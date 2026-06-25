“Trong hơn hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi đã chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước cả về kinh tế lẫn công nghệ. Trong bối công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, các cơ quan báo chí uy tín trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và công chúng hiểu rõ hơn về cả cơ hội lẫn những tác động mà các xu hướng công nghệ mới mang lại.

Đổi mới sáng tạo chỉ có thể phát huy trọn vẹn giá trị khi các bên liên quan không chỉ hiểu công nghệ có thể làm được gì, mà còn hiểu cách ứng dụng công nghệ một cách có trách nhiệm để tạo ra những giá trị thiết thực cho nền kinh tế và xã hội.

Trong tương lai, Việt Nam sẽ không chỉ là quốc gia tiếp nhận và ứng dụng công nghệ, mà có cơ hội phát triển để mang những đóng góp tích cực vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu thông qua nghiên cứu và phát triển (R&D) và nguồn nhân lực chất lượng cao. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần thắt chặt quan hệ hợp tác công-tư, củng cố vai trò của các tổ chức uy tín trong việc thúc đẩy đối thoại, nâng cao nhận thức và hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Chúng tôi tin rằng những cơ quan báo chí như Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc đối thoại này trong bối cảnh Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

Về phía Qualcomm, chúng tôi cam kết đồng hành cùng hành trình đó thông qua các khoản đầu tư dài hạn vào đổi mới sáng tạo, phát triển nhân tài và hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam.

Tôi tin rằng sự phát triển của AI không làm giảm vai trò của báo chí chính thống. Khi thông tin ngày càng dồi dào và dễ dàng được tạo ra, những giá trị như độ tin cậy, bối cảnh và tính xác thực càng trở nên quý giá. Đối với các cơ quan báo chí, cơ hội không chỉ ở việc ứng dụng AI, mà còn là khai thác công nghệ này nhằm nâng cao cả hiệu quả hoạt động lẫn chất lượng nội dung.

AI có thể hỗ trợ đáng kể trong các hoạt động như nghiên cứu, tìm kiếm nội dung, dịch thuật và cả tương tác với độc giả. Tuy nhiên, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không thay thế năng lực biên tập. AI có thể tạo ra nội dung với quy mô lớn, nhưng vẫn không thể thiếu kiến thức chuyên môn, tư duy phản biện hay khả năng phân tích những vấn đề phức tạp. Những đơn vị thành công sẽ là những đơn vị biết kết hợp giữa tốc độ và hiệu quả của AI với nghiệp vụ báo chí chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc ứng dụng AI trong hoạt động của chính mình, các cơ quan báo chí còn có vai trò quan trọng trong việc giúp xã hội thích ứng với những thay đổi do công nghệ mang lại. Khi AI ngày càng được tích hợp sâu rộng vào mọi lĩnh vực, xã hội cần những góc nhìn rõ ràng, cân bằng và thực tiễn về cách các công nghệ này có thể thúc đẩy năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Những cơ quan báo chí có khả năng chuyển tải các xu hướng công nghệ phức tạp thành những phân tích gần gũi, dễ hiểu và có ý nghĩa đối với doanh nghiệp và xã hội sẽ tiếp tục tạo nên sự khác biệt. Đồng thời, báo chí cũng có thể đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, giới học thuật, startup và nhà đầu tư.

Tại Qualcomm, chúng tôi xem AI là một trong những công nghệ mang tính chuyển đổi nhất của thời đại, với khả năng thúc đẩy năng suất, mở ra các mô hình kinh doanh mới và tạo động lực tăng trưởng kinh tế trên nhiều lĩnh vực. Đây là nền tảng cho cam kết lâu dài của Qualcomm tại Việt Nam khi chúng tôi thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Qualcomm tại Hà Nội và triển khai các chương trình đầu tư nhằm nâng cao năng lực AI và đổi mới sáng tạo trong nước như Qualcomm Academy, Qualcomm Vietnam Innovation Challenge.

Chúng tôi tin rằng những khoản đầu tư dài hạn này sẽ góp phần hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trong việc trở thành một nền kinh tế đổi mới sáng tạo hàng đầu trong kỷ nguyên AI”.

“Cũng như nhiều doanh nhân và nhà quản lý khác, với tôi, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy luôn là một tạp chí uy tín trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư và quản trị doanh nghiệp. Trong suốt chặng đường vừa qua, Tạp chí không chỉ làm tốt vai trò cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có chiều sâu về đời sống kinh tế đất nước, mà còn là một diễn đàn quan trọng kết nối tiếng nói của Chính phủ, chuyên gia, doanh nghiệp và thị trường.

