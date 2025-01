Bảo hiểm Bảo Việt: 60 năm hành trình hiện thực hóa những giấc mơ đến niềm tự hào thương hiệu Việt

Hành trình phát triển của Bảo hiểm Bảo Việt không chỉ là câu chuyện về sự lớn mạnh của một thương hiệu mà còn là minh chứng cho một doanh nghiệp đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dòng chảy lịch sử và văn hóa đất nước.

MỐI GIAO CẢM CỦA THƯƠNG HIỆU BẢO HIỂM LÂU ĐỜI NHẤT VIỆT NAM VÀ CỘI NGUỒN VĂN HÓA DÂN TỘC

Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 15/1/2025, không gian Tết nụ cười đã được tổ chức tại khu vực Hồ Gươm - Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện là dịp để Bảo Việt khẳng định hành trình 60 năm gắn bó cùng sự phát triển của đất nước, đồng hành chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài sản cho hàng triệu người dân Việt Nam.

Không gian đã tinh tế khai thác giá trị văn hóa của người Việt - nụ cười, tình cảm gia đình và sự đoàn viên trong dịp Tết - để kết nối khách hàng, đây cũng là cầu nối văn hóa khẳng định vai trò của bảo hiểm trong cuộc sống. Các thông điệp xuất hiện trong không gian được truyền tải một cách tự nhiên, gần gũi, giúp khách hàng nhận ra rằng bảo hiểm không chỉ là biện pháp bảo vệ trước rủi ro mà còn là sự chuẩn bị cần thiết để mang lại bình an và hạnh phúc cho gia đình.

Tại không gian kết nối, giá trị truyền thống là gốc rễ của văn hoá đã được khoác lên mình hơi thở đương đại mới mẻ trong không khí gần gũi, đầy cảm xúc. Sự kiện cũng là cơ hội để Bảo Việt tôn vinh giá trị cội nguồn, giới thiệu vẻ đẹp đặc sắc của nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới cộng đồng và du khách quốc tế.

Với cam kết đồng hành và lan tỏa những giá trị truyền thống, Bảo Việt tự hào góp phần gìn giữ và phát huy di sản văn hoá Việt Nam trong thời đại mới. Chính sự giao thoa của truyền thống kết hợp với đương đại đã trở thành khởi nguồn cho những khoảnh khắc hạnh phúc tại Tết nụ cười.

Thu hút hơn 15.000 lượt tham dự trong suốt thời gian diễn ra, không gian kết nối Tết nụ cười đã giúp Bảo Việt để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khách hàng, góp phần khẳng định bản sắc thương hiệu mang tính dân tộc bền vững, gắn kết với văn hóa và tinh thần Việt Nam.

Đặc biệt, hình ảnh của “Tết xưa” cũng được xuất hiện xuyên suốt với màu sắc văn hóa cộng đồng dân tộc, hoạt động sáng tạo mang vẻ đẹp truyền thống như tô tranh Hàng Trống, xin chữ ông đồ tới các hoạt động trải nghiệm hiện đại như trang trí khung ảnh Tết, làm hoa kẽm nhung. Dấu ấn của Thủ đô Hà Nội cũng được khắc họa đầy cảm xúc qua đêm nhạc “Hà Nội - Dấu ấn yêu thương”. Những giai điệu du dương từ tiếng đàn piano, violin,... đã khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về mảnh đất nghìn năm văn hiến. Và hơn cả, là hình ảnh một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới qua đêm nhạc “Âm vang cội nguồn - Sải bước tương lai”.

Bên cạnh đó, dấu ấn của một doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững được thể hiện rõ nét qua các sản phẩm quà tặng tại không gian Tết nụ cười. Những sản phẩm này được thiết kế theo phong cách dân gian thực hiện bởi các doanh nghiệp xã hội, với hình ảnh chú rắn vươn mình – biểu tượng của sự phát triển và khát vọng vươn lên trong năm mới Ất Tỵ, kết hợp với niềm vui rộn ràng của các em nhỏ trong nhịp sống hòa bình và thịnh vượng của đất nước, hướng tới năm 2025: “Rắn chắc bảo vệ - Ất Tỵ an tâm”.

Tết nụ cười là điểm nhấn trọn vẹn của hành trình 60 năm Bảo Việt đồng hành cùng khách hàng, cũng là khởi đầu cho hành trình vững mạnh tiếp theo mang đến niềm vui, hạnh phúc và sự tin cậy bền vững tới mọi gia đình, doanh nghiệp Việt.

