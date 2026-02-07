Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 1-7/2/2026: Giá kim loại quý vẫn biến động mạnh, đàm phán Mỹ - Iran "khởi đầu tốt đẹp"

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu chao đảo khi giá các kim loại quý đồng loạt lao dốc. Dù đã phục hồi phần nào, mặt bằng giá vẫn còn cách khá xa các đỉnh lịch sử được thiết lập gần đây…

Thế giới cũng ghi nhận nhiều thông tin và sự kiện đáng chú ý như đàm phán Mỹ - Iran tại Oman, quyết định lãi suất của một số ngân hàng trung ương lớn, và điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Dưới đây là một số thông tin, sự kiện kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 1-7/2/2026 do VnEconomy điểm lại:

Đàm phán Mỹ - Iran "khởi đầu tốt đẹp"

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, vào thứ Sáu (6/2), Iran và Mỹ tiến hành đàm phán gián tiếp tại Muscat, thủ đô Oman.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu. Phía Mỹ có đặc phái viên Steve Witkoff, ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và ông Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tham gia. Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi làm trung gian, lần lượt gặp riêng từng bên và chuyển thông điệp qua lại.

Trao đổi với báo chí sau cuộc đàm phán, ông Araghchi nói hai bên có "khởi đầu tốt đẹp" nhưng nhấn mạnh bầu không khí thiếu tin cậy sau các diễn biến quân sự hồi tháng 6/2025. Ông cho biết hai bên sẽ tham vấn trong nước trước khi quyết định vòng trao đổi tiếp theo.

Giá vàng và bạc vẫn biến động mạnh

Sau cú bán tháo lịch sử tuần trước, vàng và bạc nỗ lực tìm lại trạng thái ổn định trong tuần này, nhưng biến động vẫn rất lớn và giá cả hai kim loại tiếp tục nằm dưới các ngưỡng kháng cự quan trọng.

Vàng ghi nhận biên độ dao động theo tuần lớn thứ 2 trong lịch sử, chỉ sau tuần trước. Trong tuần, giá rơi về đáy quanh 4.400 USD/oz trong phiên thứ Hai (2/2), và có lúc hồi về sát mốc 5.100 USD/oz. USD/oz. Chốt phiên thứ Sáu (6/2) tại New York, vàng giao ngay ở 4.966 USD/oz, cao hơn 1,5% so với một tuần trước.

Bạc biến động còn mạnh hơn. Trong tuần, giá không giữ được vùng 90 USD/oz và kết phiên thứ Sáu ở 77,69 USD/oz, thấp hơn 9% so với một tuần trước.

Giá bitcoin lao dốc mạnh

Trong tuần, giá bitcoin biến động mạnh từ vùng trên 70.000 USD đầu tuần, trượt nhanh về khoảng 62.700 USD vào thứ Năm, có lúc thủng 60.000 USD trong ngày 6/2 rồi khi bật hồi trở lại trên 70.000 USD vào cuối tuần. Tính chung, bitcoin vẫn giảm hơn 9% so với đầu tuần.

Mỹ - Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại

Vào ngày 2/2, ông Trump thông báo Mỹ và Ấn Độ đã đạt thỏa thuận thương mại, theo đó Washington giảm thuế quan với hàng hóa Ấn Độ từ 50% xuống 18% và có hiệu lực ngay.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng ý mua thêm hàng hóa Mỹ; đồng thời Ấn Độ sẽ giảm dần rồi ngừng mua dầu Nga, tăng mua dầu từ Mỹ và có thể từ Venezuela. Ông Trump cũng nói New Delhi sẽ từng bước hạ các rào cản thuế quan và phi thuế quan với hàng hóa Mỹ về 0.

Tuy nhiên, các tuyên bố công khai giữa Washington và Nga chưa thống nhất. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, cho biết Moscow chưa nhận bất kỳ thông báo nào từ Ấn Độ về việc dừng mua dầu Nga.

Chính phủ Mỹ đóng cửa 4 ngày

Vào thứ Bảy (31/1), Chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần sau khi Quốc hội Mỹ chưa kịp thông qua kế hoạch ngân sách mới trước thời hạn. Đến thứ Ba (3/2), Hạ viện Mỹ phê chuẩn gói này và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành thành luật, qua đó chấm dứt đợt gián đoạn kéo dài 4 ngày.

Lãnh đạo Mỹ - Trung điện đàm

Vào thứ Tư (4/2), Tổng thống Trump và ông Tập cận Bình điện đàm trước thềm thượng đỉnh, trao đổi về thương mại, an ninh, Đài Loan và chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến của ông Trump tới Trung Quốc vào tháng 4.

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp ngày 5/2. ECB giữ mức 2% lần thứ 5 liên tiếp, nhấn mạnh đường đi lãi suất khó đoán trong bối cảnh bất định thương mại và căng thẳng địa chính trị.