Điều tôi đánh giá cao ở Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy là Tạp chí không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp bằng việc ghi nhận, cổ vũ các kết quả tích cực, các thành tựu nổi bật, mà còn luôn theo sát những chuyển động lớn của nền kinh tế, đặc biệt là công nghệ thông tin, viễn thông, chuyển đổi số và gần đây là chuyển đổi AI. Đây cũng là những lĩnh vực mà CMC đang kiên định theo đuổi với vai trò là một doanh nghiệp công nghệ tiên phong của Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, tự chủ công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế, báo chí kinh tế càng có sứ mệnh quan trọng. Báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn, mà còn góp phần định hình niềm tin, lan tỏa khát vọng phát triển, thúc đẩy văn hóa kinh doanh tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tôi tin rằng với nền tảng 35 năm uy tín cùng tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục là một tiếng nói có trách nhiệm, chuyên sâu và đáng tin cậy của nền kinh tế Việt Nam; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp số Việt Nam trên hành trình vươn ra khu vực và thế giới.

Trong vài năm trở lại đây, chúng ta chứng kiến rất rõ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh, trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống, từ kinh doanh, sản xuất, giáo dục, y tế cho đến văn hóa, truyền thông và báo chí. Đây không còn là xu hướng của tương lai, mà đã là thực tiễn đang diễn ra rất nhanh, rất mạnh và tác động trực tiếp đến mọi tổ chức.

Ngay cả với một doanh nghiệp công nghệ thông tin - viễn thông có 33 năm phát triển như CMC, chúng tôi cũng đang đứng trước những thay đổi rất lớn. Chúng tôi cho rằng đây là thời cơ để tăng tốc. Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan báo chí đều cần tăng tốc chuyển đổi AI để vượt lên, vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số và bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Báo chí chắc chắn không nằm ngoài dòng chảy đó. Với báo chí kinh tế, chuyển đổi số và chuyển đổi AI không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ vào quy trình xuất bản, mà là một cuộc chuyển đổi toàn diện về mô hình vận hành, phương thức sản xuất nội dung, năng lực phân tích dữ liệu, cách tiếp cận độc giả và khả năng tạo ra giá trị mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tôi đánh giá cao việc Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã sớm tiên phong với hệ sinh thái Marcom AI Platform, gồm nền tảng

CMS biên tập và quản trị nội dung, cùng Askonomy Platform - nền tảng AI tra cứu, tóm tắt, dịch thuật cho ngành báo chí, truyền thông. Đây là một hướng đi rất đúng, thể hiện tư duy đổi mới và năng lực thích ứng nhanh của một cơ quan báo chí kinh tế uy tín.

CMC cũng đang trong quá trình phối hợp với VnEconomy để thúc đẩy thương mại hóa các giải pháp này. Tuy nhiên, theo tôi, như vậy vẫn là chưa đủ. AI không nên chỉ được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ biên tập hay sản xuất nội dung, mà cần trở thành một phần của chiến lược phát triển tổng thể của tòa soạn.

Tôi cho rằng báo chí kinh tế trong kỷ nguyên mới cần chuyển từ mô hình “digital newsroom” sang “AI-native newsroom”, tức là tòa soạn được thiết kế, quản trị và vận hành dựa trên dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa thông minh. AI có thể hỗ trợ phóng viên, biên tập viên trong việc tổng hợp dữ liệu, phát hiện xu hướng, phân tích chính sách, theo dõi biến động thị trường, cá nhân hóa nội dung cho từng nhóm độc giả, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất đa nền tảng, đa ngôn ngữ.

Đặc biệt, với một tờ báo kinh tế như Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, lợi thế lớn nằm ở khả năng kết hợp giữa dữ liệu kinh tế, tri thức chuyên gia, năng lực báo chí chuyên sâu và công nghệ AI. Nếu làm tốt, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ là nơi phản ánh dòng chảy kinh tế, mà còn có thể trở thành một nền tảng tri thức kinh tế số, cung cấp thông tin, phân tích, dự báo và gợi mở chính sách cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà quản lý và cộng đồng xã hội.

Công nghệ có thể giúp tăng tốc, mở rộng năng lực và tối ưu nguồn lực, nhưng giá trị cốt lõi của báo chí vẫn là sự thật, trách nhiệm xã hội, bản lĩnh nghề nghiệp và niềm tin của độc giả. Vì vậy, báo chí kinh tế cần chuyển đổi AI một cách toàn diện, không chỉ ở công cụ, mà ở tư duy, con người, quy trình, quản trị và mô hình phát triển.

