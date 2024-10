Bắc Ninh ra văn bản hỏa tốc, thúc thẩm định, phê duyệt Dự án thành phần Sân bay Gia Bình

Ngày 15/10, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản 3914/UBND-XDCB về việc thẩm định, phê duyệt Dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng Sân bay Gia Bình.

Văn bản số 3914 nêu rõ, tại Quyết định số 98/QĐ-TTg ngày 17/9/2024 về việc chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Sân bay Gia Bình, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Bộ Công an phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng sân bay Gia Bình (không bao gồm phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng) và UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng (sau đây viết tắt là Dự án thành phần thuộc Dự án Sân bay Gia Bình).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao rõ người Quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng là Bộ Công an và người Quyết định đầu tư Dự án thành phần thuộc Dự án Sân bay Gia Bình là UBND tỉnh Bắc Ninh.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sân bay Gia Bình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Mục 2, văn bản số 351/UBND – XDCB ngày 26/9/2024 của UBND tỉnh; thẩm định Dự án thành phần thuộc Dự án Sân bay Gia Bình, trình UBND tỉnh phê duyệt chậm nhất trong ngày 21/10/2024.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, là tiêu chí để bình xét thi đua năm 2024, đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh tập trung thực hiện, đảm bảo tiến độ.

Được biết, Dự án Sân bay Gia Bình được chia thành 2 giai đoạn thi công. Giai đoạn 1 xây dựng sân bay chuyên dùng với đường băng dài 1.500 m, quy mô sử dụng đất khoảng 125 ha tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình.

Giai đoạn 2 đầu tư kéo dài đường băng từ 1.500 m lên 3.050 m, đầu tư nhà ga hàng không và các hạng mục phụ trợ với quy mô sử dụng đất khoảng 120 ha. Đây là dự án trọng điểm của Bộ Công an, đồng thời là dự án được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự án thành phần công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng sân bay Gia Bình.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đề nghị tỉnh Bắc Ninh sớm phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng; quy hoạch, sử dụng đất các cấp, đồng thời bố trí đủ vốn và thực hiện giải phóng mặt bằng. Trước mắt, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư khu vực với diện tích khoảng 86 ha để đầu tư xây dựng khu bay.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định dự án xây dựng sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm về an ninh - quốc phòng của quốc gia cũng như của Bộ Công an và của tỉnh. Ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất phương án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm theo tiến độ cam kết với Bộ Công an.