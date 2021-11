Bắt giam Tổng giám đốc Thuduc House ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Theo nguồn tin của VnEconomy, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Thông báo số 2939/TB-CSKT-P10 về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi), Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán TDH - HOSE) do đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, sinh năm 1976, ngụ Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, tạm trú chung cư Catavil Premier, phường An Phú, quận 2. Ông Hoàng là Tiến sĩ quản trị kinh doanh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP HCM (tức Fideco).

Ông Bảo Hoàng còn giữ nhiều chức vụ trong các công ty bất động sản và là gương mặt doanh nhân trẻ điển hình của TP.HCM.

Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã kịp thời bán ra 1,75 triệu cổ phiếu TDH, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 2 triệu cổ phiếu còn 281 nghìn cổ phiếu. Thờ gian thực hiện trong ngày 1/11, thông qua phương thức thoả thuận.

Về kết quả kinh doanh của Thủ Đức House, quý 3/2021, Thủ Đức House ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 31,79 tỷ đồng, tăng 84,2% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Ngoài ra, trong quý 3/2021, nhóm công ty đã tiết giảm đáng kể chi phí hoạt động so với cùng kỳ năm trước, Chi phí bán hàng giảm 45,7%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 69,4%.