Với nền tảng uy tín 35 năm, cùng tinh thần đổi mới đã được thể hiện qua các sáng kiến như Marcom AI Platform, tôi tin rằng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy có đầy đủ điều kiện để trở thành một trong những cơ quan báo chí kinh tế tiên phong trong chuyển đổi AI tại Việt Nam, không chỉ dẫn dắt, phản ánh và lan tỏa dòng chảy kinh tế số của đất nước, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi AI trong toàn bộ cộng đồng báo chí Việt Nam. Với năng lực công nghệ và kinh nghiệm triển khai - AI-X, CMC sẵn sàng đồng hành cùng VnEconomy và cộng đồng báo chí trên hành trình này.

Nếu chọn một hình ảnh ẩn dụ mang tính biểu tượng để nói về Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm, tôi nghĩ đến hình ảnh “con ong”. Đây cũng là hình ảnh mà Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính nhiều lần nhắc tới như một biểu tượng giàu ý nghĩa: chăm chỉ, cần mẫn, kỷ luật, khoa học và luôn tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Với cá nhân tôi, hình ảnh “con ong” không chỉ mô tả sự cần mẫn và bền bỉ của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trong 35 năm qua, mà còn là một lời chúc tốt đẹp cho chặng đường phía trước. Tôi tin rằng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy cùng đội ngũ phóng viên, nhà báo của mình sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần sáng tạo, đổi mới và phát triển; tiếp tục là một “tổ ong tri thức” uy tín, nơi kết tinh thông tin, trí tuệ và cảm hứng phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam”.

“Tôi đã đọc Thời báo Kinh tế Việt Nam/Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy từ rất nhiều năm qua. Cho đến tận bây giờ, dù công nghệ đã phát triển nhanh chóng, tôi vẫn giữ thói quen tìm lại cảm giác được cầm trên tay tờ báo giấy, cảm nhận mùi mực in quen thuộc. Đó là một cảm xúc sâu lắng, một sự lắng đọng rất riêng mà màn hình điện thoại hay máy tính khó có thể thay thế.

Chúng tôi - Marvell Việt Nam - cũng từng có cơ hội xuất hiện trên Tạp chí với câu chuyện về hành trình phát triển đầy tự hào trong hơn 12 năm qua. Tôi được biết rằng những bài viết đó không chỉ lan tỏa hình ảnh của doanh nghiệp mà còn truyền cảm hứng tới nhiều sinh viên, kỹ sư trẻ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về trí tuệ và năng lực của người Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao.

Suốt 35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Tờ báo không chỉ truyền tải thông tin trung thực, kịp thời và hiệu quả, mà còn góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy các giá trị phát triển bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Tạp chí tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan báo chí uy tín, lan tỏa những chủ trương, định hướng phát triển cũng như hình ảnh một Việt Nam năng động, đổi mới và không ngừng vươn lên.

Dưới góc độ là một doanh nghiệp công nghệ, tôi hiểu rất rõ áp lực mà cuộc cách mạng số đang đặt lên vai báo chí truyền thống. Khi cơn lốc AI đổ bộ, nhiều người lo lắng liệu AI có thay thế hoàn toàn các nhà báo. Nhưng đối với tôi, AI có thể viết tin tức rất nhanh, có thể tổng hợp dữ liệu trong vài giây, nhưng sẽ không có được sự thấu cảm, trải nghiệm thực tế và bản lĩnh nhân văn của một người cầm bút.

Để tiếp tục phát huy sứ mệnh là truyền tải tri thức trong kỷ nguyên số, tôi xin chia sẻ hai đề xuất cụ thể.

Thứ nhất, báo chí cần ứng dụng AI như một trợ lý đắc lực, nhưng con người phải luôn giữ vai trò trung tâm. AI có thể giúp cá nhân hóa trải nghiệm độc giả, phân tích nhu cầu thông tin để đưa đúng nội dung đến đúng người, vào đúng thời điểm. Tuy nhiên, những phân tích chuyên sâu, những cuộc phỏng vấn độc quyền hay những câu chuyện về các nhân vật truyền cảm hứng vẫn cần được thực hiện bởi những nhà báo tài năng, giàu trải nghiệm và tâm huyết với nghề.

Thứ hai, cần xây dựng các không gian tương tác số, từng bước đưa Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trở thành một nền tảng kết nối đa chiều thay vì chỉ là kênh truyền thông một chiều. Các diễn đàn trực tuyến, các tọa đàm hay bàn tròn số sẽ giúp kết nối doanh nghiệp với các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và cộng đồng, từ đó tạo ra những giá trị thực chất và những kết nối có ý nghĩa.

Tôi luôn tin rằng công nghệ 4.0 hay AI không sinh ra để thay thế báo chí, mà là bệ phóng giúp những thông tin có giá trị được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng là chúng ta biết cách khai thác công nghệ một cách hiệu quả để nâng cao chất lượng nội dung và gia tăng hiệu suất công việc. Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để cùng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tự tin bước vào kỷ nguyên số.

Với vai trò là người đại diện cho một doanh nghiệp công nghệ, khi hình dung về hành trình 35 năm đầy bản lĩnh, sự chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số và khát vọng vươn tới tương lai của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, tôi liên tưởng đến hình ảnh một con chip AI. Cũng như một con chip AI liên tục tiếp nhận, xử lý và chuyển hóa dữ liệu thành những giá trị hữu ích, suốt 35 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiếp nhận dòng chảy thông tin từ thị trường, doanh nghiệp, chính sách và đời sống kinh tế để chuyển hóa thành tri thức, góc nhìn và những phân tích sâu sắc, giúp độc giả hiểu rõ hơn bức tranh kinh tế của đất nước.

Không chỉ vậy, Tạp chí còn đóng vai trò như một “mạch dẫn tri thức”, kết nối thông tin giữa các chủ thể trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”.

“Có cơ hội tiếp xúc và làm việc với nhiều cơ quan báo chí từ những năm 2000 đến nay, tôi luôn dành một sự trân trọng đặc biệt cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Đối với tôi, đây là một cơ quan ngôn luận xứng đáng với tên gọi của mình, luôn giữ vững được sự chuyên nghiệp, chuẩn mực và xứng đáng là một trong những thương hiệu báo chí kinh tế hàng đầu tại Việt Nam.

Sự chuẩn mực này không chỉ thể hiện ở tầm vóc của tờ báo mà còn in đậm trong phong cách làm việc của đội ngũ phóng viên. Tôi từng nhiều lần làm việc với các phóng viên của báo và rất ấn tượng với cách họ khai thác đề tài. Họ có phông kiến thức chuyên sâu, luôn đặt những câu hỏi gợi mở, chạm đúng vào những vấn đề cốt lõi và tâm huyết của người làm doanh nghiệp. Chính sự sắc sảo và am hiểu nghề nghiệp đó của người làm báo đã tạo ra những bài đối thoại sâu sắc, mang lại nhiều giá trị cho độc giả và tạo nguồn cảm hứng lớn cho các doanh nhân.

Sự bùng nổ của mạng xã hội mang lại lợi thế tuyệt đối về tốc độ lan tỏa tin tức, nhưng mặt trái của nó lại là sự thiếu hụt về chiều sâu, tính xác thực và độ tin cậy. Trong bối cảnh đó, tôi cho rằng đây lại là cơ hội vàng để các cơ quan báo chí chính thống như Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy khẳng định vị thế. Xã hội hiện đại dù tiếp nhận thông tin nhanh đến đâu thì cuối cùng vẫn luôn cần những nguồn tin được kiểm chứng, có tính định hướng và phân tích chuyên sâu. Báo chí chính thống chính là cái gốc, là nguồn dữ liệu chuẩn mực để từ đó mạng xã hội khai thác và lan tỏa.

Bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kinh tế chắc chắn là mặt trận được cả Chính phủ, doanh nghiệp và toàn xã hội quan tâm hàng đầu. Thị trường sẽ ngày càng sôi động và phức tạp hơn. Do đó, tôi kỳ vọng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục kiên định với định hướng chuyên sâu, tập trung phân tích những bài toán kinh tế lớn của đất nước. Những tuyến bài mang tính phản biện, phân tích quy luật thị trường sắc sảo từ tòa soạn sẽ giúp xã hội có nhận thức đúng đắn, toàn diện, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

Nếu dùng một cụm từ để mô tả về Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau 35 năm, tôi sẽ chọn: “Sự chính trực và chuyên nghiệp đích thực”.

Trong suốt hành trình phát triển, giữa dòng chảy truyền thông đầy biến động, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy là một trong số ít những tờ báo giữ được bản sắc và giá trị cốt lõi của nghề báo. Tòa soạn không tìm kiếm sự chú ý bằng những câu chuyện giật gân, thị phi, mà khẳng định vị thế bằng chất lượng nội dung và giá trị tri thức.