NHỮNG VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NỀN MÓNG NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế của mình là doanh nghiệp vững mạnh, uy tín hàng đầu trong ngành bảo hiểm, mang lại nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế và an sinh xã hội tại Việt Nam. Đón dấu mốc 60 năm phát triển bền vững, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín hàng năm, tiêu biểu là danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia 2024 về dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ” của Chính phủ và giải thưởng “60 năm Thành tựu Xuất sắc - Ngành Bảo hiểm” do Global Banking & Finance Review trao tặng trong năm 2024.

Với sự tin tưởng và tín nhiệm từ khách hàng qua nhiều thập kỷ, thương hiệu Bảo hiểm Bảo Việt luôn là sự lựa chọn hàng đầu không chỉ dành cho khách hàng cá nhân mà còn với các doanh nghiệp trong việc quản lý rủi ro. Những thành tựu này là minh chứng rõ nét cho sự cam kết về uy tín và phát triển bền vững, đồng thời thể hiện sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác lớn trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, tài chính,...

Kết quả này được xây dựng từ chiến lược kinh doanh bài bản và các quyết sách quản lý đồng bộ, được triển khai ngay từ những ngày đầu thành lập. Đây chính là kim chỉ nam giúp Bảo hiểm Bảo Việt duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành bảo hiểm Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt - thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên & lâu đời nhất Việt Nam.

Năm 1965, ra đời như một mắt xích quan trọng trong hệ thống tài chính cách mạng, Bảo hiểm Bảo Việt là cơ quan bảo hiểm Nhà nước duy nhất ở miền Bắc thời kỳ đầu, giữ trọng trách bảo hiểm tài sản và tính mạng con người. Từ khi thành lập, Bảo hiểm Bảo Việt đã đảm nhiệm ba sứ mệnh chính: bảo hiểm hàng hải cho hàng hóa xuất nhập khẩu và tàu bè Việt Nam, xây dựng Quỹ bảo hiểm Nhà nước để ứng phó với rủi ro bất ngờ, và tham gia đề phòng, hạn chế tổn thất.

Trong giai đoạn năm 1965 đến năm 1974, dù hoạt động trong điều kiện chiến tranh, Bảo hiểm Bảo Việt đã tiên phong triển khai bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm tàu bè và bảo hiểm tai nạn cho hành khách trong nước. Chi nhánh đầu tiên được thành lập tại Hải Phòng - trung tâm xuất nhập khẩu lớn nhất miền Bắc. Đây là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của ngành ngoại thương và vận tải biển thời bấy giờ, đồng thời đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của ngành bảo hiểm Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Khi Việt Nam bước vào thời kỳ mở cửa hội nhập quốc tế, Bảo hiểm Bảo Việt cũng nhanh chóng thích ứng, phát triển mạnh mẽ. Thương hiệu đã từng bước mở rộng mạng lưới, đồng hành cùng người dân trên khắp 63 tỉnh thành trong hành trình đổi mới. Đến nay, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào là thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ sở hữu mạng lưới dẫn đầu ngành bảo hiểm tại Việt Nam với gần 80 công ty thành viên, hơn 300 phòng giao dịch cùng 70.000 đại lý/tư vấn viên chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Bày tỏ niềm tự hào bước tới dấu mốc 60 năm vàng son, ông Nguyễn Hồng Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết: “Tính nhân văn của bảo hiểm đã tạo cơ hội cho chúng tôi đồng hành cùng cộng đồng, chia sẻ tổn thất khi rủi ro không may xảy đến để từ những cá nhân được bảo vệ toàn diện, an cư lạc nghiệp - an tâm sống khỏe đến một xã hội phồn vinh, khỏe mạnh, đủ đầy và hạnh phúc hơn từng ngày. Đó cũng chính là sứ mệnh của Bảo hiểm Bảo Việt trở thành người đồng hành tin cậy mang đến sự bình an và nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng. Bước tới cột mốc 6 thập kỷ, chúng tôi trân trọng và cảm ơn toàn thể khách hàng, đối tác đã đồng hành và tín nhiệm Bảo hiểm Bảo Việt trong suốt hành trình vừa qua.”

Trải qua hành trình 60 năm với nhiều giai đoạn phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, và cải tiến quy trình hoạt động nhằm tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, mang đến sự tin cậy và hài lòng cao nhất tới khách hàng, khẳng định phương châm: “Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền”!