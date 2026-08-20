Cà Mau thúc đẩy nhà ở cho thuê, tăng quỹ nhà ở xã hội đến năm 2030

Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích nhà ở bình quân lên khoảng 30 m2 sàn/người, đồng thời xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược...

Ảnh minh họa - Nguồn: Cà Mau.

Tại Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2030.

HƯỚNG TỚI 65 TRIỆU M2 SÀN NHÀ Ở VÀO NĂM 2030

Theo Nghị quyết điều chỉnh, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2030 được xây dựng trên cơ sở Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mục tiêu trọng tâm được tỉnh xác định là bảo đảm nhu cầu an cư cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp và các gia đình chính sách.

Trong giai đoạn này, Cà Mau định hướng phát triển nhà ở gắn với công bằng và nâng cao chất lượng sống; tập trung cải tạo, chỉnh trang các khu vực nhà ở dân sinh xuống cấp, bảo đảm an toàn sinh hoạt và mỹ quan đô thị.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định các nhiệm vụ, chương trình, dự án và nguồn lực thực hiện. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến huy động khoảng 550.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP từ 20% trở lên; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD.

Tỉnh đồng thời đa dạng hóa các loại hình nhà ở, gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và các chương trình hỗ trợ mục tiêu quốc gia. Các dự án có giá thành phù hợp với khả năng chi trả của các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình được ưu tiên phát triển.

Cà Mau cũng đặt mục tiêu xây dựng thị trường bất động sản phát triển bền vững, công khai, minh bạch dưới sự điều tiết của Nhà nước, đồng thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 30 m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 32 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt 29 m2 sàn/người. Diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 12 m2/người, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản và an sinh xã hội.

Về chất lượng, Cà Mau phấn đấu 100% nhà ở đạt tiêu chuẩn kiên cố và bán kiên cố. Tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 65 triệu m2 vào năm 2030, tăng hơn 18,6 triệu m2 so với năm 2020 và hơn 6,4 triệu m2 so với năm 2025.

Trong cơ cấu diện tích sàn phát triển mới, nhà ở thương mại tăng thêm hơn 4,3 triệu m2; nhà ở xã hội tăng hơn 1,7 triệu m2; nhà ở công vụ tăng khoảng 56.900 m2. Nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng khoảng 12,5 triệu m2, gồm: nhà tự xây tại các dự án đô thị, nhà tái định cư bàn giao đất và nhà tự xây trên đất ở hiện hữu.

ĐỊNH HƯỚNG NHÀ Ở CHO THUÊ THÀNH PHÂN KHÚC CHIẾN LƯỢC

Để thực hiện chương trình, Cà Mau triển khai các nhóm giải pháp về thể chế, quy hoạch, tài chính và cải cách hành chính.

Tỉnh định hướng đổi mới chính sách, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định kỳ; cụ thể hóa Luật Nhà ở năm 2023 và các nghị quyết mới của Quốc hội. Trong đó, tư duy phát triển được chuyển theo hướng đồng bộ nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và đặc biệt xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược.

Cà Mau sẽ công khai danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, đồng thời ban hành chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng cho mô hình chung cư cho thuê.

Cùng với đó, tăng cường quản lý quy hoạch và quỹ đất, dành tối thiểu 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để phát triển nhà ở xã hội. Các dự án chậm tiến độ sẽ được thu hồi để giao cho nhà đầu tư có năng lực; bắt buộc quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khi lập quy hoạch đô thị, khu công nghiệp.

Đồng thời, hướng tới minh bạch hóa thị trường và cải cách thủ tục, lựa chọn chủ đầu tư thông qua đấu giá, đấu thầu; kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch và môi giới bất động sản. Việc phân cấp, phân quyền, số hóa và đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận cũng được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, Cà Mau định hướng ứng dụng công nghệ và thích ứng với biến đổi khí hậu, khuyến khích sử dụng công nghệ số, vật liệu mới nhằm giảm giá thành xây dựng. Các tiêu chuẩn thích ứng biến đổi khí hậu được lồng ghép trong thiết kế nhà ở, hướng tới bảo đảm an sinh xã hội bền vững cho người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.