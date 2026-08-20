Cà Mau thúc đẩy nhà ở cho thuê, tăng quỹ nhà ở xã hội đến năm 2030
TThiên Di
Chọn cỡ chữ
Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích nhà ở bình quân lên khoảng 30 m2 sàn/người, đồng thời xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược...
Tại Kỳ họp thứ 5 (chuyên
đề) HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Nghị quyết điều
chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2030.
HƯỚNG TỚI 65 TRIỆU M2 SÀN NHÀ Ở VÀO NĂM 2030
Theo Nghị quyết điều chỉnh,
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2030 được xây dựng
trên cơ sở Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và định hướng phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương.
Mục tiêu trọng tâm được tỉnh
xác định là bảo đảm nhu cầu an cư cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người thu
nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp và các gia đình chính sách.
Trong giai đoạn này, Cà
Mau định hướng phát triển nhà ở gắn với công bằng và nâng cao chất lượng sống;
tập trung cải tạo, chỉnh trang các khu vực nhà ở dân sinh xuống cấp, bảo đảm an
toàn sinh hoạt và mỹ quan đô thị.
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch
thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2050, xác định các nhiệm vụ, chương trình, dự án và nguồn lực thực hiện.
Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh
dự kiến huy động khoảng 550.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội để thực
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP
bình quân từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD;
tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP từ 20% trở lên; tổng kim
ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD.
Tỉnh đồng thời đa dạng
hóa các loại hình nhà ở, gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư
và các chương trình hỗ trợ mục tiêu quốc gia. Các dự án có giá thành phù hợp với
khả năng chi trả của các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình được ưu tiên
phát triển.
Cà Mau cũng đặt mục tiêu
xây dựng thị trường bất động sản phát triển bền vững, công khai, minh bạch dưới
sự điều tiết của Nhà nước, đồng thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ gây lãng phí
tài nguyên đất đai.
Đến năm 2030, tỉnh đặt mục
tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 30 m2 sàn/người, trong đó
khu vực đô thị đạt 32 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt 29 m2 sàn/người. Diện
tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 12 m2/người, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản và
an sinh xã hội.
Về chất lượng, Cà Mau phấn
đấu 100% nhà ở đạt tiêu chuẩn kiên cố và bán kiên cố. Tổng diện tích sàn nhà ở
toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 65 triệu m2 vào năm 2030, tăng hơn 18,6 triệu m2 so với năm 2020 và hơn 6,4 triệu m2 so với năm 2025.
Trong cơ cấu diện tích
sàn phát triển mới, nhà ở thương mại tăng thêm hơn 4,3 triệu m2; nhà ở xã hội
tăng hơn 1,7 triệu m2; nhà ở công vụ tăng khoảng 56.900 m2. Nhà ở do hộ gia
đình, cá nhân tự xây dựng tăng khoảng 12,5 triệu m2, gồm: nhà tự xây tại các dự
án đô thị, nhà tái định cư bàn giao đất và nhà tự xây trên đất ở hiện hữu.
ĐỊNH HƯỚNG NHÀ Ở CHO THUÊ THÀNH PHÂN KHÚC CHIẾN LƯỢC
Để thực hiện chương
trình, Cà Mau triển khai các nhóm giải pháp về thể chế, quy hoạch, tài chính và
cải cách hành chính.
Tỉnh định hướng đổi mới
chính sách, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội định kỳ; cụ thể hóa Luật Nhà ở năm 2023 và các nghị quyết mới của Quốc hội.
Trong đó, tư duy phát triển được chuyển theo hướng đồng bộ nhà ở thương mại,
nhà ở xã hội và đặc biệt xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược.
Cà Mau sẽ công khai danh
mục các dự án kêu gọi đầu tư, đồng thời ban hành chính sách ưu đãi về đất đai,
tín dụng cho mô hình chung cư cho thuê.
Cùng với đó, tăng cường
quản lý quy hoạch và quỹ đất, dành tối thiểu 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở
thương mại, khu đô thị để phát triển nhà ở xã hội. Các dự án chậm tiến độ sẽ được
thu hồi để giao cho nhà đầu tư có năng lực; bắt buộc quy hoạch nhà ở
xã hội, nhà ở công nhân khi lập quy hoạch đô thị, khu công nghiệp.
Đồng thời, hướng tới minh
bạch hóa thị trường và cải cách thủ tục, lựa chọn chủ đầu tư thông qua đấu giá,
đấu thầu; kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch và môi giới bất động sản.
Việc phân cấp, phân quyền, số hóa và đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cấp phép xây
dựng, cấp giấy chứng nhận cũng được đẩy mạnh.
Bên cạnh đó, Cà Mau định
hướng ứng dụng công nghệ và thích ứng với biến đổi khí hậu, khuyến khích sử dụng
công nghệ số, vật liệu mới nhằm giảm giá thành xây dựng. Các tiêu chuẩn thích ứng
biến đổi khí hậu được lồng ghép trong thiết kế nhà ở, hướng tới bảo đảm an sinh
xã hội bền vững cho người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ
2026 - 2031 đã xem xét và thông qua 24 nghị
quyết thuộc thẩm quyền.
Các nghị quyết tập trung cụ thể hóa chủ trương, chính
sách của Trung ương, hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn và
huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế -
xã hội.
Trong đó, đáng chú ý còn có các nghị quyết như về phân bổ
vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; bổ sung
18 chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; miễn phí sách
giáo khoa cho học sinh, học viên; chính sách đào tạo, thu hút và trọng dụng người
có tài năng; hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa và đổi mới,
nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XI;…
Tập đoàn Keppel, một trong những tập đoàn hàng đầu của Singapore, đang có kế hoạch mở rộng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và công nghệ xanh tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ cao của tập đoàn này tại Việt Nam…
87% thanh thiếu niên Việt Nam chưa đạt mức vận động thể chất khuyến nghị. Áp lực học tập, thời gian trước màn hình và tốc độ đô thị hóa khiến trẻ ngày càng ít cơ hội vận động, trong khi thiếu vận động là yếu tố nguy cơ của thừa cân, béo phì và nhiều bệnh không lây nhiễm.
Trên thế giới, bất động sản liền kề hạ tầng giao thông công cộng trọng điểm (TOD) luôn được đánh giá cao nhờ ưu thế kết nối và tiềm năng dài hạn. Trong khi đó, bất động sản đảo hồ trung tâm Thành phố lại thuộc nhóm tài sản khan hiếm. The Windsor Collection là sự hội tụ độc bản của cả hai giá trị trên giữa lòng Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ cho rằng một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là giá đất. Nếu giá đất được xác định ở mức quá cao sẽ trở thành chi phí đầu vào của các dự án và của nền kinh tế. Khi đó, chi phí đất đai sẽ được chuyển vào giá thành sản phẩm...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).