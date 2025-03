Bê bối đại sứ thương hiệu của Prada: Cơn bão trong tách trà?

Tối 10/3, mạng xã hội châu Á dậy sóng khi bức tâm thư của cố diễn viên Kim Sae Ron được gia đình tiết lộ, nam diễn viên Kim Soo Hyun trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Khi những đồn đoán về việc anh có liên quan đến hoàn cảnh dẫn đến cái chết bi thảm của cô ngày càng lan rộng, cư dân mạng Hàn Quốc đang kêu gọi các nhãn hàng cắt đứt quan hệ với anh, nếu không sẽ phải đối mặt với làn sóng tẩy chay trên diện rộng.

Theo ghi nhận từ "Not Just Analytics", tài khoản Instagram của Kim Soo Hyun đã mất gần 90.000 người theo dõi, dấu hiệu cho thấy một cuộc tẩy chay chưa từng có tiền lệ nhắm vào nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc này. Hiện tại, Kim Soo Hyun đang đại diện cho 19 thương hiệu lớn thuộc nhiều lĩnh vực như thời trang, tài chính, mỹ phẩm và bán lẻ.

Theo Nate, Kim Soo Hyun đang làm người đại diện cho Mido (đồng hồ), Cuckoo Vina (đồ gia dụng), Tous les Jours (ẩm thực), Jo Malone London (nước hoa)… Trong số đó có những công ty nổi tiếng toàn cầu như Prada, Estee Lauder và Ngân hàng Shinhan. Hiện cư dân mạng cho rằng việc anh tiếp tục hợp tác với các thương hiệu này có thể gây tổn hại đến uy tín của họ, đặc biệt là các tổ chức tài chính vốn đặt nặng yếu tố đáng tin cậy.

Kim Soo Hyun được chào đón khi xuất hiện tại show diễn của Prada, Milan Fashion Week Thu - Đông 2025.

Theo Aastocks, giá cổ phiếu của thương hiệu thời trang Prada (Ý) đã giảm đáng kể chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 11/3. Tính đến thời điểm đóng cửa, cổ phiếu giảm 8,276%, từ 65 HKD (hơn 213.000 đồng) xuống 59,85 HKD (196.120 đồng) Tổng khối lượng giao dịch là 706.340 cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch là 44,27 triệu HKD (hơn 145 tỷ đồng). Hiện, phía Prada vẫn chưa đưa ra lập trường sau khi Kim Soo Hyun vướng bê bối.

Tháng 12/2024, Kim Soo Hyun được Prada tuyên làm Đại sứ thương hiệu. Một tháng sau, nam diễn viên xuất hiện trên hàng ghế đầu của nhà mốt Italy tại Milan Fashion Week Thu - Đông 2025. Giờ đây, khi các scandal nổ ra, song hành cùng dư luận xôn xao, chủ đề "Lời nguyền Prada" được dấy lên lại lần nữa. Kim Soo Hyun là đại sứ thương hiệu thứ 9 của nhà mốt đình đám nước Ý vướng bê bối đời tư ngay sau khi ký hợp đồng đại sứ.

Năm 2020, Irene vướng vào scandal bất kính với biên tập viên lớn tuổi, sau đó cô đã phải công khai xin lỗi. Không lâu sau đó, Chanyeol (EXO) cũng vướng scandal "bắt cá nhiều tay" khi đang làm đại sứ thương hiệu cho Prada. Tháng 1/2021, cổ phiếu của Prada giảm 1,7% xuống 5,96 USD sau bê bối của nữ diễn viên Trung Quốc Trịnh Sảng. Prada sau đó thông báo chấm dứt hợp tác chỉ sau 9 ngày kể từ khi công bố diễn viên xứ Trung là đại sứ. Tương tự, bê bối của Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm, Thái Từ Khôi, Kha Chấn Đông, PGOne, Xuân Hạ cũng từng khiến Prada điêu đứng.

Ban đầu, khi các vụ bê bối liên quan đến đại sứ thương hiệu xảy ra, hầu hết chỉ trích đều hướng về phía các nghệ sĩ, trong khi Prada không bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí được thông cảm. Tuy nhiên, khi những scandal nối tiếp nhau, dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về chiến lược lựa chọn gương mặt đại diện của thương hiệu này.

