BIDV tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Dược và Thiết bị y tế phát triển bền vững
Thu Hà
11/08/2025, 12:40
Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược 2025 diễn ra đầu tháng 8 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện kết nối với chủ đề "Pháp luật mới - Vốn xanh: Cơ hội tăng tốc bền vững cho doanh nghiệp ngành Dược và thiết bị y tế" đã thu hút sự quan tâm của hơn 400 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ...
Trong chương trình, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược ESG và triển khai mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững, hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh và trung hòa carbon vào năm 2050.
Đại diện BIDV chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp BIDV - đã thông tin về các giải pháp của ngân hàng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngành dược phẩm và thiết bị y tế tiếp cận nguồn tín dụng xanh. Bà cũng phân tích những thách thức mà doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình tiếp cận tín dụng xanh, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung.
Những giải pháp chiến lược của BIDV được nêu ra gồm đơn giản hóa quy trình, xây dựng khung tài chính bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, ưu tiên tài trợ các dự án xanh và triển khai nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất.
Trong những năm qua, BIDV đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng liên tục mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế nhằm tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp này.
Tiêu biểu là mối quan hệ hợp tác chiến lược với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), thông qua đó BIDV triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, trên con đường phát triển bền vững.
Các hoạt động hỗ trợ bao gồm nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi, gia tăng tác động tích cực về mặt xã hội và môi trường từ các dự án vay vốn, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, BIDV đã tặng phần mềm kế toán MISA và phần mềm quản trị kinh doanh KiuBMP nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa cải thiện hiệu quả quản lý tài chính và vận hành doanh nghiệp một cách bài bản. Ngân hàng cũng phát triển nền tảng số SMEasy, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các dịch vụ ngân hàng số tiện ích, nâng cao năng lực chuyển đổi số và thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế số.
Những nỗ lực này của BIDV đã được các tổ chức uy tín trong nước, quốc tế đánh giá cao và ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng, tiêu biểu như: Top 10 Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ (VCCI bình chọn), Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á (Tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng), Ngân hàng cung cấp giải pháp số hàng đầu Việt Nam (Tạp chí Asiamoney trao tặng)…
