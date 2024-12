Bất động sản bất ngờ được dự báo vô địch tăng trưởng lợi nhuận quý 4/2024

Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo lợi nhuận toàn thị trường trong quý 4/2024 với ước tính mức tăng trưởng vượt bậc đạt 25% so với cùng kỳ, đây là mức cao nhất kể từ Q2/2022, được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất đang trên đà phục hồi.

Theo đó lợi nhuận cả năm 2024 có thể đạt mức tăng 18% so với mức giảm 4% của năm 2023, đánh dấu một giai đoạn phục hồi và tăng trưởng bắt đầu. Bất động sản bất ngờ dẫn đầu mức tăng trưởng lên tới 1.005% so với cùng kỳ, sau đó là hàng không tăng 591%, bán lẻ tăng 162% so với cùng kỳ từ nền thấp cùng kỳ.

Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như Khu công nghiệp giảm 14% do còn đợi hoàn thiện khung chính sách hay dầu khí giảm 23% do giá dầu suy giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, với nhóm bất động sản, ở thị trường phía Bắc, theo CBRE, nguồn cung căn hộ mới Q4/2024 sẽ ghi nhận thêm hơn 10.000 căn, là nguồn cung cao nhất trong vòng 5 năm qua, chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp. Nguồn cung mới thấp tầng tại Hà Nội trong Q4/2024 sẽ có thêm gần 5.000 căn mở bán mới, chủ yếu ở phía Tây và phía Đông của Hà Nội. Nguồn cung mới chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, khiến mặt bằng giá bán bình quân tăng lên.

Ở thị trường phía Nam, nguồn cung căn hộ trong Q4/2024 tại TP.Hồ Chí Minh dự kiến đạt hơn 3.000 căn hộ, tương đương với khoảng 5.000 căn hộ mở bán mới tính chung cho cả năm 2024. Tính đến hết T11/2024, nguồn cung sơ cấp khu vực phía Nam tăng 5,4% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương, lần lượt chiếm 60,6% và 35,7%.

Nguồn cung thấp tầng Q4/2024 dự kiến ghi nhận 300 căn mở bán mới, góp phần đưa tổng nguồn cung cả năm nay đạt gần 600 căn, chủ yếu đến từ các dự án mới nằm tại rìa khu Đông và khu Tây thành phố nên giá bán dự kiến thấp hơn giá trung bình của thị trường.

Ngoài ra, tín hiệu tích cực từ việc gỡ mắc pháp lý sẽ giúp tái khởi động nhiều dự án cũ. Kết quả kinh doanh Q4/24 các doanh nghiệp bất động sản sẽ có sự tăng trưởng mạnh, một phần đến từ mức nền thấp cùng kỳ, một phần đến từ khả năng bàn giao tại các dự án lớn.

Các doanh nghiệp bất động sản phía Bắc như VHM sẽ có thể ghi nhận lợi nhuận cao từ việc bàn giao các đại dự án như Royal Island, Ocean Park 2&3 trong khi các doanh nghiệp bất động sản phía Nam sẽ ghi nhận lợi nhuận từ việc bàn giao tại một số dự án nổi bật như Privia (KDH), Akari (NLG), Gem Sky World (DXG).

Dự báo lợi nhuận quý 4/2024 của các doanh nghiệp bất động sản.

Trong đó, VHM được dự báo lợi nhuận tăng 1.775%. Lợi nhuận tăng trưởng đột biến trên mức nền thấp cùng kỳ năm ngoái nhờ ghi nhận lợi nhuận từ dự án Royal Island, OCP2&3, Grand Park và Golden Avenue.

KDH lợi nhuận dự báo tăng 555%, tăng trưởng đột biến nhờ bàn giao khoảng 400 căn thuộc dự án Privia so với số ít sản phẩm thuộc Classia cùng kì; DXG lợi nhuận tăng 168% nhờ bàn giao khoảng 200 lô đất nền tại Gem Sky World và chi phí tài chính giảm 30% so với cùng kỳ trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức thấp. NLG dự báo lợi nhuận tăng 67% nhờ bàn giao khoảng 450 căn thuộc dự án Akari (so với khoảng 200 căn thuộc dự án Southgate và Izumi cùng kì năm 2023).

Ngành Bất động sản khu công nghiệp trên đà khởi sắc trở lại. Dòng vốn FDI có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây do nhà đầu tư nước ngoài đang chờ đợi chính sách mới dưới thời Tổng thống Mỹ Trump và chính sách hỗ trợ đầu tư từ Chính phủ Việt Nam để ra quyết định đầu tư.

Kết quả kinh doanh trong Q4/2024 của các doanh nghiệp Bất động sản Khu công nghiệp có sự phân hóa nhưng nhìn chung vẫn tích cực. Đối với SZC, lợi nhuận ròng có thể tăng 71% so với cùng kỳ trong Q4/24 nhờ bàn giao đất cho khách hàng đã ký thuê từ đầu năm. Đối với IDC và BCM, trong Q4/24, lợi nhuận ròng có thể giảm từ mức nền cao của cùng kỳ năm ngoái, lần lượt giảm 69% và 49% so với cùng kỳ.

Còn với KBC, kết quả kinh doanh quý 4/2024 tăng trưởng đột biến 440% trên mức nền thấp cùng kỳ năm ngoái nhưng, nhìn chung cả năm, kết quả kinh doanh gây thất vọng do tiến độ bàn giao đất chậm, các dự án trọng điểm chưa hoàn thiện pháp lý như kế hoạch công ty đặt ra.