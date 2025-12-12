Thứ Sáu, 12/12/2025

Bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân sự tại hàng loạt quốc gia

Thu Hằng

12/12/2025, 16:38

Khảo sát mới của ManpowerGroup cho thấy sự bất ổn kinh tế trên toàn cầu tiếp tục tác động đến kế hoạch nhân sự tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (APME). Thách thức từ tình hình bất ổn kinh tế là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giảm nhân sự...

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại Hà Nội. Ảnh: TH.

Khảo sát Xu hướng tuyển dụng quý 1/2026 vừa công bố của ManpowerGroup (công ty cung cấp giải pháp nhân sự), cho thấy bức tranh nhân sự mới tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (APME).

Triển vọng tuyển dụng ròng (NEO) đã hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ ở mức tăng 31% trong quý 1/2026, tăng 3 điểm so với quý 4/2025 và cao hơn 7 điểm so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất kể từ năm 2024.

Được thực hiện trên 12.000 nhà tuyển dụng tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ của APME, khảo sát cho thấy 44% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng; 13% dự kiến giảm tuyển dụng; 39% duy trì mức nhân sự hiện tại; 4% doanh nghiệp chưa chắc chắn về việc thay đổi quy mô nhân sự trong quý tới.

Ngoại trừ hai thị trường dẫn đầu về triển vọng tuyển dụng là Ấn Độ (52%) và UAE (46%), việc tuyển dụng nhìn chung vẫn ở mức thấp. Triển vọng tuyển dụng ròng của Trung Quốc (24%) giảm 9 điểm, Hồng Kông – Trung Quốc (1%) xếp hạng thấp nhất khu vực và thuộc nhóm yếu nhất trên toàn cầu, trong khi Australia (18%) và Singapore (15%) lần lượt giảm 6 và 5 điểm so với quý trước.

"Các kế hoạch tuyển dụng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông phản ánh xu hướng tăng trưởng có định hướng. Doanh nghiệp đang mở rộng quy mô nhân sự một cách có chiến lược, ưu tiên các vị trí góp phần thúc đẩy đổi mới và khả năng thích ứng”, ông François Lançon, Chủ tịch Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Trung Đông, ManpowerGroup nhận định.

Theo ông François Lançon, dù Ấn Độ và Trung Đông đang dẫn dắt đà tăng trưởng, các thị trường khác tại Châu Á - Thái Bình Dương lại chọn cách tiếp cận thận trọng hơn do điều kiện kinh tế chưa ổn định. Chiến lược này nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai, cụ thể là đầu tư vào các kỹ năng phù hợp để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường liên tục biến đổi.

Theo báo cáo, doanh nghiệp hai lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và công nghệ thông tin ghi nhận triển vọng tuyển dụng mạnh nhất trong quý 1 – đều ở mức 38%. Trong khi khu vực công, y tế dịch vụ xã hội là nhóm ngành có mức tăng cao nhất so với quý trước (tăng 8 điểm).

Triển vọng tuyển dụng trong các lĩnh vực. Nguồn: ManpowerGroup.

Xét về quy mô doanh nghiệp, các doanh nghiệp tại APME có từ 5.000 nhân sự trở lên ghi nhận triển vọng tích cực nhất trong quý 1/2026, trong khi các doanh nghiệp có dưới 10 nhân sự và 10 – 49 nhân sự dự báo mức cải thiện mạnh nhất so với quý trước.

Khảo sát của ManpowerGroup cho rằng sự bất ổn kinh tế trên toàn cầu tiếp tục tác động đến kế hoạch nhân sự tại khu vực APME. Trong số các tổ chức dự định duy trì số lượng nhân sự hiện tại, 25% đang nghe ngóng các diễn biến kinh tế trước khi đưa ra quyết định tuyển dụng.

Tình hình kinh tế có tác động rõ rệt hơn với các doanh nghiệp dự định giảm tuyển dụng. 31% nhóm doanh nghiệp này cho biết thách thức từ tình hình bất ổn kinh tế là nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm nhân sự. Các yếu tố khác bao gồm: Biến động thị trường; tự động hóa; tái cấu trúc hoặc thu hẹp quy mô; điều chỉnh theo nhu cầu kinh doanh hiện tại; tối ưu hiệu quả vận hành.

Trong khi đó, các doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng chủ yếu vì những lý do như: Mở rộng quy mô doanh nghiệp; có thêm dự án kinh doanh hoặc thị trường mới; đáp ứng yêu cầu phát triển của công nghệ; cần nhân sự có kỹ năng mới để tăng lợi thế cạnh tranh; tăng cường đa dạng hóa nhân sự.

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp dự kiến tăng nhân sự, chỉ 21% tuyển dụng thay thế cho những vị trí mới nghỉ việc, và 18% hoàn tất tuyển dụng cho các vị trí chưa tuyển được từ lâu.

Nhìn chung, xu hướng đầu tư nhân sự bài bản thể hiện rõ khi doanh nghiệp ưu tiên tạo vị trí mới, thay vì chỉ tuyển người thay thế.

