Bình Định: Giá bán nhà ở xã hội từ 8- 16 triệu đồng/m2

UBND tỉnh Bình Định đã có báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 – 2023.

Theo đó, trong giai đoạn 2015-2023, tỉnh Bình Định đã tổ chức thẩm định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng (do địa phương chưa phát sinh dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước hoặc do hộ gia đình, cá nhân đầu tư) đối với 10 dự án.

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội có giá từ 08 triệu đồng/m2 đến gần 16 triệu đồng/m2.

Cụ thể, dự án nhà ở xã hội có mức giá bán thấp nhất là 8 triệu đồng/m2 tại dự án Cao ốc Long Thịnh và 8,3 triệu đồng/m2 tại dự án Phú Mỹ - Quy Nhơn.

Các dự án nhà ở xã hội có mức giá bán cao hơn từ 10 triệu đồng – hơn 13 triệu đồng/m2, như: dự án chung cư Hoàng Văn Thụ (10,17 triệu đồng/m2); dự án Ecohome Nhơn Bình (11,96 triệu đồng/m2); dự án Tân Đại Minh (Lamer 1 giá bán 12,1 triệu đồng/m2); dự án chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng - 12,3 triệu đồng/m2); dự án Khu chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh (13,3 triệu đồng/m2).

Mức giá bán nhà ở xã hội cao nhất tại dự án Nam Ngân (Seafront - 15,9 đồng/m2), tiếp đến là dự án Tân Đại Minh 2 (Lamer 2 - 14,8 triệu đồng/m2).

Riêng dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định có giá bán 12,38 triệu đồng/m2. Đây là dự án được thực hiện để giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân, đoàn viên công đoàn, người lao động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC là chủ đầu tư. Dự án có diện tích đất 3,78 ha, quy mô 4 block cao 15 tầng với 1.498 căn hộ, tiến độ thực hiện quý 4/2022 đến quý 3/2024.

Giá cho thuê tại các dự án nhà ở xã hội ở trên cũng được công bố. Cụ thể, dự án chung cư Hoàng Văn Thụ là 93.587 đồng/m2/tháng (phần mở rộng có giá cho thuê là 266.220 đồng/m2/tháng); dự án Tân Đại Minh (120.197 đồng/m2/tháng); Nam Ngân (Seafont - 153.000 đồng/m2/tháng); Ecohome Nhơn Bình (108.643 đồng/m2/tháng); An Phú Thịnh (113.246 đồng/m2/tháng); Tân Đại Minh 2 (Lamer 2 – 133.124 đồng/m2/tháng); Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định (88.627 đồng/m2/tháng). Với mức giá cho thuê ở trên, tính theo nguyên căn có diện tích 40 m2 - 60 m2, giá thuê nguyên căn khoảng 3,8 – 16 triệu đồng/tháng.

Về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở xã hội, theo Quyết định số 47 (ngày 29/8/2019) của UBND tỉnh Bình Định, quy định giá dịch vụ tối thiểu 5.800 đồng/m2 sàn sử dụng căn hộ/tháng; giá dịch vụ tối đa 10.000 đồng/m2 sàn sử dụng căn hộ/tháng.

Được biết, trong giai đoạn 2020-2025, Bình Định dự kiến sẽ phát triển 38 dự án nhà ở xã hội với diện tích đất khoảng 128,09 ha. Đến nay, Bình Định đã và đang triển khai 20 dự án nhà ở xã hội, với tổng diện tích đất 33,72 ha, khoảng 734.576 m2 sàn với khoảng 11.880 căn hộ.

Đến thời điểm ngày 13/3/2024, các dự án nhà ở xã hội tại Bình Định đã hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 1.393 căn hộ.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Bình Định dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 20.346 căn nhà ở xã hội, riêng giai đoạn 2021-2025, tỉnh này phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 9.706 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu hoàn thành xây dựng khoảng 10.640 căn nhà ở xã hội.

Về bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025, dự kiến sẽ phát triển 38 dự án với diện tích đất khoảng 128,09 ha.

Theo UBND tỉnh Bình Định, đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã lựa chọn nhà đầu tư, đã và đang triển khai 90 dự án tổng diện tích đất 1.601,72 ha, khoảng 40.077.623 m2 sàn, khoảng 102.245 căn nhà. Trong đó, nhà ở xã hội là 20 dự án, với tổng diện tích đất 33,72 ha, khoảng 734.576 m2 sàn, khoảng 11.880 căn hộ; nhà ở chung cư thương mại là 14 dự án với tổng diện tích đất 9,36 ha, khoảng 1.055.576 m2 sàn, khoảng 9.528 căn; khu dân cư, đô thị là 56 dự án với tổng diện tích đất 1.558,64 ha, khoảng 38.287.471 m2 sàn, khoảng 80.837 căn; đã hoàn thành đưa vào sử dụng (toàn bộ và một phần dự án) 27 dự án với khoảng 974.681 m2 sàn, khoảng 7.301 căn nhà.