Lực lượng đại sứ của Prada tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc vô cùng hùng hậu.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường xa xỉ ngày càng cạnh tranh, các thương hiệu không thể chỉ dựa vào thiết kế để bán hàng mà cần sự bảo chứng từ những ngôi sao có lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, chiến lược này tiềm ẩn rủi ro lớn. Một đại sứ phù hợp có thể giúp thương hiệu mở rộng sức ảnh hưởng, nhưng một đại sứ dính scandal có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu.

Khi đại sứ thương hiệu dính scandal, nhãn hàng buộc phải điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng, dẫn đến chi phí phát sinh cho việc thay đổi chiến lược marketing. Việc tìm kiếm và hợp tác với đại sứ mới không chỉ tốn kém mà còn mất thời gian, ảnh hưởng đến hiệu quả của các chiến dịch quảng bá.

Scandal của đại sứ thương hiệu có thể làm giảm lòng tin của người tiêu dùng đối với nhãn hàng. Người tiêu dùng có thể nghi ngờ về tiêu chuẩn đạo đức và giá trị mà thương hiệu đại diện, dẫn đến việc họ chuyển sang sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, China Marketing Insights cho rằng, có nhiều lý do giúp Prada có thể nhanh chóng bước qua cơn bão khủng hoảng truyền thông này. "Họ chỉ vừa mới bắt đầu hợp tác với Kim Soo Hyun. Lý do khác, cũng là lý do quan trọng nhất, là Prada đã nỗ lực rất nhiều để đa dạng hóa các kênh quảng cáo, nội dung để không quá phụ thuộc vào sự ảnh hưởng của người nổi tiếng như một số thương hiệu khác", China Marketing Insights đánh giá.

Thực tế trước đây cho thấy, dù từng bị liên lụy bởi những scandal không đáng có, ảnh hưởng của chúng đến Prada chủ yếu chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Thương hiệu này vẫn thường được khen ngợi vì cách xử lý nhanh chóng và dứt khoát mỗi khi các vụ bê bối đi đến kết luận.

Ngoài ra, việc tập trung xây dựng, phát triển giá trị thương hiệu - thay vì đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, đồng thời hoạt động tiếp thị trên nền tảng số, phát triển sản phẩm dựa trên thị hiếu của khách hàng ở từng khu vực cũng là những phương thức quảng bá khác của Prada.

Prada trở thành tâm điểm bàn tán vì “lời nguyền Prada” – chuỗi bê bối liên tiếp của các đại sứ thương hiệu kể từ năm 2020 đến nay.

Theo đánh giá của China Marketing Insights, Prada có thể sẽ một lần nữa bình tĩnh bước qua bê bối bởi tập đoàn xa xỉ Ý này đã bước vào năm 2025 một cách vững vàng. Kết thúc năm tài chính 2024, tập đoàn đạt doanh thu ròng 4,5 tỷ bảng Anh (5,4 tỷ euro), tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số bán lẻ tăng 18%, đạt 4 tỷ bảng Anh (4,8 tỷ euro), phản ánh sự gắn kết bền vững của thương hiệu với khách hàng cũng như chiến lược quản lý chặt chẽ.

Miu Miu tiếp tục trở thành điểm sáng trong danh mục thương hiệu của tập đoàn, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 93% trong doanh số bán lẻ. Trong khi đó, Prada – thương hiệu chủ lực của tập đoàn – cũng đạt mức tăng trưởng 4%, củng cố vị thế vững chắc trong phân khúc xa xỉ. Việc xem xét việc mua lại Versace từ tập đoàn Capri Holdings nếu thành công, sẽ giúp Prada mở rộng danh mục thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh với 2 ông lớn LVMH và Kering.

Xét về hình ảnh thương hiệu, Prada vốn có quy mô quảng bá dàn trải qua nhiều kênh, nhiều nội dung và hoàn toàn không bị phụ thuộc quá nhiều vào những ngôi sao khiến cho thương hiệu này không dễ dàng bị lay động và mất đi vị thế. Bản thân những thiết kế của Prada, đặc biệt là túi xách, đã đạt tầm biểu tượng dù có hay không có sự lăng xê từ các ngôi sao.

Sau tất cả những scandal vô tình của các đại sứ thương hiệu, có lẽ việc duy nhất thương hiệu này cần làm là đầu tư nhiều hơn vào quá trình chọn lựa đại sứ – không chỉ dựa trên độ hot của họ tại thời điểm đó, mà còn phải cân nhắc kỹ lưỡng về hình ảnh lâu dài. Một chiến lược thận trọng hơn sẽ giúp Prada tránh được những rắc rối không đáng có, đồng thời bảo vệ vị thế thương hiệu vững chắc của mình.