Sự chính trực này còn thể hiện rất rõ ở các hoạt động đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy kết nối, sẻ chia và hỗ trợ doanh nghiệp dựa trên sự khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn không bị chi phối bởi các yếu tố thương mại. Cách làm việc này hoàn toàn tương đồng với chuẩn mực và đẳng cấp của các hãng truyền thông lớn trên thế giới. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy thực sự là một biểu tượng của lối làm nghề tử tế, chính trực và chuyên nghiệp của nền báo chí kinh tế nước nhà”.

“Ở các thị trường phát triển, nhiều cơ quan báo chí kinh tế lớn đã đi xa hơn vai trò đưa tin. Bloomberg phát triển Terminal như một nền tảng tích hợp tin tức, dữ liệu, nghiên cứu và phân tích để hỗ trợ ra quyết định. The Economist phát triển Economist Intelligence/ Economist Enterprise, cung cấp dữ liệu, dự báo và phân tích chiến lược cho các tổ chức. Dow Jones mở rộng từ các thương hiệu báo chí như The Wall Street Journal sang các dịch vụ dành cho nhóm lãnh đạo cấp cao, kết hợp dữ liệu thời gian thực, phân tích và mạng lưới chuyên môn.

Gần đây, The Washington Post cũng ra mắt WP Intelligence như một bộ sản phẩm dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, với các báo cáo phân tích chiến lược, phiên cập nhật chuyên đề, dữ liệu trực quan, trao đổi cùng chuyên gia theo từng lĩnh vực

Những mô hình đó cho thấy một xu hướng rất rõ: báo chí kinh tế hiện đại đang dịch chuyển từ vai trò “nhà cung cấp tin tức” (news provider) sang “nền tảng phân tích hỗ trợ ra quyết định” (decision intelligence platform) cho doanh nghiệp. Nói cách khác, những tờ báo kinh tế có ảnh hưởng không chỉ giúp thị trường biết điều gì đang xảy ra, mà còn giúp thị trường hiểu dữ liệu, hiểu chính sách, hiểu xu hướng và quan trọng hơn là hiểu tác động của những thay đổi đó đến quyết định kinh doanh.

Tôi nhìn thấy ở Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy vai trò tương tự tại Việt Nam. Trong quản trị doanh nghiệp, nếu chỉ dựa vào dữ liệu nội bộ, góc nhìn về thị trường sẽ khá hẹp. Doanh nghiệp cần hiểu thêm về chuyển động của kinh tế vĩ mô, chính sách, hành vi người tiêu dùng, công nghệ, dòng vốn, cạnh tranh và kỳ vọng xã hội. Những thông tin kịp thời và phân tích đa chiều từ báo chí kinh tế giúp lãnh đạo doanh nghiệp kiểm chứng lại giả định của mình, nhìn thị trường rộng hơn và ra quyết định tỉnh táo hơn.

Với Cốc Cốc, chúng tôi nhìn thấy rõ giá trị đó trong quá trình đồng hành với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Cốc Cốc là một nền tảng công nghệ của người Việt, phát triển trình duyệt, công cụ tìm kiếm và hệ sinh thái số phục vụ người dùng Việt Nam. Câu chuyện của chúng tôi không chỉ về sản phẩm, mà còn là câu chuyện về năng lực công nghệ Việt Nam, dữ liệu Việt Nam và cách một doanh nghiệp Việt có thể tạo ra giá trị trong một thị trường số rất mở.

Vì vậy, chúng tôi trân trọng sự đồng hành của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ ở uy tín báo chí khi đưa tin về doanh nghiệp, mà còn ở khả năng đặt câu chuyện doanh nghiệp vào bối cảnh lớn hơn của kinh tế số, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường. Khi công nghệ được đặt trong dòng chảy của chính sách, hành vi người dùng và nhu cầu phát triển của nền kinh tế, câu chuyện công nghệ sẽ có ý nghĩa rộng hơn nhiều.

Trong những năm qua, chúng tôi trân trọng việc Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã đồng hành cùng Cốc Cốc ở nhiều dấu mốc: từ các chương trình ghi nhận sản phẩm, thương hiệu Việt được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn; các bài viết về chuyển đổi số, AI, kinh tế số; đến việc lan tỏa các báo cáo xu hướng tìm kiếm và xu hướng tiêu dùng số do Cốc Cốc thực hiện. Những nội dung đó giúp dữ liệu từ một nền tảng công nghệ Việt Nam được chuyển hóa thành tri thức thị trường có ích hơn cho doanh nghiệp và xã hội.

