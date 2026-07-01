Bắc Ninh sắp hình thành khu phố đêm dành cho chuyên gia nước ngoài: Cơ hội cho nhà đầu tư tại Mangala Complex

Tại Hà Nội, "phố Hàn" ở Mỹ Đình hay "phố Nhật" trên trục Đào Tấn - Liễu Giai không được quy hoạch ngay từ đầu, mà hình thành tự nhiên khi cộng đồng người nước ngoài tập trung sinh sống đủ lớn. Sự xuất hiện của các cộng đồng này kéo theo hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và giải trí đặc thù, góp phần gia tăng sức hút cũng như giá trị bất động sản khu vực.

Với tốc độ thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngày càng mạnh, Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ sớm hình thành một "khu phố quốc tế" tương tự, phục vụ cộng đồng chuyên gia đang không ngừng gia tăng tại địa phương.

CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ MỞ ĐƯỜNG CHO HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ

Thực tế cho thấy, ở bất kỳ địa phương nào có cộng đồng người nước ngoài đủ lớn, nhu cầu về không gian sống, mua sắm, ẩm thực và giải trí mang bản sắc quê hương cũng nhanh chóng hình thành.

Đó là lý do Mỹ Đình trở thành điểm đến quen thuộc của người Hàn Quốc, còn khu vực Đào Tấn - Liễu Giai được biết đến như "phố Nhật". Không chỉ lựa chọn nơi ở vì chất lượng căn hộ, các chuyên gia nước ngoài còn ưu tiên những khu vực có đầy đủ siêu thị, nhà hàng, phòng khám, trường học và các dịch vụ đáp ứng thói quen sinh hoạt của họ.

Khi hệ sinh thái này phát triển, sức hút của khu vực tiếp tục gia tăng, kéo theo thêm cư dân mới, hoạt động thương mại sôi động hơn và giá trị bất động sản cũng được hưởng lợi theo.

Bắc Ninh đang hội tụ nhiều điều kiện để tái hiện mô hình này.

Hiện địa phương có khoảng 24.400 lao động nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp và con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng cùng làn sóng dịch chuyển chuỗi sản xuất toàn cầu.

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ USD, trong khi vốn giải ngân đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm. Trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư mới, Hàn Quốc đứng thứ hai với 4,22 tỷ USD, chiếm 28,4% tổng vốn đăng ký; tiếp theo là Trung Quốc với 12,1%.

Phối cảnh Mangala Complex - Ảnh: DNCC.

Đáng chú ý, tại các khu công nghiệp của Bắc Ninh, số lượng chuyên gia Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, ngoài không gian làm việc, khu vực này vẫn thiếu những tổ hợp thương mại, giải trí và dịch vụ đủ quy mô để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng quốc tế.

Đây được xem là khoảng trống thị trường mà nhiều nhà phát triển bất động sản đang hướng tới.

MANGALA COMPLEX HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH "AN CƯ KẾT HỢP GIẢI TRÍ"

Nằm trên trục Quốc lộ 17, liền kề Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Mangala Complex được phát triển theo định hướng không chỉ cung cấp sản phẩm nhà ở mà còn xây dựng một hệ sinh thái phục vụ cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Dự án có lợi thế kết nối thuận tiện tới cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đồng thời chỉ mất khoảng 30-45 phút di chuyển đến sân bay Nội Bài.

Định hướng phát triển phố đêm tại Mangala Downtown - Ảnh: DNCC.

Bên trong khu đô thị, chuỗi tiện ích được quy hoạch theo nhu cầu của nhóm khách hàng chuyên gia và cư dân quốc tế, gồm hồ bơi, phòng gym tiêu chuẩn quốc tế, sân pickleball, cảnh quan xanh và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

Theo giới quan sát, khi nguồn cung nhà ở chất lượng cao kết hợp cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, khả năng thu hút chuyên gia lưu trú dài hạn sẽ được cải thiện đáng kể, tạo nền tảng cho sự phát triển của các hoạt động thương mại và dịch vụ.

Thiết kế 2 mặt tiền - 7 tầng khai thác của Mangala Downtown - Ảnh: DNCC.

Điểm nhấn của dự án là phân khu thương mại Shop Building Downtown, được định hướng phát triển như một tổ hợp phố đêm phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí của cộng đồng chuyên gia nước ngoài.

Mô hình này được lấy cảm hứng từ những khu phố thương mại nổi tiếng tại châu Á như Itaewon (Seoul), Dotonbori (Osaka) hay Ximending (Đài Bắc), nơi hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm và trở thành điểm đến của cư dân địa phương cũng như khách du lịch.

PHỐ ĐÊM MANGALA DOWNTOWN VÀ BÀI TOÁN GIA TĂNG GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

Các shop building tại Mangala Downtown sở hữu mặt tiền rộng từ 7 m, thiết kế hai mặt tiếp cận độc lập. Một mặt hướng ra trục giao thông chính để đón khách từ bên ngoài, trong khi mặt còn lại kết nối trực tiếp với tuyến phố đi bộ và khu dân cư nội khu, tạo điều kiện khai thác dòng khách liên tục.

Thiết kế 7 tầng giúp chủ sở hữu linh hoạt bố trí nhiều loại hình kinh doanh, từ nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng bán lẻ đến karaoke, pub, lounge, boutique hotel hoặc các dịch vụ phục vụ chuyên gia nước ngoài.

Cùng với quảng trường lễ hội, phố đi bộ và khu vui chơi, Mangala Downtown được định hướng vận hành như tổ hợp thương mại - giải trí hoạt động 24/7 đầu tiên tại khu vực Song Khê - Nội Hoàng.

Nếu hệ sinh thái này được vận hành đồng bộ và thu hút được cộng đồng chuyên gia quốc tế như kỳ vọng, khu phố đêm không chỉ phục vụ cư dân nội khu mà còn có thể trở thành điểm đến mới của người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh, thậm chí thu hút khách từ Hà Nội và các địa phương lân cận.

Trong dài hạn, khi cộng đồng cư dân quốc tế hình thành ổn định, hoạt động thương mại phát triển và công suất khai thác mặt bằng được cải thiện, giá trị bất động sản tại khu vực có thể hưởng lợi từ chính vòng tuần hoàn giữa dân cư, dịch vụ và đầu tư. Đây cũng là mô hình đã từng tạo nên sức bật cho nhiều khu vực có cộng đồng người nước ngoài tập trung tại Hà Nội và TP.HCM trong những năm qua.