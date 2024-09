Chiếm đoạt tài sản trên mạng dưới hình thức đầu tư tiền ảo, làm kênh Tiktok

Trong các ngày từ 13 đến 19/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, đã ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng thông qua trang https://xfinex.net...

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành khác đã bị nhóm tội phạm này lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, nắm tình hình trên không gian mạng.

LỪA ĐẢO DƯỚI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TIỀN ẢO

Ngày 28/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an xã Nghĩa Trụ, Công an xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên kiểm tra phát hiện nhóm gồm 15 đối tượng đang cư trú tại 02 căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị địa phận hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã làm rõ để đầu tư tài chính trên trang https://xfinex.net, thì người đầu tư phải có tài khoản, sử dụng tiền thật mua tiền ảo (USDT) để tham gia chơi.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng và đối tượng Trần Văn Đức. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Khi có được lợi nhuận người đầu tư sẽ lên sàn tiền ảo của thế giới đổi ra Việt Nam đồng. Trên trang https://xfinex.net người đầu tư sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của đồng USDT. Nếu dự đoán đúng, người đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra; nếu sai, người đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc đầu tư tiền ảo (USDT) trên các sàn giao dịch, nhóm đối tượng đã tạo ra các clip về việc hình ảnh chơi thắng, nhận được lãi trên trang https://xfinex.net rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo… nhằm thu hút người khác.

Thấy thắng dễ dàng nên nhiều người đã chuyển tiền để các đối tượng chơi hộ, và những lần đầu các đối tượng đều thông tin kết quả thắng để kêu gọi người chơi tiếp tục đầu tư. Những lần sau các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối thông báo rằng đã thua hết và chiếm đoạt số tiền người chơi đã chuyển.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn tiếp tục làm rõ.

CHIẾM ĐOẠT TIỀN LÀM KÊNH TIKTOK

Ngày 20/9/2024, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đầu tháng 9/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mèo Vạc phát hiện đối tượng Thào Mí Sính (sinh năm 1995, trú tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Sính thường xuyên đăng tải các video lên mạng xã hội Tiktok với nội dung biết làm kênh Tiktok để kiếm tiền, nếu ai có nhu cầu thì Sính sẽ hướng dẫn, kiếm được nhiều tiền, mua nhiều đồ có giá trị như điện thoại Iphone.

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, trình độ dân trí thấp, sự hám lợi của người dân trên địa bàn vùng cao, Thào Mí Sính đã hướng dẫn một số công dân trên địa bàn huyện Mèo Vạc, Đồng Văn đăng ký sử dụng ở tài khoản Tiktok để kiếm tiền. Tùy bị hại, mỗi lần đăng ký tài khoản Tiktok, Sính thu tiền từ 02 - 08 triệu đồng, nếu bị hại muốn có tiền nhanh thì Sính yêu cầu đưa thêm tiền cho Sính.

Khi các bị hại đồng ý, Sính sử dụng điện thoại của bị hại truy cập vào phần “hồ sơ” trên ứng dụng Tiktok, vào phần “Cài đặt quyền riêng tư” và lần lượt vào các phần sau “Bảo mật & quyền”, “Xác minh 2 bước”, “Tìm hiểu thêm”, rồi ấn vào phần “Trang chủ”, sau đó đối tượng Sính nhập mã “9000vet200” vào phần “Hãy thử tạo tài khoản”, và tiếp tục vào phần “Hồ sơ” trên ứng dụng Tiktok máy điện thoại của các bị hại. Cuối cùng, Sính vào phần “Mã QR của tôi” để chụp lại ảnh màn hình và gửi cho một đối tượng khác.

Sau khi lập xong tài khoản Tiktok cho các bị hại, Sính sử dụng phần mềm giả giọng nói của nhà mạng gọi các bị hại thông báo trong tài khoản của các bị hại có số tiền từ 01 - 08 tỷ đồng, khi bị hại muốn đăng nhập để rút tiền thì hệ thống báo lỗi. Sính yêu cầu các bị hại muốn rút được tiền thì phải nộp từ vài triệu đến vài chục triệu cho Sính để khắc phục lỗi trên. Tuy nhiên qua nhiều lần đưa tiền cho Sính nhưng các bị hại đều không rút được tiền.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mèo Vạc xác định, từ tháng 4/2024 đến nay, đối tượng Thào Mí Sính đã lừa đảo và chiếm đoạn số tiền 556 triệu đồng của 11 bị hại trên địa bàn 3 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và Bắc Mê. Số tiền lừa đảo được Sính sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình làm việc, đối tượng Thào Mí Sính đã tự nguyện giao nộp điện thoại và cung cấp nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mèo Vạc đề nghị ai là nạn nhân của Thào Mí Sính đến Công an huyện Mèo Vạc (Số 360 đường Hạnh Phúc, tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) gặp Điều tra viên Vũ Đức Thắng, số điện thoại 0984.470.257 để cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.