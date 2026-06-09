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Thị trường bất động sản được kỳ vọng đón thêm nhiều động lực

Thanh Xuân

09/06/2026, 10:26

Trong giai đoạn tới, thị trường bất động sản được kỳ vọng đón thêm nhiều động lực từ quá trình điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hạ tầng và hoàn thiện chính sách. Các dự án hạ tầng chiến lược, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), cùng những thay đổi về pháp luật sẽ tạo dư địa phát triển mới cho bất động sản…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phát biểu tại hội thảo “Nhận diện xu hướng tài chính bất động sản 2026” do Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức, TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam, nhận định: Bất động sản là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong suốt hơn ba thập kỷ qua. Bất động sản không chỉ là một ngành kinh tế độc lập, mà còn có sức lan tỏa sâu rộng tới hơn 40 lĩnh vực khác, từ xây dựng, vật liệu, công nghiệp chế biến - chế tạo đến hệ thống tài chính - ngân hàng.

Bước sang giai đoạn mới, thị trường bất động sản dự báo sẽ chịu tác động bởi các xu hướng chiến lược của nền kinh tế, cùng những định hướng chính sách mới.

RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH VÀ XÂY DỰNG LẠI QUY HOẠCH

Theo TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, một trong những xu hướng quan trọng nhất hiện nay là việc các địa phương đồng loạt rà soát, điều chỉnh và xây dựng lại quy hoạch phát triển. Khác với trước đây, quy hoạch lần này được xem là quy hoạch không gian phát triển với hai cấu phần cốt lõi gồm hạ tầng và bất động sản.

Đi cùng với quy hoạch là hàng loạt dự án hạ tầng, không chỉ trong lĩnh vực giao thông mà còn cả hạ tầng số, hạ tầng ngầm, hạ tầng biển và không gian trên không… Đáng chú ý, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, cùng hệ thống đường sắt liên vùng trong tương lai, kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho thị trường bất động sản, đồng thời, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của nhiều ngành công nghiệp mới.

Không chỉ vậy, các chính sách liên kết vùng, định hướng phát triển siêu đô thị tại TP.HCM, và việc nhân rộng các cơ chế đặc thù trên phạm vi cả nước, cũng dự báo mang lại những thay đổi đáng kể đối với thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó là xu hướng phát triển tài chính xanh, kinh tế xanh đang tác động ngày càng mạnh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính xanh của khu vực, nhu cầu phát triển dự án bất động sản xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường có thể tiếp tục gia tăng vào thời gian tới.

Ở góc độ chính sách, TS. Võ Trí Thành cho biết thị trường còn chịu tác động từ một số thay đổi liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống định danh bất động sản và hình thành sàn giao dịch bất động sản quốc gia hứa hẹn sẽ góp phần chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao tính minh bạch và hạn chế rủi ro trên thị trường. Đồng thời, các chính sách về thuế tài sản, thuế giao dịch và điều chỉnh cơ cấu thị trường cũng là những nội dung quan trọng trong giai đoạn tới.

CÂN BẰNG GIỮA MỤC TIÊU AN SINH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Tuy nhiên, đại diện Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh lưu ý bên cạnh cơ hội và động lực tăng trưởng mới, thị trường bất động sản vẫn đối mặt với không ít thách thức cần nhận diện và giải quyết.

Thách thức đầu tiên nằm ở chính bản chất đặc biệt của bất động sản. Đây vừa là nhu cầu thiết yếu gắn với quyền có nhà ở của người dân, vừa là loại tài sản có giá trị lớn và là công cụ đầu tư phổ biến. Vì vậy, việc xây dựng chính sách luôn phải cân bằng giữa mục tiêu an sinh xã hội và mục tiêu phát triển thị trường.

Thách thức thứ hai là mối quan hệ “song sinh” giữa bất động sản và hệ thống tài chính - ngân hàng. Theo ông, cần cải thiện nền tảng tài chính vĩ mô để thị trường vận hành ổn định hơn, tránh các chu kỳ tăng nóng, bong bóng hoặc đóng băng đột ngột.

Thách thức thứ ba liên quan đến bộ máy chính quyền địa phương trong mô hình chính quyền hai cấp. Nhiều thủ tục về xác nhận, cấp phép, đầu tư và các quyền lợi hợp pháp của người dân đều gắn chặt với hoạt động của chính quyền cơ sở. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế vận hành có ý nghĩa quan trọng, nhằm bảo đảm quá trình thực thi chính sách diễn ra thông suốt, hiệu quả và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân cũng như doanh nghiệp.

Theo TS. Võ Trí Thành, khi bàn về bất động sản, cần nhìn nhận đây không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn liên quan đến đầu tư tài chính, tài sản và quyền lợi của người dân. Mọi chính sách phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Các chuyên gia cũng nhận định trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen, việc nhận diện đúng xu hướng vận động của thị trường và các động lực mới thực sự có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của dòng vốn đầu tư.

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Từ khóa:

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