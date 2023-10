Bình Định tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản tại An Nhơn, Tây Sơn, Vân Canh

Sau khi kiểm tra thực địa tình hình hoạt động khai thác khoáng sản tại thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn, Vân Canh, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu: đối với 2 mỏ đất san lấp tại núi Chà Rây, thị xã An Nhơn (UBND tỉnh đã cấp phép khai thác để phục vụ thi công Dự án tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại và dự án Khu vực 1, khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước): giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh làm việc, yêu cầu Công ty TNHH XD Thuận Đức và Công ty TNHH Hiếu Ngọc nghiêm túc thực hiện việc khai thác theo giấy phép; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

Đối với khu vực khai thác, thu hồi cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình thực hiện Dự án nạo vét sông Kôn, đoạn từ đập dâng Phú Phong đến khối Hoà Lạc, thị trấn Phú Phong và xã Tây Phú, huyện Tây Sơn (đã cấp phép cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc): giao UBND huyện Tây Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng tổ chức công khai Dự án nạo vét sông Kôn đoạn từ đập dâng Phú Phong đến khối Hòa Lạc và việc khai thác, thu hồi cát tại khu vực 1 cùng khu vực 3 của dự án nêu trên để phục vụ thi công đường ven biển ĐT.639 cho cơ quan, đơn vị và người dân biết;

Phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định đôn đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc, khẩn trương tổ chức lập phương án cụ thể thi công nạo vét, khai thác cát để khơi thông dòng chảy phân kỳ theo từng giai đoạn. Đồng thời, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tại khu vực mỏ trong hoạt động khai thác cát, để gửi cơ quan chức năng thẩm định theo quy định; thành lập Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác nêu trên, đảm bảo việc khai thác thực hiện đúng phương án khai thác và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Đối với 4 mỏ đất thuộc điểm mỏ TDTS27, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam: đề nghị Ban Quản lý dự án 85 chủ trì, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh làm việc với nhà thầu đã được chấp thuận khai thác tại khu vực nêu trên, để thống nhất tuyến đường vận chuyển đất vật liệu san lấp.

Đối với mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình thực hiện Dự án đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn đã cấp phép cho Công ty cổ phần Xây dựng 47: giao Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án đường ven biển Cát Tiến – Diêm Vân) và Ban quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư công trình đập dâng Thạnh Hòa 1 thuộc Dự án hệ thống thủy lợi Tân An – Đập Đá) tổ chức thực hiện nghiêm công tác giám sát và nghiệm thu khối lượng đối với Công ty cổ phần Xây dựng 47, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp theo dõi, quản lý theo quy định.

Đối với dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hà Thanh: giao UBND huyện Vân Canh chủ trì giải quyết dứt điểm vướng mắc, khẩn trương triển khai dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hà Thanh tại thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh; chỉ đạo phòng, ban liên quan và UBND cấp xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn (nhất là tại những mỏ trên địa bàn xã Canh Vinh, Canh Hiển); khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an thị xã An Nhơn và Công an huyện Tây Sơn, Vân Canh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan liên quan kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường tại các khu vực mỏ.