Theo tôi, đó cũng là sứ mệnh quan trọng của báo chí kinh tế trong kỷ nguyên số: không chỉ đưa thông tin tới công chúng, mà còn giúp thông tin trở thành tri thức có thể sử dụng được; không chỉ phản ánh thị trường, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đối thoại và ra quyết định, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Báo chí hiện nay đang ở trong một giai đoạn khá giống với ngành công nghệ. Có rất nhiều thứ đang thay đổi cùng lúc: hành vi người dùng, nền tảng phân phối, mô hình kinh doanh, và AI đang thay đổi cả cách sản xuất lẫn tiêu thụ nội dung.

Trước đây, người đọc tìm đến báo chí để biết thông tin. Bây giờ, thông tin có ở khắp nơi. Vấn đề không còn là thiếu thông tin, mà là quá nhiều thông tin. Người đọc, đặc biệt là doanh nghiệp, cần biết thông tin nào đáng tin, thông tin nào quan trọng, và thông tin đó có ý nghĩa gì với quyết định của họ.

Vì vậy, theo tôi, báo chí kinh tế trong giai đoạn tới cần đi xa hơn vai trò của một kênh tin tức. Báo chí kinh tế cần trở thành một hạ tầng thông tin và phân tích cho doanh nghiệp.

Ở các thị trường phát triển, nhiều cơ quan báo chí kinh tế lớn đã đi theo hướng này. Họ không chỉ đưa tin, mà còn phát triển dữ liệu ngành, dashboard thị trường, bản tin phân tích chuyên sâu, diễn đàn chính sách, cộng đồng độc giả chuyên môn và các sản phẩm intelligence cho lãnh đạo doanh nghiệp. Nói cách khác, họ không chỉ trả lời câu hỏi “điều gì đang diễn ra?”, mà còn giúp doanh nghiệp hiểu “việc này ảnh hưởng đến tôi như thế nào?” và “tôi nên chuẩn bị gì?”.

Tôi nghĩ đây là hướng rất phù hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Tạp chí đã có nền tảng nội dung kinh tế chuyên sâu, mạng lưới chuyên gia rộng, quan hệ bền chặt với cộng đồng doanh nghiệp và kinh nghiệm tổ chức nhiều diễn đàn kinh tế uy tín, chất lượng. Nếu kết hợp những lợi thế đó với dữ liệu, AI và các sản phẩm số, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy có thể phát triển thành một nền tảng tri thức kinh tế.

Tôi đánh giá cao việc Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã sớm thử nghiệm những sản phẩm như Askonomy hay các nền tảng ứng dụng AI cho báo chí, truyền thông. Điều này cho thấy Tạp chí không chỉ viết về chuyển đổi số, mà đang tự chuyển đổi mình.

Từ phía Cốc Cốc, chúng tôi rất quan tâm đến hướng đi này. Công nghệ tìm kiếm, dữ liệu hành vi số, AI tiếng Việt và nền tảng phân phối nội dung là những năng lực mà các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có thể đóng góp cho báo chí. Ngược lại, báo chí có uy tín, có dữ liệu chính thống và có chuẩn mực biên tập là đối tác rất quan trọng để công nghệ tạo ra giá trị đúng hướng.

Câu chuyện cốt lõi là báo chí kinh tế cần giữ được niềm tin, nhưng đồng thời phải đổi mới cách tạo ra giá trị. Nếu chỉ có niềm tin mà không đổi mới sản phẩm sẽ khó tiếp cận thế hệ độc giả mới; nhưng nếu chỉ chạy theo công nghệ mà mất đi chuẩn mực báo chí, thì sẽ mất tài sản quan trọng nhất là niềm tin của công chúng. Công nghệ có thể giúp báo chí đi nhanh hơn, nhưng niềm tin mới là thứ giúp báo chí đi xa hơn”.

“Trong suốt hơn ba thập kỷ qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy (trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam) đã khẳng định vai trò là một trong những kênh thông tin kinh tế chính thống, chuyên sâu và có ảnh hưởng tại Việt Nam. Điều tôi đánh giá cao là tờ báo không chỉ phản ánh diễn biến kinh tế, thị trường và chính sách, mà còn góp phần tạo nên một không gian đối thoại có chất lượng giữa cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, giới chuyên gia và bạn đọc.

Đặc biệt, trong thời đại nền kinh tế số phát triển như hiện nay, việc làm chủ và cung cấp thông tin dựa trên dữ liệu đáng tin cậy, có chiều sâu của Tạp chí đã đem lại những giá trị đặc biệt trong một thế giới tràn ngập thông tin. Đây là giá trị mà những doanh nghiệp như chúng tôi thường xuyên có được trong thời gian qua. Từ đó, một cách tự nhiên Tạp chí đã trở thành nơi cung cấp thông tin có tính tham chiếu, tham khảo cao cho chúng tôi, và tôi nghĩ là cũng cho nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác.

