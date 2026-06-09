Thị trường bất động sản được kỳ vọng đón thêm nhiều động lực

Phát biểu tại hội thảo “Nhận diện
xu hướng tài chính bất động sản 2026” do Tạp chí Đầu tư Tài chính –
VietnamFinance tổ chức, TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn tài chính
Việt Nam, nhận định: Bất động sản là một trong những động lực tăng trưởng quan
trọng của nền kinh tế Việt Nam trong suốt hơn ba thập kỷ qua. Bất động sản
không chỉ là một ngành kinh tế độc lập, mà còn có sức lan tỏa sâu rộng tới hơn
40 lĩnh vực khác, từ xây dựng, vật liệu, công nghiệp chế biến - chế tạo đến hệ
thống tài chính - ngân hàng.
Bước sang giai đoạn mới, thị trường
bất động sản dự báo sẽ chịu tác động bởi các xu hướng chiến lược của nền kinh tế,
cùng những định hướng chính sách mới.
RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH VÀ XÂY DỰNG LẠI QUY HOẠCH
Theo TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng
Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, một trong những xu hướng quan
trọng nhất hiện nay là việc các địa phương đồng loạt rà soát, điều chỉnh và xây
dựng lại quy hoạch phát triển. Khác với trước đây, quy hoạch lần này được xem
là quy hoạch không gian phát triển với hai cấu phần cốt lõi gồm hạ tầng và bất
động sản.
Đi cùng với quy hoạch là hàng loạt
dự án hạ tầng, không chỉ trong lĩnh vực giao thông mà còn cả hạ tầng số, hạ tầng
ngầm, hạ tầng biển và không gian trên không… Đáng chú ý, mô hình phát triển đô
thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các tuyến đường sắt đô thị tại
Hà Nội và TP.HCM, cùng hệ thống đường sắt liên vùng trong tương lai, kỳ vọng sẽ
tạo ra động lực mới cho thị trường bất động sản, đồng thời, thúc đẩy sự hình
thành và phát triển của nhiều ngành công nghiệp mới.
Không chỉ vậy, các chính sách
liên kết vùng, định hướng phát triển siêu đô thị tại TP.HCM, và việc nhân rộng
các cơ chế đặc thù trên phạm vi cả nước, cũng dự báo mang lại những thay đổi
đáng kể đối với thị trường bất động sản.
Bên cạnh đó là xu hướng phát triển
tài chính xanh, kinh tế xanh đang tác động ngày càng mạnh. Trong bối cảnh Việt
Nam hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính xanh của khu vực, nhu cầu
phát triển dự án bất động sản xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi
trường có thể tiếp tục gia tăng vào thời gian tới.
Ở góc độ chính sách, TS. Võ Trí
Thành cho biết thị trường còn chịu tác động từ một số thay đổi liên quan đến Luật
Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư công và Luật Đấu
thầu. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống định danh bất động sản và hình thành sàn
giao dịch bất động sản quốc gia hứa hẹn sẽ góp phần chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao
tính minh bạch và hạn chế rủi ro trên thị trường. Đồng thời, các chính sách về
thuế tài sản, thuế giao dịch và điều chỉnh cơ cấu thị trường cũng là những nội
dung quan trọng trong giai đoạn tới.
CÂN BẰNG GIỮA MỤC TIÊU AN SINH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Tuy nhiên, đại diện Viện Nghiên cứu
chiến lược thương hiệu và cạnh tranh lưu ý bên cạnh cơ hội và động lực tăng trưởng
mới, thị trường bất động sản vẫn đối mặt với không ít thách thức cần nhận diện
và giải quyết.
Thách thức đầu tiên nằm ở chính bản chất đặc biệt của bất động sản.
Đây vừa là nhu cầu thiết yếu gắn với quyền có nhà ở của người dân, vừa là loại
tài sản có giá trị lớn và là công cụ đầu tư phổ biến. Vì vậy, việc xây dựng
chính sách luôn phải cân bằng giữa mục tiêu an sinh xã hội và mục tiêu phát triển
thị trường.
Thách thức thứ hai là mối quan hệ “song sinh” giữa bất động sản và
hệ thống tài chính - ngân hàng. Theo ông, cần cải thiện nền tảng tài chính vĩ
mô để thị trường vận hành ổn định hơn, tránh các chu kỳ tăng nóng, bong bóng hoặc
đóng băng đột ngột.
Thách thức thứ ba liên quan đến bộ máy chính quyền địa phương trong
mô hình chính quyền hai cấp. Nhiều thủ tục về xác nhận, cấp phép, đầu tư và các
quyền lợi hợp pháp của người dân đều gắn chặt với hoạt động của chính quyền cơ
sở. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế vận hành có ý nghĩa quan
trọng, nhằm bảo đảm quá trình thực thi chính sách diễn ra thông suốt, hiệu quả
và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân cũng như doanh nghiệp.
Theo TS. Võ Trí Thành, khi bàn về
bất động sản, cần nhìn nhận đây không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn
liên quan đến đầu tư tài chính, tài sản và quyền lợi của người dân. Mọi chính
sách phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống
người dân.
Các chuyên gia cũng nhận định trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan
xen, việc nhận diện đúng xu hướng vận động của thị trường và các động lực mới thực
sự có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của dòng vốn đầu tư.