng hợp tác cùng nền tảng thời trang kỹ thuật số The Dematerialized, cho ra mắt bộ sưu tập NFT dưới dạng các bức tượng nhỏ lấy cảm hứng từ hình ảnh đặc trưng của nhà thiết kế quá cố. Phiên bản đầu tiên là hình một bức tượng nhỏ NFT màu đen và trắng, trong đó nền tảng kỹ thuật số The Dematerialized cung cấp tổng cộng 777 hình với giá 77 euro/ hình. Hình NFT Karl Lagerfeld thứ hai, màu kim loại lấp lánh với chỉ có 77 hình được cung cấp, có giá 177 euro/ hình.

Trong vòng 33,77 giây, phiên bản đắt tiền hơn đã được bán sạch. Marjorie Hernandez, đồng sáng lập của The Dematerialized, cho biết loại rẻ hơn mất 49,09 phút để bán hết. Lưu lượng truy cập vào trang web nơi NFT được bán đến từ khắp nơi trên thế giới. 16% đến từ Hoa Kỳ, 39% từ Châu Âu và 45% từ phần còn lại của thế giới. Hernandez chia sẻ “Sự quan tâm đến Karl Lagerfeld NFT mang tính toàn cầu. Nó vượt xa các kênh marketing cổ điển của thương hiệu và tiếp cận các nhóm đối tượng mới, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Đối với các thương hiệu thời trang, thời trang kỹ thuật số mở ra một lĩnh vực hoạt động hoàn toàn mới. Họ có thể bán sản phẩm thời trang của mình không chỉ trong thế giới thực mà còn trong thế giới ảo thông qua NFT - đặc biệt là trong thế giới game. Ở đó, quần áo ngày càng đóng vai trò quan trọng. “Đối với khách hàng trẻ, skin mà nhân vật mặc trong Fortnite cũng quan trọng như quần áo của họ trong đời thực. Cả hai đều phản ánh họ là ai”, Evelyn Mora, một trong những người khởi xướng Tuần lễ thời trang Helsinki và là người sáng lập ra nền tảng metaverse “Digital Village” cho biết.

Mirjam Schuele, trưởng bộ phận marketing của Karl Lagerfeld chia sẻ: “Có một rủi ro khi tung ra Karl Lagerfeld NFT. Đó là không có nhiều tiêu chí chuẩn để đo được hiệu suất của loại đầu tư này. Chúng tôi đã cố gắng hết mức có thể, nhưng tất nhiên chúng tôi không thể biết trước được thị trường sẽ tiếp nhận NFT của chúng tôi như thế nào”. Chắc hẳn, sự thành công của các NFT đầu tiên đã khuyến khích thương hiệu tiếp tục với bước tiến kỹ thuật số này. Mirjam Schuele nói: “Chúng tôi thực sự muốn khám phá thế giới của NFT và xem cách chúng tôi có thể vượt qua ranh giới theo những cách mới”.