Báo chí cần thông tin tuyệt đối chính xác, kịp thời, thống nhất về Đại hội XIV của Đảng

Công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được đẩy mạnh toàn diện, tạo dòng thông tin chủ lưu trên báo chí và không gian mạng, đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí chuyển sang trạng thái cao điểm, bảo đảm tuyệt đối chính xác, kịp thời, thống nhất.

Chiều 11/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và các trọng tâm tuyên truyền thời gian tới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi làm việc.

TĂNG CƯỜNG DÒNG THÔNG TIN CHỦ LƯU VỀ ĐẠI HỘI XIV

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, định hướng hệ thống báo chí triển khai thông tin về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Công tác tuyên truyền được tổ chức đồng bộ, bài bản, đổi mới, sáng tạo và đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội các cấp, đặc biệt là Đại hội XIV.

Công tác thông tin cũng được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng quá trình góp ý văn kiện, tổ chức đại hội để chống phá Đảng, Nhà nước. Nhiều cơ quan báo chí xác định tuyên truyền đại hội là nhiệm vụ trọng tâm, đầu tư nguồn lực để triển khai bài bản và khoa học.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ công tác thông tin, tuyên truyền cần làm nổi bật tầm vóc chính trị, lịch sử và chiến lược của Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Trong ba tháng gần đây, có 37.686 tin, bài về Đại hội XIV, với ngày cao nhất đạt 1.267 tin, bài. Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam cùng các báo Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Đại biểu Nhân dân, Lao Động… là những đơn vị có số lượng bài viết lớn. Về đại hội đảng bộ các cấp, số tin, bài đạt 67.591, ngày cao nhất là 1.348 tin, bài.

Công tác lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV cũng được triển khai tích cực. Báo chí đã đăng tải toàn văn dự thảo, mở chuyên trang, chuyên mục, tiếp nhận và chọn lọc các ý kiến trí tuệ, trách nhiệm. Trong một tháng lấy ý kiến, ghi nhận 10.387 tin, bài liên quan. Nhiều cơ quan báo chí chính trị chủ lực có cách làm mới, quy mô, bài bản. Thông tấn xã Việt Nam đăng tải hơn 3.000 tin, bài, được dịch sang nhiều ngôn ngữ, sử dụng đa dạng loại hình báo chí và nền tảng số.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền còn tồn tại hạn chế. Một số cơ quan báo chí còn thiên về phản ánh sự kiện, thiếu các thông tin tạo cảm xúc; chưa khai thác nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình hay. Nội dung tuyên truyền triển khai nghị quyết, chương trình hành động còn khô cứng, khó tiếp nhận. Thông tin về các chủ trương, quan điểm mới đôi khi nặng tính hàn lâm, thiếu thực tiễn.

Phản ánh từ cơ sở còn hạn chế, tính giám sát, phản biện chưa cao. Công tác đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, nhất là về các vấn đề nhạy cảm, công tác nhân sự còn chậm, chưa thuyết phục. Tin giả, tin sai sự thật, tin do AI tạo ra tiếp tục xuất hiện, lan nhanh, trong khi khả năng phản ứng, định hướng còn chưa kịp thời.

CHUYỂN SANG TRUYỀN THÔNG CAO ĐIỂM, BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI CHÍNH XÁC

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, từ nay đến trước Đại hội XIV, báo chí cần tiếp tục tổ chức chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tọa đàm, tạo dòng sự kiện và từ khóa xu hướng; xây dựng các chương trình, phóng sự chất lượng cao, có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của công chúng; khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông mới.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV – giai đoạn cao điểm nhất, các cơ quan báo chí phải huy động tối đa nhân lực, nguồn lực, dành dung lượng và thời lượng lớn cho tuyên truyền; bảo đảm tuyệt đối chính xác, không để xảy ra sai sót.

Các cơ quan báo chí chủ lực như Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân… được yêu cầu phát huy uy tín, đa dạng hình thức truyền thông để tăng sức hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền. Đồng thời, nghiên cứu áp dụng các mô hình, phương thức truyền thông sáng tạo nhằm nâng cao khả năng dẫn dắt, định hướng dư luận.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận nỗ lực của báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong thời gian qua. Thông tin được triển khai kịp thời, chính xác, làm nổi bật tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ trong đại hội đảng bộ các cấp; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và định hình nhận thức xã hội. Báo chí đã tham gia đấu tranh hiệu quả với thông tin sai trái, giữ vai trò “kiềng ba chân”: kiểm chứng – làm sáng tỏ – định hướng dư luận.

Trưởng ban yêu cầu báo chí khắc phục hạn chế, không để tái diễn trong giai đoạn nước rút. Đại hội XIV là dấu mốc lớn đưa đất nước hướng tới mục tiêu 2030 và 2045, vì vậy báo chí phải làm bật tầm nhìn của Đảng, thành tựu phát triển và quyết tâm đổi mới. Nội dung tuyên truyền cần làm rõ việc chuẩn bị nhân sự bài bản, đúng quy định; người được giới thiệu phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín. Báo chí cần chủ động phản bác các thông tin xuyên tạc, không để các thế lực thù địch gieo nghi ngờ.

Báo chí cũng phải nắm bắt tình hình nhanh, dự báo chính xác, xử lý khủng hoảng thông tin kịp thời; phát hiện sớm luận điệu xuyên tạc và phản bác bằng lý lẽ sắc bén, chứng cứ thuyết phục. Yêu cầu đặt ra là báo chí phải dẫn dắt, không chạy theo mạng xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh thời điểm chuẩn bị Đại hội XIV là “thử lửa” của bản lĩnh báo chí cách mạng. Các cơ quan báo chí phải chuyển ngay sang trạng thái truyền thông cao điểm. Mọi nội dung phải bám sát định hướng của Đảng, bảo đảm chính xác, thống nhất, chuẩn mực. Không được để xảy ra sai sót, dù nhỏ nhất.

Báo chí phải chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, tạo dòng thông tin dẫn dắt; không chờ đợi, không đối phó, không né tránh. Tuyên truyền phải đi liền đấu tranh, phản bác và giải thích thuyết phục. Đồng thời, tăng cường đổi mới, sáng tạo, đầu tư công nghệ truyền thông. Đại hội XIV được xác định là “kỳ đại hội của truyền thông số”, đòi hỏi báo chí tạo ra sản phẩm khác biệt, hấp dẫn, lan tỏa rộng.

Trưởng ban yêu cầu mỗi nhà báo phát huy trách nhiệm, bản lĩnh và danh dự nghề nghiệp, thể hiện rõ phẩm chất của báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn quan trọng này.