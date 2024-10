Bắc Giang: Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo "tiền ảo" và rửa tiền

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có người sập bẫy lừa đảo.

Thời gian gần đây, Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận phản ánh của người dân về việc tham gia đầu tư trên sàn điện tử B.O sau đó bị lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh làm rõ.

Theo đó, ngày 26/9/2024, Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Trường Anh (SN 1997) trú tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyễn và Nguyễn Văn Cường (SN 1990) trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 03 điện thoại di động, 01 bộ máy vi tính cùng các tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định nhằm thu hút những “con mồi”, đối tượng Trường Anh đã cắt ghép, chỉnh sửa các video clip về đầu tư tiền ảo rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội Tiktok để giới thiệu, quảng cáo đầu tư sàn điện tử B.O với cam kết đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao.

Qua đó, nhiều nạn nhân đã “dính bẫy”. Khi có người đầu tư tham gia, đối tượng Trường Anh hướng dẫn truy cập vào đường link có sẵn để lập tài khoản đăng ký đầu tư, đồng thời cung cấp tài khoản ngân hàng do Cường quản lý và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền vào để Trường Anh đầu tư hộ.

Để tạo niềm tin cho người đầu tư, Trường Anh sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh để làm giả thông tin hình ảnh minh chứng về việc đầu tư có lãi và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền phí để được rút tiền hoặc mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn để tiếp tục sinh lợi nhuận.

Khi người đầu tư muốn rút tiền thì đối tượng lấy nhiều lý do để không thể rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi, vốn ban đầu.

Nhưng thực tế, đối tượng Trường Anh đã chiếm đoạt số tiền trên và tìm cách chặn liên lạc với người đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Trường Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Để “làm sạch” số tiền lừa đảo, đối tượng Trường Anh nhờ Nguyễn Văn Cường là người quản lý tài khoản ngân hàng đăng ký bằng tên của người khác, để luân chuyển dòng tiền qua nhiều ngân hàng khác nhau, sau đó chỉ định chuyển đến tài khoản một người cụ thể nào đó có tiền mặt để đối tượng lấy tiền về sử dụng.

Đặc biệt, đối tượng Cường khai nhận với thủ đoạn như trên, y đã giúp Trường Anh và một số đối tượng lừa đảo khác “rửa tiền”, “làm sạch” hàng tỷ đồng để đem lưu thông, sử dụng trên thị trường.

Hiện, Công an huyện Lạng Giang đang tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo như trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các hình thức đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc.

Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia và tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ. Chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch đã được cấp phép hoạt động và đến trực tiếp văn phòng của các sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin.

Nếu phát hiện bị lừa đảo, hãy ngay lập tức trình báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định.