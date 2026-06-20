Báo chí đã củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và phát triển cho Hải Phòng

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu cảm ơn báo chí đã củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và đóng góp rất lớn đối với sự phát triển của thành phố cảng...

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu cam kết Hải Phòng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp.

Tại Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 diễn ra chiều 19/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, đánh giá cao đóng góp của báo chí đối với sự phát triển của thành phố cảng; đồng thời, cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí tác nghiệp tại địa phương này.

Theo Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu, từ ngày 01/7/2025, TP. Hải Phòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, với diện tích gần 3.200 km2, quy mô dân số trên 4,6 triệu người - đứng thứ 4 cả nước. Thành phố Hải Phòng mới có quy mô kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc và là địa phương duy nhất duy trì mức tăng trưởng hai con số liên tục trong 11 năm.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố quý 1/2026 đạt 11,21%. Ước tính, quý 2/2026, tốc độ tăng trưởng của thành phố vẫn đạt mức cao, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất toàn quốc.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 113.000 tỷ đồng (bằng 58% dự toán được giao của năm 2026), thu hút FDI ước đạt trên 3 tỷ USD (tăng 74,6% so với cùng kỳ năm trước), tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD (tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước), sản lượng hàng hoá thông qua cảng ước đạt gần 96 triệu tấn (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước).

Ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham quan gian trưng bày thành phố Hải Phòng tại Hội báo toàn quốc năm 2026.

Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, năm 2025, Hải Phòng tiếp tục đứng thứ nhất toàn quốc ở cả hai chỉ số quan trọng là Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Theo đánh giá, xếp hạng của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2025, Hải Phòng nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành nền kinh tế xuất sắc nhất, với 7/9 nhóm chỉ tiêu thành phần dẫn đầu toàn quốc.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho rằng để có được kết quả trên, Hải Phòng luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, truyền thông cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại hàng đầu của khu vực, Hải Phòng rất mong tiếp tục nhận được sự, đồng hành, chung tay, góp sức của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Sự đồng hành của báo chí góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, cổ vũ và thôi thúc khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hải Phòng đề nghị các cơ quan báo chí của Trung ương và các địa phương bạn sẽ tiếp tục quan tâm, ưu tiên tăng cường thời lượng, dung lượng, mở rộng diện bao phủ, xây dựng thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục sâu sắc và sinh động về Hải Phòng. Đây là nguồn lực giúp lan toả hình ảnh Hải Phòng với vị thế của một trong những địa phương đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Thành phố Hải Phòng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí tác nghiệp”, ông Châu khẳng định.