Trong khi đó, BOE giữ nguyên lãi suất 3,75% trong bối cảnh lạm phát tại Anh tháng 12 ở mức 3,4% so với cùng kỳ và được dự báo sẽ giảm trong các tháng tới.

Australia tăng lãi suất

Ngày 3/2, Australia trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên tăng lãi suất trong năm 2026 sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) nâng lãi suất qua đêm thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,85%, đảo ngược 1 trong 3 lần giảm lãi suất năm ngoái.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh áp lực lạm phát tại nước này tăng rõ rệt trong nửa sau năm 2025 khi chi phí dịch vụ và nhà ở leo thang, thị trường lao động vẫn thắt chặt.

Tổng thống Trump kiện Bộ Tài chính Mỹ

Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Donald Trump cùng hai con trai và tập đoàn Trump Organization đã đâm đơn kiện cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) và Bộ Tài chính Mỹ, đòi bồi thường ít nhất 10 tỷ USD vì cáo buộc để rò rỉ hồ sơ thuế.

Đơn kiện cho rằng Bộ Tài chính Mỹ và IRS không bảo vệ dữ liệu, gây thiệt hại danh tiếng và tài chính ông Trump.

Ấn Độ dự báo kinh tế lạc quan

Bộ Tài chính Ấn Độ dự báo tăng trưởng GDP tăng 6,8%-7,2% trong năm tài khóa 2027, bắt đầu từ tháng 3/2026, nhờ ổn định trong nước, mức độ bất định bên ngoài hạ nhiệt và thỏa thuận thương mại với Mỹ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng dự báo Ấn Độ tăng 6,4% trong cả năm 2026 và 2027, cao hơn nhiều so với mức 3,3% và 3,2% của kinh tế toàn cầu.

Kinh tế Đài Loan tăng trưởng mạnh nhất 15 năm

Theo ước tính sơ bộ của Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê Đài Loan (DGBAS), tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đài Loan năm 2025 tăng 8,63%, cao nhất kể từ năm 2010, nhờ nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) và xuất khẩu công nghệ. Xuất khẩu cả năm của hòn đảo này tăng gần 35%, riêng sang Mỹ tăng 78%, trong bối cảnh Mỹ chưa áp thuế quan với sản phẩm bán dẫn.

Công ty Trung Quốc lãi hơn 500 triệu USD nhờ biến động giá bạc

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), công ty Zhongcai Futures thu về lơi nhuận hơn 3,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 519 triệu USD, kể từ sáng 30/1 nhờ bán khống bạc ngay trước cú giảm mạnh cuối tháng 1. Đến 2/2, công ty nắm vị thế bán khống tương đương khoảng 484 tấn bạc, trị giá hơn 1,5 tỷ USD tại thời điểm đó.

Cảnh báo chiến tranh vốn

Trong cuộc trao đổi tại hội nghị Thượng đỉnh Các chính phủ Thế giới (WGS) ở Dubai tuần này, ông Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ phòng hộ Bridgewater Associates, cảnh báo thế giới đang tiến sát một “chiến tranh vốn” - kịch bản dòng tiền bị vũ khí hóa thông qua trừng phạt thương mại, hạn chế tiếp cận thị trường vốn, kiểm soát tỷ giá và siết dòng vốn.

Trong bối cảnh đó, ông khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên đa dạng hóa danh mục, đồng thời coi vàng là kênh nắm giữ giá trị hiệu quả.

Mỹ khởi động kho dự trữ khoáng sản chiến lược, EU tăng tốc kế hoạch tương tự

Hôm thứ Hai (2/2), Tổng thống Trump công bố khởi động một kho dự trữ chiến lược khoáng sản quan trọng, với khoản vốn đầu tư ban đầu 10 tỷ USD. Chính quyền ông Trump cho biết động thái này nhằm ứng phó điều mà họ gọi là “sự thao túng giá cả” của Trung Quốc đối với các khoáng sản như lithium, nickel và đất hiếm.

Tại Liên minh châu Âu (EU), Italy, Pháp và Đức đang dẫn dắt quá trình triển khai kế hoạch RESourceEU, bao gồm việc xây dựng một kho dự trữ khoáng sản quan trọng chung của khối nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Toyota ghi nhận doanh số kỷ lục

Toyota Motor tiếp tục là hãng ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2025 với doanh số kỷ lục 10,5 triệu xe, vượt Volkswagen Group với 9 triệu xe và Hyundai Motor Group với 7,27 triệu xe.

Tăng trưởng doanh số của hãng xe nhật chủ yếu nhờ nhu cầu xe hybrid tại Mỹ. Dù chịu thuế quan 15% của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, doanh số Toyota tại Mỹ vẫn tăng 7,3% lên 2,93 triệu xe nhờ hấp thụ chi phí, mở rộng sản xuất và kiểm soát chi phí.