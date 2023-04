Biến chủng XBB.1.5 đã được ghi nhận tại Việt Nam

Sáng 14/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết các mẫu bệnh phẩm đã được lấy từ ngày 11/1 đến 20/3, do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM giải trình tự gene virus. Kết quả, có 5 mẫu được giải mã thành công, trong đó 2 mẫu nhiễm biến chủng BA.5, một mẫu BA.2.75, một mẫu XBB.1 và một mẫu XBB.1.5.

Đây là lần đầu tiên XBB.1.5 được ghi nhận tại Việt Nam. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp XBB.1.5 vào nhóm biến chủng đáng quan tâm (Variant Of Interest - VOI), cần theo dõi chặt chẽ. Bên cạnh đó là 7 biến chủng khác thuộc nhóm đang được theo dõi (Variant Being Monitored - VBM), gồm BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBF, XBB, XBB.1.16 và XBB.1.9.1. Như vậy, hầu hết biến chủng trên đã xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, chưa xuất hiện biến thể thuộc nhóm biến thể đáng lo ngại (Variant Of Concern - VOC) hoặc biến thể gây hậu quả nghiêm trọng (Variant Of High Consequence - VOHC).

Sở Y tế TP.HCM cho hay, XBB.1.5 hiện đang là biến thể chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu (chiếm 47,1% số trường hợp trong tháng 3/2023, so với 39,8% trong tháng 2/2023). Biến thể XBB.1.5 đã được phát hiện ở 94 quốc gia. Các dữ liệu phân tích hiện nay trên thế giới cho thấy không có báo cáo nào về mức độ nghiêm trọng cao hơn đối với các biến thể đang lưu hành, cũng không có báo cáo nào về việc gia tăng số ca nhập viện hoặc tử vong ở các khoa ICU do bất kỳ biến thể từ dòng XBB hiện đang lưu hành.

Đây là lần đầu tiên XBB.1.5 được ghi nhận tại Việt Nam.

Trong tuần từ ngày 6/4 đến ngày 12/4, TP.HCM có 6 bệnh nhân mắc Covid-19. Ngày 12/4 ghi nhận 3 ca mắc mới và ngày 13/4 là 7 ca. Trong số 12 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, không có ca nặng phải thở máy. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, Bệnh viện Chợ Rẫy… chưa có bệnh nhân mắc Covid-19 phải nhập viện điều trị.

Ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết hiện nay Việt Nam vẫn đang kiểm soát dịch, ca mắc tăng xảy ra cục bộ ở một số địa phương. Tuy nhiên không tỉnh thành nào tăng cấp độ dịch, cả nước đều màu "xanh". Tuy nhiên, Bộ Y tế cảnh báo khả năng dịch chồng dịch có thể xảy ra do các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm... cũng có nguy cơ gia tăng số mắc.

Theo ông Lân, có ba yếu tố khiến ca Covid-19 tăng trở lại thời gian gần đây. Thứ nhất là biến thể Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ. Thứ hai là do biến thể Omicron lây lan nhanh, trong khi hầu hết các nước đã mở cửa, nới lỏng toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch, việc giao lưu đi lại sau ba năm đại dịch gia tăng rất lớn. Thứ ba, người dân có tâm lý chủ quan với biện pháp đeo khẩu trang, khử khuẩn, làm gia tăng lây nhiễm. Hiện nay tại nước ta số mắc tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc - nơi đang là thời điểm chuyển mùa.

Bộ Y tế cảnh báo khả năng dịch chồng dịch có thể xảy ra do các bệnh truyền nhiễm khác cũng có nguy cơ gia tăng số mắc.

Ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng cho rằng số ca mắc tăng cũng liên quan miễn dịch của vaccine suy giảm, trường hợp chưa được tiêm vaccine (trẻ nhỏ), người suy giảm miễn dịch và chủ quan không đi tiêm nhắc lại. Ông Phu cũng lo ngại số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng đúng vào kỳ nghỉ lễ (lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và ngày 1/5), do người dân giao lưu đi lại nhiều.

Mặc dù dịch Covid-19 chưa có chuyển biến xấu, tuy nhiên các bác sĩ cũng cảnh báo người dân không nên chủ quan, hãy giữ thói quen đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên và không tụ tập nơi đông người. Đặc biệt, trong gia đình có người cao tuổi, mắc bệnh nền, trẻ em,… phải thận trọng. Người thường xuyên ra ngoài cần thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, vệ sinh sạch sẽ, đề cao cảnh giác tránh trở thành nguồn lây cho gia đình.