Chúng tôi trân trọng vai trò của Tạp chí Kinh tế Việt Nam luôn đồng hành và thấu hiểu với cộng đồng công nghệ, lan tỏa các câu chuyện chuyển đổi số, phân tích các tác động của công nghệ đối trong nhiều ngành của nền kinh tế, qua đó đóng góp trực tiếp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ ở khắp mọi nơi.

Cơ hội cũng như thách thức lớn nhất của báo chí kinh tế trong kỷ nguyên này chính là dữ liệu và công nghệ AI. Với sự phát triển của công nghệ, khối lượng dữ liệu đã có và sinh ra thêm hàng ngày là vô cùng lớn. Điều này dẫn đến thách thức cao hơn rất nhiều đối với báo chí cũng như các nhà báo trong việc sử dụng nguồn dữ liệu tin cậy, phương pháp tổng hợp và phân tích và đặc biệt là kết hợp nhiều nguồn dữ liệu để biến thành thông tin có giá trị. Từ đó sinh ra sức ép từ độc giả đòi hỏi cao hơn về tốc độ, tính chính xác, tính chuyên sâu và tính cá thể hóa. Thách thức này cũng liên quan trực tiếp đến thách thức đến từ công nghệ AI.

Từ góc độ này, tôi cho rằng việc đầu tư vào công nghệ AI trong báo chí là việc làm cần thiết để tăng cường năng lực và đáp ứng nhu cầu phát triển. AI cần được đầu tư thống nhất từ trung tâm cơ sở dữ liệu đến thiết bị cá nhân, từ những ứng dụng cho dữ liệu lớn của báo chí đến ứng dụng tác nghiệp thông minh của nhà báo, xây dựng trên một nền tảng thống nhất, mở và an toàn. Khi đó AI sẽ trở thành một công cụ tăng cường năng lực cho báo chí, không phải để thay thế mà là để thực hiện tốt hơn những giá trị cốt lõi của báo chí như biên tập, kiểm chứng, phản biện với cảm xúc và đạo đức nghề nghiệp cao quý.

Cụ thể, với Tạp chí Kinh tế Việt Nam, tôi cho rằng có ba hướng đi đáng lưu ý. Thứ nhất, đầu tư mạnh mẽ cho năng lực tổ chức dữ liệu có chất lượng và đa định dạng để nâng cao trải nghiệm người dùng. Thứ hai, ứng dụng AI để hỗ trợ tổng hợp dữ liệu, phân tích chuyên sâu và tăng tốc quy trình sản xuất nội dung. Thứ ba, xây dựng cơ chế quản trị rõ ràng đối với nội dung do AI hỗ trợ, nhằm bảo đảm tính minh bạch, độ tin cậy và an toàn thông tin.

Tôi nghĩ điều đáng trân trọng nhất sau hành trình 35 năm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy là ở giá trị bền bỉ mà một cơ quan báo chí kinh tế uy tín có thể tạo ra cho cộng đồng. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh và công nghệ thay đổi rất nhanh, điều doanh nghiệp và xã hội cần là những kênh thông tin có độ tin cậy, có chiều sâu phân tích và có khả năng kết nối các xu hướng lớn với thực tiễn phát triển của Việt Nam. Đó cũng chính là đóng góp có ý nghĩa của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trong suốt nhiều năm qua: không chỉ phản ánh diễn biến của nền kinh tế, mà còn góp phần thúc đẩy đối thoại, lan tỏa các ý tưởng đổi mới và tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình phát triển.

Nhìn về phía trước, tôi kỳ vọng Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của một cơ quan báo chí kinh tế chuyên sâu, đáng tin cậy, luôn đổi mới về hoạt động và ứng dụng công nghệ, luôn là “thời báo” đồng hành cùng doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững của Việt Nam”.

“Nhìn lại hành trình 35 năm “Đổi mới và Phát triển” của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, chúng tôi thấy ở đó một hành trình song hành vĩ đại cùng nền kinh tế đất nước. Đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và ngành công nghệ nói riêng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy không chỉ là một cơ quan truyền thông, mà đã khẳng định vị thế là “người chép sử” đáng tin cậy và là bệ phóng truyền thông chiến lược.

Mối lương duyên giữa Rikkeisoft và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy là một minh chứng rõ nét cho sự đồng hành này. Chúng tôi rất vinh dự khi thường xuyên được Tòa soạn tin tưởng, lựa chọn xuất hiện trong các bài xã luận, tọa đàm chuyên sâu để đóng góp quan điểm về các xu thế công nghệ mới, đứng cạnh các tên tuổi lớn đầu ngành như tập đoàn FPT, Viettel, hay VNPT. Việc Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trao cơ hội và lắng nghe tiếng nói của một doanh nghiệp thế hệ sau như Rikkeisoft đã cho thấy tầm nhìn cởi mở, khách quan và khát vọng thúc đẩy nội lực số của đất nước từ phía tòa soạn.

Không dừng lại ở việc phản ánh thông tin, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy thực sự đã “sống” cùng những bước ngoặt lịch sử của doanh nghiệp. Tờ báo đã luôn đồng hành, chứng kiến và truyền tải mạnh mẽ những cột mốc định hình tương lai của Rikkeisoft: từ lễ công bố kế hoạch đầu tư mở rộng thị trường Mỹ năm 2023, cho đến sự kiện Rikkei Global Summit năm 2025 – nơi chúng tôi chính thức đặt viên gạch đầu tiên cho tầm nhìn 5 năm và lộ trình tiến tới IPO tại Nhật Bản.

Sứ mệnh của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trong 35 năm qua, chính là tạo ra một điểm tựa tri thức và truyền cảm hứng vững chắc để các doanh nghiệp Việt Nam tự tin hội nhập và vươn tầm quốc tế.

Tại Rikkeisoft, chiến lược trọng tâm hiện nay của chúng tôi là ứng dụng AI để tối ưu hóa năng suất và nâng cao giá trị doanh thu trên từng nhân lực, đồng thời giữ vững mục tiêu vươn tầm thế giới và khẳng định giá trị thương hiệu Việt trên sàn tài chính quốc tế. Từ góc độ một doanh nghiệp công nghệ đang dấn thân vào nền kinh tế số toàn cầu, tôi xin đề xuất hai khuyến nghị mang tính chiến lược để Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phát huy mạnh mẽ hơn nữa sứ mệnh của mình:

Một, trở thành “‘la bàn chiến lược’ định hình xu hướng kinh tế quốc tế. Khi doanh nghiệp Việt tiến ra biển lớn (như thị trường Mỹ, Nhật Bản, APAC), chúng tôi rất cần những phân tích vĩ mô sắc bén về dịch chuyển dòng vốn, chính sách kinh tế quốc tế và các rào cản pháp lý. Khuyến nghị Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tăng cường các tuyến bài mang tính dự báo và định hướng, giúp doanh nghiệp không chỉ kịp thời nắm bắt cơ hội từ các làn sóng mới như AI, bán dẫn, mà còn chủ động quản trị rủi ro tài chính trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hai, thúc đẩy bài toán “kinh tế nhân lực” và liên kết hệ sinh thái. Đối với nền kinh tế số, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là khối tài sản định giá lớn nhất của quốc gia. Chúng tôi mong muốn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ trở thành cầu nối truyền thông mạnh mẽ giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhà trường; cổ vũ cho các chiến lược đào tạo nhân tài công nghệ và chia sẻ các mô hình quản trị năng suất lao động tiên tiến. Khi báo chí kiến tạo được một hệ sinh thái tri thức thực chiến, đó sẽ là bệ phóng cho khát vọng toàn cầu hóa của các thương hiệu Việt.

Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp làm công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nếu chọn một hình ảnh để mô tả trọn vẹn vóc dáng của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy ở tuổi 35, tôi sẽ ví tờ báo như “Sợi cáp quang tri thức kết nối nền kinh tế Việt Nam với thế giới”.

Trong kỷ nguyên số, cáp quang chính là huyết mạch hạ tầng tối quan trọng — truyền tải dữ liệu với tốc độ ánh sáng, bền bỉ, chính xác và không bao giờ ngừng nghỉ để giữ cho thế giới luôn được kết nối.

“Sợi cáp quang” Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã kết nối thành công các thế hệ doanh nghiệp Việt Nam, kết nối doanh nghiệp với các nhà hoạch định chính sách và kết nối năng lực nội địa với các xu hướng công nghệ, luồng vốn quốc tế. Sự kết nối bền chặt và thông suốt về mặt tri thức ấy chính là điểm tựa vững chắc để các doanh nghiệp công nghệ như Rikkeisoft có thêm nguồn lực, tự tin tăng trưởng và hiện thực hóa khát vọng toàn cầu hóa”.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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