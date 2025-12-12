Bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân sự tại hàng loạt quốc gia

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 12/12/2025
Thu Hằng
12/12/2025, 16:38
Khảo sát mới của ManpowerGroup cho thấy sự bất ổn kinh tế trên toàn cầu tiếp tục tác động đến kế hoạch nhân sự tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (APME). Thách thức từ tình hình bất ổn kinh tế là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giảm nhân sự...
Khảo sát Xu hướng tuyển dụng quý 1/2026 vừa công bố của ManpowerGroup (công ty cung cấp giải pháp nhân sự), cho thấy bức tranh nhân sự mới tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (APME).
Triển vọng tuyển dụng ròng (NEO) đã hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ ở mức tăng 31% trong quý 1/2026, tăng 3 điểm so với quý 4/2025 và cao hơn 7 điểm so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất kể từ năm 2024.
Được thực hiện trên 12.000 nhà tuyển dụng tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ của APME, khảo sát cho thấy 44% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng; 13% dự kiến giảm tuyển dụng; 39% duy trì mức nhân sự hiện tại; 4% doanh nghiệp chưa chắc chắn về việc thay đổi quy mô nhân sự trong quý tới.
Ngoại trừ hai thị trường dẫn đầu về triển vọng tuyển dụng là Ấn Độ (52%) và UAE (46%), việc tuyển dụng nhìn chung vẫn ở mức thấp. Triển vọng tuyển dụng ròng của Trung Quốc (24%) giảm 9 điểm, Hồng Kông – Trung Quốc (1%) xếp hạng thấp nhất khu vực và thuộc nhóm yếu nhất trên toàn cầu, trong khi Australia (18%) và Singapore (15%) lần lượt giảm 6 và 5 điểm so với quý trước.
"Các kế hoạch tuyển dụng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông phản ánh xu hướng tăng trưởng có định hướng. Doanh nghiệp đang mở rộng quy mô nhân sự một cách có chiến lược, ưu tiên các vị trí góp phần thúc đẩy đổi mới và khả năng thích ứng”, ông François Lançon, Chủ tịch Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, ManpowerGroup nhận định.
Theo ông François Lançon, dù Ấn Độ và Trung Đông đang dẫn dắt đà tăng trưởng, các thị trường khác tại Châu Á - Thái Bình Dương lại chọn cách tiếp cận thận trọng hơn do điều kiện kinh tế chưa ổn định. Chiến lược này nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai, cụ thể là đầu tư vào các kỹ năng phù hợp để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường liên tục biến đổi.
Theo báo cáo, doanh nghiệp hai lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và công nghệ thông tin ghi nhận triển vọng tuyển dụng mạnh nhất trong quý 1 – đều ở mức 38%. Trong khi khu vực công, y tế và dịch vụ xã hội là nhóm ngành có mức tăng cao nhất so với quý trước (tăng 8 điểm).
Xét về quy mô doanh nghiệp, các doanh nghiệp tại APME có từ 5.000 nhân sự trở lên ghi nhận triển vọng tích cực nhất trong quý 1/2026, trong khi các doanh nghiệp có dưới 10 nhân sự và 10 – 49 nhân sự dự báo mức cải thiện mạnh nhất so với quý trước.
Khảo sát của ManpowerGroup cho rằng sự bất ổn kinh tế trên toàn cầu tiếp tục tác động đến kế hoạch nhân sự tại khu vực APME. Trong số các tổ chức dự định duy trì số lượng nhân sự hiện tại, 25% đang nghe ngóng các diễn biến kinh tế trước khi đưa ra quyết định tuyển dụng.
Tình hình kinh tế có tác động rõ rệt hơn với các doanh nghiệp dự định giảm tuyển dụng. 31% nhóm doanh nghiệp này cho biết thách thức từ tình hình bất ổn kinh tế là nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm nhân sự. Các yếu tố khác bao gồm: Biến động thị trường; tự động hóa; tái cấu trúc hoặc thu hẹp quy mô; điều chỉnh theo nhu cầu kinh doanh hiện tại; tối ưu hiệu quả vận hành.
Trong khi đó, các doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng chủ yếu vì những lý do như: Mở rộng quy mô doanh nghiệp; có thêm dự án kinh doanh hoặc thị trường mới; đáp ứng yêu cầu phát triển của công nghệ; cần nhân sự có kỹ năng mới để tăng lợi thế cạnh tranh; tăng cường đa dạng hóa nhân sự.
Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp dự kiến tăng nhân sự, chỉ 21% tuyển dụng thay thế cho những vị trí mới nghỉ việc, và 18% hoàn tất tuyển dụng cho các vị trí chưa tuyển được từ lâu.
Nhìn chung, xu hướng đầu tư nhân sự bài bản thể hiện rõ khi doanh nghiệp ưu tiên tạo vị trí mới, thay vì chỉ tuyển người thay thế.
Công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội được điều động, biệt phái về công tác ở các xã, phường, được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh...
Cục Cảnh sát giao thông triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và cao điểm Tết Nguyên đán, với mục tiêu kiểm soát vi phạm, phòng ngừa tai nạn và giữ vững an ninh.
Ngày 12/12, Bộ Tư pháp đã chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự.
Tổ chức WHO coi ổ dịch tại Lào là ổ dịch của khu vực và khuyến cáo các nước có chuyên biên giới với Lào cùng triển khai các biện pháp đáp ứng chống dịch. Tổ chức này cũng cảnh báo nguy cơ xâm nhập bại liệt vào Việt Nam là rất cao và hiện hữu...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: